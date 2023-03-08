2. Mẹ Thái Từ Khôn hiện tại không cho nam diễn viên này tiếp xúc với nữ diễn viên trong giới, ánh mắt mẹ cậu rất cao cũng rất kén chọn.

1. Bản thân Ngu Thư Hân cũng đặc biệt thích mua sắm, hàng ngày các loại quần áo đều là tự tay mình mua, tiêu tiền như nước.

4. Từ Nghệ Dương phần lớn công việc đều do Hoàng Tử Thao sắp xếp, tuy rằng trong giới đã dán nhãn “không có năng lực” cho cô, nhưng chỉ cần công việc triển khai cô cũng sẽ không để ý người khác đánh giá như thế nào.

3. Từ Khai Sính vẫn chưa muốn từ bỏ giới giải trí đang nghĩ cách để trở lại với công việc.

5. Dương Mịch hiện tại đặt hết hy vọng vào dự án phim “Hồ Yêu”. Dương Mịch có tác phẩm đại diện và thù lao phim luôn rất cao, chỉ cần cô nguyện ý mang người mới cho nền tảng, nhận một số bộ phim thần tượng thuận tay mà cô đóng, cô có thể liên tục báo thù lao phim cao.

6. Triệu Lệ Dĩnh gần đây luôn tìm kiếm những người mới có thực lực trong giới, dù sao trước mắt tài nguyên trên tay cô vô cùng phong phú, nhưng tài nguyên cô thật sự có thể thích rất hạn chế, nếu ký hợp đồng với người mới, cô có thể đem những tài nguyên này đến tay người mới.

7. Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Vương Quyền Thiên đã dự tính vao diễn chính là Ngô Lỗi và Dương Siêu Việt. Douban hiện đã cập nhật danh sách cả hai diễn viên này vào thông tin phim.

8. La Tấn hiện tại tiếp nhận nguyên tắc cơ bản, một là kịch bản phải tốt, hai là không nâng kiệu cho bất luận kẻ nào, làm nền, cho nên mặc dù có một số nghệ sĩ lớn nguyện ý mang theo tài nguyên và hợp tác với anh, anh cũng chưa chắc sẽ đáp ứng.

9. Dương Siêu Việt hiện đang độc thân, đã trở lại độc thân một thời gian.

10. Lưu Thi Thi bị cận thị khá nặng, mỗi lần nhìn không rõ sẽ lấy điện thoại ra, bật chức năng phóng to máy ảnh.

11. Lưu Hạo Nhiên hai năm nay không có tác phẩm nào phát sóng, bình thường kinh doanh cũng ít, cho nên tỷ lệ tiếp xúc và lưu lượng truy cập giảm mạnh, ngay cả tài nguyên thương mại cũng rớt không ít.

12. Vương Khải có thói quen chạy bộ buổi sáng.

13. Dương Tử bây giờ còn chưa theo đuổi sự chuyển đổi, bản thân cô rất thích những vai diễn thiếu nữ trong trường, quay thoải mái cũng có thể mang theo lưu lượng.

14. Cảnh Điềm rất tin tưởng đông y, đặc biệt mời một đông y giúp cô điều trị thân thể, còn có thể cùng nhân viên xung quanh chia sẻ phương pháp dưỡng sinh.

15. Huỳnh Hiểu Minh có một sở thích đặc biệt, vừa vào đoàn làm phim đã muốn mua đồ, mỗi ngày không nhận được chuyển phát nhanh liền khó chịu.

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