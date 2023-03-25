Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/3/2023: Hồ Ca không muốn lộ ảnh của con, vợ của Nhậm Gia Luân đã hạn chế đến phim trường thăm chồng?

2. Phạm Thừa Thừa lấy được tài nguyên cổ trang mà Trần Phi Vũ từng tiếp xúc trước đó, anh ấy bây giờ thích đóng cổ trang.

1. Mẹ của Trần Phi Vũ đã sắp xếp rất nhiều trợ lý bên cạnh anh ta, đó là để theo dõi nhất cử nhất động của mình, để tránh lùm xùm tình ái "nổ ra" lần trước.

4. Chương Tử Di bây giờ danh lợi song thu, sự nghiệp không còn nặng nề như trước, chỉ muốn an an ổn ổn hưởng thụ cuộc sống.

3. Triệu Lệ Dĩnh về cơ bản không uống rượu trong tiệc ăn mừng hay trong sự kiện, hoạt động mà chỉ uống nước cam

5. Hồ Ca bây giờ chỉ muốn bảo vệ đứa trẻ, anh ấy không cho phép lộ ra dù chỉ một chút hình ảnh nào.

6. Hoắc Kiến Hoa hiện đang ở nhà cơ bản là làm cha bỉm sữa toàn thời gian, cho dù anh ra ngoài quay phim cũng là khách mời tham gia dự án của vợ.

7. Đàm Tùng Vận nguyện ý hợp tác với cô không ít nam diễn viên, cảm thấy cô có duyên với khán giả.

8. Sự nghiệp của Trình Tiêu không bận rộn nhưng cuộc sống cũng không bận rộn, tuy rằng bất kể là ở trong nước hay nước ngoài, đều không thiếu người theo đuổi, nhưng nữ ái đậu lén lút rất trạch, dẫn đến có vài người muốn hẹn cô cũng không được.

9. Bộ phim Vân Tương truyện do Trần Hiểu và Mao Hiểu Đồng đóng chính được phát sóng vào ngày 25/4.

10. Trong 2 năm qua, vợ của Nhậm Gia Luân đã hạn chế đến phim trường, nhiều nhất cô ấy cũng chỉ ghé qua rồi đi liền, sợ gây ảnh hưởng đến chồng.

11. Vương Gia Nhĩ về nước hai tháng nay không sắp xếp hoạt động công khai gì, tạp kỹ chỉ nhận "Xin chào thứ bảy", tháng sau anh lại phải ra nước ngoài tiếp tục triển khai chuyến lưu diễn.

12. Lưu Đào thường xuyên đưa ra ý kiến sửa đổi cho trang phục của sự kiện để stylist thay đổi.

13. Bộ phim truyền hình Tencent "Đấu La Đại Lục 2" định vai nữ chính là Trương Dư Hi.

14. Duyên đào hoa của Thẩm Nguyệt rất tốt, cô không chỉ bị nam nghệ sĩ trong giới đuổi theo, thậm chí còn có nữ sinh đuổi theo cô.

15. Âu Dương Na Na và Trác Tử Lộ đã sớm chia tay.