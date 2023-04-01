Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/4/2023: Vương Nhất Bác và Trình Tiêu hẹn hò, Lưu Diệc Phi không hứng thú tham gia các tiết mục giải trí?

2. Trần Tinh Húc rất lo lắng, sợ rằng Ngu Thư Hân sẽ không chấp nhận diễn "Anh cũng có ngày hôm nay". Bởi vì nếu Ngu Thư Hân từ chối, khả năng thu hút đầu tư sẽ giảm ít nhất một nửa, mà Trần Tinh Húc lại cảm thấy bộ này nhiều khả năng sẽ giúp anh ấy nổi lên, do đó nam diễn viên muốn dự án này được diễn ra thuận lợi.

1. Tiêu Chiến rất quyết đoán, Long Đan Ny một mực đề nghị anh ấy tận dụng lưu lượng của mình khi tuổi còn trẻ để kết nối với các chương trình giải trí , thậm chí nên thường xuyên livestream mang hàng. Chỉ cần như thế, sau một năm, thu nhập của Tiêu Chiến có thể tăng cấp số nhân, tuy nhiên nam tài tử vẫn muốn để phát triển lâu dài và không muốn tiêu hao danh tiếng tốt của mình một cách phung phí chỉ vì tiền.

4. Thời điểm chuẩn bị quay phiên bản Tiểu Long Nữ của Lưu Diệc Phi , dựa trên khảo sát khán giả, Tưởng Cần Cần xếp thứ nhất, Lưu Diệc Phi xếp thứ hai, Đổng Khiết xếp thứ ba, nhưng các nhà đầu tư đã chọn Lưu Diệc Phi.

3. Tôn Di đã từng nghĩ đến việc thành lập một công ty dành cho thực tập sinh, nhưng thị trường dành cho thực tập sinh đã có sự thay đổi lớn, sau đó công ty đã bị giải thể và hủy bỏ.

5. Mặc dù Vương Nhất Bác và Trình Tiêu thuộc cùng một công ty, nhưng ngoại trừ được công ty sắp xếp để gặp nhau trong những năm đầu tiên, họ thường không có nhiều liên lạc. Nhưng sở thích của họ rất giống nhau, và gần đây cả hai cùng đi chơi gôn khá thường xuyên.

6. Lưu Khải Uy rất ghét khi bị mọi người nói anh ấy không bằng Dương Mịch, sự nghiệp nhạt nhòa suốt ngày chỉ biết ké danh tiếng của vợ cũ. Chính vì thế khi chọn bạn gái mới, Lưu Khải Uy tiếp cận những diễn viên ít tên tuổi với tính cách cam chịu, dịu dàng để anh ta ở vị thế "kèo trên", có thể kiểm soát được đối phương.

7. Địch Lệ Nhiệt Ba chờ đợi dự án Lợi Kiếm Hoa Hồng đã lâu, nhưng bộ này khả năng cao là quay không được bởi vì vai phụ có vấn đề. Vì chuyện này Nhiệt Ba "thất nghiệp" không có phim đóng gần cả năm trời, mà fan thì không hiểu chuyện, liên tục gây sức ép đến công ty.

8. Mỗi khi Vương Tuấn Khải vào đoàn quay phim, anh ấy sẽ ăn no căng bụng, vì sợ ở trong đoàn quay phim sẽ bị đói nên anh ấy khá ám ảnh với việc ăn uống.

9. Nhờ sự nỗ lực níu kéo trong thời gian qua, Angela Baby cuối cùng cũng giữ được suất trong Keep Running. Dù vậy, phía chương trình luôn sẵn sàng "sa thải" nữ diễn viên bất kỳ lúc nào, nhìn dàn cast với Bạch Lộc và Tống Vũ Kỳ có thể hiểu họ tạo điều kiện tối đa cho thành viên nữ khác thể hiện bản thân để nâng tầm ảnh hưởng, để sau này thay thế được vợ cũ của Huỳnh Hiểu Minh.

10. Lưu Diệc Phi không hứng thú tham gia các tiết mục giải trí, chương trình “Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng” cũng chưa từng gửi lời mời đến cô ấy.

11. Lưu Thi Thi giờ trở lại đã làm việc nhiều hơn, con trai của cô được mẹ chồng chăm sóc.

12. Dương Mịch đối với người hâm mộ rất tốt, mọi người tiếp ứng cô ấy trong các hoạt động, cô ấy đặc biệt tặng fan một món gì đó, bao gồm cả đồ ăn thức uống hay nhãn hàng mà cô ấy hợp tác.

13. Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ đã cố gắng hết sức để tránh bị nghi ngờ, họ không chỉ cố ít nói trước công chúng, thậm chí còn không đến các buổi tụ hội riêng tư.

14. Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba kỳ thực không muốn bị so sánh quá nhiều.

15. Tuy Lưu Diệc Phi công khai hoạt động rất ít, nhưng căn bản không cần lo lắng cho cô ấy, nguồn tài nguyên và nguồn lực kinh doanh của Lưu Diệc Phi vẫn tốt nhất trong số các sao nữ cùng tuổi.

16. Hiện tại, Dương Tử không hề chấp niệm với chuyện bạn diễn phải là sao đỉnh lưu, việc hợp tác với các nghệ sĩ ít tên tuổi sẽ dễ dàng hơn nhiều và cô ấy cảm thấy sức hấp dẫn, khả năng gánh phim của mình ở mảng truyền hình không cần phải có sao nam nổi tiếng để hỗ trợ.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.