Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/3/2023: Ngô Lỗi hợp tác với Lưu Diệc Phi trong phim cổ trang, Tiêu Chiến 'nên duyên' cùng Châu Dã trong bộ phim điện ảnh?

2. Dương Dương hiện tại không hứng thú với dự án phim cổ trang, anh hy vọng có thể nhanh chóng chuyển đổi, nhờ công ty đàm phán để nhận kịch bản về đề tài cảnh sát hình sự.

1. Âu Dương Na Na gần đây đang tìm đại sư - thầy bói, bởi vì cô cảm thấy gần đây sự nghiệp của mình không được suôn sẻ lắm.

4. "Tình yêu mà thôi" của Ngô Lỗi , Châu Vũ Đồng đã lên sóng vào cuối tháng 8. Cả hai sẽ tích cực tuyển truyền cùng nhau trên các nền tảng.

3. Nhậm Mẫn rất coi trọng "Ngọc Cốt Dao", chủ yếu là kịch bản tốt, lại hợp tác đỉnh lưu, sau khi phát sóng đối với mình sẽ có thêm lợi ích phần lớn.

5. Ngô Lỗi sắp hợp tác với Lưu Diệc Phi trong một bộ phim cổ trang.

6. Nữ chính của dự án cổ trang cấp trọng điểm "Hắc Liên Hoa Công Lược" tạm thời định Ngu Thư Hân, nam chính đang tiếp xúc với Tống Uy Long. Trước mắt nam chính không phải Trần Phi Vũ và Trần Triết Viễn như lời đồn trước đó.

7. Lưu Thi Thi hiện tại cố ý giữ lại lịch trình, chờ tin tức của dự án phim cổ trang "Hồ Yêu Trúc Nghiệp Thiên" chính thức được khởi động.

8. Vương Nhất Bác hiện tại đang nghĩ cách chuyên tâm sự nghiệp, "cánh săn ảnh" hiện cũng muốn kiếm tin tức đời tư từ nam diễn viên là thật sự rất khó khăn. Hơn nữa, trước thông tin xấu "thần tượng mù chữ" mang lại tác động tiêu cực lớn hơn, và nam diễn viên cũng muốn sử dụng thực lực để chứng minh bản thân vào thời điểm này.

9. Trương Nghệ Hưng không phải là diễn viên có thực lực thiên phú nên anh đều chọn những vai diễn gần gũi với mình.

10. Tiêu Chiến, Thẩm Đằng, Châu Dã sẽ hợp tác trong bộ phim điện ảnh của Văn Mục Dã.

11. Trước khi Đàm Tùng Vận quay cảnh hôn, cô thường đánh răng, súc nước chuyên nghiệp rửa răng, trước ba bữa liền bỏ ăn tất cả các món thịt.

12. Vương Hạc Đệ và nhà sản xuất của phim "Đại Phụng Đả Canh Nhân" đã ký hợp đồng, hợp tác với nữ chính Điền Hi Vi , dự kiến khởi quay vào tháng 4 sắp tới.

13. Bộ phim web drama Youku "Hoa Gian Lệnh" đóng vai chính: Lưu Học Nghĩa, Cúc Tịnh Y bắt đầu khởi quay vào giữa tháng 4.

14. Triệu Lệ Dĩnh bên cạnh cô hiện tại đều là thân tín của mình.

15. Tiêu Chiến và Dương Tử đã 3 năm liên tiếp đạt được danh hiệu King and Queen Weibo Night, năm nay có tin đồn Dương Tử sẽ không tham gia, do đó cặp đôi Dư Sinh có lẽ sẽ không thể tiếp tục giành giải.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.