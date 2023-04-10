Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/4/2023: Mối quan hệ của Dương Dương và Vương Sở Nhiên đang mập mờ, phim của Lưu Diệc Phi và Tỉnh Bách Nhiên lên sóng sau 5 năm 'đắp chiếu'?

Sao quốc tế 10/04/2023 12:42

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (10/4/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Cảnh Điềm từng phải uống thuốc trị trầm cảm trong thời gian dài, lúc ấy còn không khống chế được vóc dáng, bị mập ra nhiều.

2. Nam Yên Trai Bút Lục của Lưu Diệc Phi Tỉnh Bách Nhiên sau 5 năm đắp chiếu đã đổi tên Nhất Tụng Tam Sinh.

3. Lưu Vũ Ninh rất chủ động trong việc xin phương thức liên lạc của các nhà sản xuất phim.

4. Trần Khôn và Ngô Lỗi không có tình cảm đặc thù nào. Liên hệ duy nhất là Trần Khôn từng có ý định ký hợp đồng với Ngô Lỗi nhưng bị Ngô Lỗi từ chối.

5. Nam Yên Trai Bút Lục của Lưu Diệc Phi và Tỉnh Bách Nhiên sau 5 năm đắp chiếu đã đổi tên Nhất Tụng Tam Sinh.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/4/2023: Mối quan hệ của Dương Dương và Vương Sở Nhiên đang mập mờ, phim của Lưu Diệc Phi và Tỉnh Bách Nhiên lên sóng sau 5 năm 'đắp chiếu'? - Ảnh 1

6. Đoàn đội Angela Baby gần đây vẫn đang đàm phán với đại ngôn cao cấp nhưng báo giá cao, đòi hỏi nhiều điều nên không thành công.

7. Lưu Học Nghĩa và Trương Dư Hi hiện đã hẹn hò trở lại, trước đó cả hai từng chia tay vì vướng nhiều bận lịch trình.

8. Hiện tại Lưu Diệc Phi chính thức quay lại đóng phim truyền hình khiến không ít tiểu hoa cùng lứa đều nhìn chằm chằm vào, sợ tài nguyên của mình phải chia sẻ cho cô ấy.

9. Theo blogger Trương Kế Khoa không có khả năng ngồi tù, kể cả Cảnh Điềm kiện thì vẫn chống chế được "chụp ảnh lúc yêu đương nồng cháy do không kiềm chế được mới lén chụp" "ảnh mới cho 1 người xem không tạo thành ảnh hưởng lớn".

10. Dương Dương và Vương Sở Nhiên đang mập mờ, chưa xác định quan hệ rõ ràng.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/4/2023: Mối quan hệ của Dương Dương và Vương Sở Nhiên đang mập mờ, phim của Lưu Diệc Phi và Tỉnh Bách Nhiên lên sóng sau 5 năm 'đắp chiếu'? - Ảnh 2

11. Cuộc sống riêng tư của Đàm Tùng Vận tương đối sạch sẽ.

12. Hoắc Kiến Hoa chuyển hình không thành công nên ít nhận được tài nguyên vai chính. Có kịch bản nam phụ, làm nền cho lưu lượng tìm đến nhưng anh ấy đã từ chối.

13. Hiện tại, tài nguyên của Cảnh Điềm không tươi tốt nhưng nhân duyên của cô ấy rất tốt. Nhiều nhà sản xuất phim rất thích cô ấy.

14. Trần Đô Linh gần đây nhận toàn vai phụ, nhưng tiền kiếm được còn nhiều hơn một bộ vai chính cô ấy.

15. Mỗi khi nhận kịch bản mới, Ngô Lỗi nghiên cứu rất kỹ tính cách nhân vật, hợp nhất với nhân vật. Anh ấy rất có tâm với nghề.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/4/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba không phẫu thuật thẩm mỹ, Cúc Tịnh Y là cô gái ngay thẳng và từng từ chối nhiều phú nhị đại?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (9/4/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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