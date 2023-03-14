Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/3/2023: Triệu Lệ Dĩnh chưa từng hẹn hò sau khi ly hôn, phía Châu Dã không muốn quảng bá phim cùng Trần Phi Vũ?

4. Dương Dương không phải là cuồng công việc, trước đó nam diễn viên còn nói với ekip không được nhận quá nhiều công việc cho mình, trạng thái của nam diễn viên không điều chỉnh được.

3. Bộ phim mới của Trần Phi Vũ và Châu Dã sắp được công chiếu, phía phim muốn bọn họ hợp thể tuyên truyền, bên Châu Dã vẫn luôn từ chối, nói không có thời gian hợp thể, nhưng có thể ghi hình tuyên truyền solo.

5. Triệu Lệ Dĩnh hiện tại độc thân, chưa từng nghe cô ấy hẹn hò kể từ sau khi li hôn.

6. Bộ phim truyền hình mới của Tôn Lệ, La Tấn không phải là nam chính, mà là đặc biệt đóng vai chính.

7. Trợ lý Bạch Lộc là bạn thân của cô, hai người quen biết nhau nhiều năm, trợ lý ở bên cạnh Bạch Lộc cũng là để thuận tiện chăm sóc Bạch Lộc.

8. Ngu Thư Hân và Quách Kinh Minh thường hay đánh cãi nhau trong đoàn làm phim. Ngu Thư Hân rất hay đùa giỡn.

9. Mã Tư Thuần gia nhập phim mới "Anh hùng điều tra" của La Tấn, bộ phim này là hạng mục trọng điểm mà cấp trên chỉ đạo, kịch bản rất tốt.

10. Nhà sản xuất của dự án phim "Đếm ngược nói yêu em" muốn Trần Phi Vũ đi quảng bá cùng Châu Dã. Song, phía Châu Dã hiện chưa đồng ý kế hoạch này.

11. Lúc Trình Tiêu và Diêu Sâm tham gia chương trình tạp kỹ quan hệ cũng được, sau đó Diêu Sâm hẹn mấy người bạn cùng ra ngoài ăn cơm chơi game, Trình Tiêu lười ra cửa, một lần cũng không hẹn qua, lần sau chậm rãi không hẹn nữa.

12. Bạch Lộc, Trương Lăng Hách tình cảm của hai người rất ổn định, hơn nữa bộ phim của bọn họ dự kiến phát sóng năm nay, chờ đến lúc phát sóng tiếp thị tình yêu khẳng định là không thể thiếu.

13. Tiêu Chiến và Lý Thấm trong thời gian ngắn sẽ không hợp tác, đây là sự đồng thuận mà hai người đạt được.

14. Tài nguyên mà Đàn Kiện Thứ tiếp xúc bây giờ cũng được, sức nóng của anh cũng không tệ, còn có quan hệ với các nền tảng vẫn rất tốt, tiếp theo, bộ phim truyền hình "Phẩm cách lấp lánh" đổi tên thành "Tình yêu có pháo hoa" Đàn Kiện Thứ hợp tác với Mao Hiểu Đồng.

15. Dự án "Lưu lạc địa cầu 3" đã được khởi động, ước tính cuối năm có thể xuất bản kịch bản phim, sau đó khởi động vào nửa cuối năm sau.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.