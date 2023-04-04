Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/4/2023: Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư cân nhắc hợp tác cùng nhau, Dương Tử chưa từng tranh giành tài nguyên với Hứa Khải?

Sao quốc tế 04/04/2023 11:20

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (4/4/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Trương Lan nợ rất nhiều tiền, nhưng cô vẫn khăng khăng đảm bảo rằng cuộc sống của con trai mình không bị ảnh hưởng.

2. Huỳnh Hiểu Minh hiện chỉ có một đứa con duy nhất của Tiểu Hải Miên và không có con ngoài giá thú với bà chủ của công ty môi giới.

3. Hứa Ngụy Châu ban đầu học múa là bởi vì khi còn bé coi trọng một đôi giày múa của thí sinh thi đấu, sáng lấp lánh rất đẹp, sau đó vẫn học múa Latin 10 năm.

4. Cảnh Điềm vẫn kiên trì làm công ích, cô cũng âm thầm tài trợ cho học sinh nghèo.

5. Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư thời gian gần đây quả thật có không ít phim tìm hai người bọn họ, hai người cũng đang cân nhắc. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/4/2023: Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư cân nhắc hợp tác cùng nhau, Dương Tử chưa từng tranh giành tài nguyên với Hứa Khải? - Ảnh 1

6. Triệu Lệ Dĩnh tự bỏ tiền ra đi chuyến bay, bình thường đều ở hạng phổ thông, nếu cô xuất hiện ở hạng thương gia, phần lớn thời gian đều là ban tổ chức phụ trách hoàn trả tiền đi đường.

7. Trong khoảng thời gian này, Vương Nhất Bác đặc biệt chán ghét những kẻ tung tin đồn thất thiệt về mình, đa số những người này sau khi bóc ra danh tính toàn là những cô gái trẻ tuổi, mới lớn. Bị kiện thì họ không đủ khả năng chi trả, nhưng lại khiến ekip nghệ sĩ mất rất nhiều thời gian và tiền bạc để đưa vụ việc ra tòa.

8. Vương Tuấn Khải ăn mì phải nấu thành trạng thái gần như bột nhão, nếu không sẽ khó tiêu.

9. Lúc Vương Tuấn Khải rảnh rỗi sẽ hẹn Dịch Dương Thiên Tỷ đánh vương giả, Dịch Dương Thiên Tỷ tiến bộ rất lớn.

10. Dương Tử không ngại hợp tác với người mới, đãi ngộ về mọi mặt cũng được đảm bảo, "Thừa Hoan Ký" Trương Vãn Ý còn rất muốn hợp với cô, nhưng chưa từng tranh giành với Hứa Khải.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/4/2023: Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư cân nhắc hợp tác cùng nhau, Dương Tử chưa từng tranh giành tài nguyên với Hứa Khải? - Ảnh 2

11. Dự án Khó Dỗ Dành đã thay đổi nhà đầu tư, và những diễn viên từng được liên hệ trước đây sẽ phải đàm phán lại, nên không loại trừ khả năng nữ chính không còn là Vương Sở Nhiên.

12. Trường trung học Lý Vũ Xuân thống nhất quy định nam sinh đầu phẳng, nữ sinh tóc ngắn, cô bắt đầu cắt ngắn từ đó mà không để dài nữa.

13. Quan Hiểu Đồng đặc biệt thích rau mùi, Lộc Hàm mua cho cô món luộc Bắc Kinh sẽ thêm rất nhiều rau thơm.

14. Dự án tiếp theo của Nghê Ni rất có tiềm năng giúp cô ấy đạt giải Ảnh hậu. Nếu như thành công, cấp bậc địa vị trong giới của cô ấy sẽ bỏ xa dàn tiểu hoa 85 còn lại.

15. WeChat của Trương Tân Thành thường xuyên đổi tên, mọi người không ghi chú qua sẽ không tìm được anh.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (1/4/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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