Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/3/2023: Thù lao của Chung Hán Lương hiện bị ép giá khá thấp, Cung Tuấn sẽ là nam chính thay thế Dương Dương trong dự án mới?

Sao quốc tế 01/03/2023 12:37

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (1/3/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Trương Tân Thành và Lý Lan Địch không phải là một cặp đôi. Sau khi hợp tác chung phim, cả hai cũng giữ mối quan hệ bạn bè tốt, nhưng rồi dần dần ít tiếp xúc thì họ không còn liên lạc với nhau nữa. Thời gian gần đây, Thái Lan và Tam Á là những nơi quy tụ các ngôi sao nổi tiếng đến nghỉ dưỡng, thế nên có ảnh chụp cả hai ở nơi đây cũng chẳng thể làm bằng chứng hẹn hò.

2. Sau này những buổi phỏng vấn với Vương Nhất Bác phải được duyệt qua trước những câu hỏi, không được hỏi những câu không có trong kịch bản nữa.

3. Kim Thần xuất hiện với xuất phát điểm cao, cô là nghệ sĩ của công ty Thành Long.

4. La Tấn không thích tham gia các chương trình giải trí, thực tế là vì anh ấy cảm thấy tính cách mình chẳng có gì thú vị, đã thế việc góp mặt quá nhiều gameshow sẽ khiến sự nghiệp diễn xuất bị ảnh hưởng

5. Sau màn gây sự của Vu Chính thì Dương Dương đã từ bỏ Bắc Thượng rồi, dự án này chuyển sang Cung Tuấn.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/3/2023: Thù lao của Chung Hán Lương hiện bị ép giá khá thấp, Cung Tuấn sẽ là nam chính thay thế Dương Dương trong dự án mới? - Ảnh 1

6. Tiêu Chiến hiện tại tuy rằng tài nguyên phim truyền hình rất tốt, phim truyền hình rất được ưa chuộng, nhưng anh cũng muốn tấn công thị trường màn ảnh rộng, trước mắt cũng đang tích cực mở rộng nhân mạch, tìm kiếm cơ hội thông qua Tân Lệ.

7. Công Tố Tinh Anh: Địch Lệ Nhiệt Ba, Đồng Đại Vi sẽ lên sóng vào ngày 12/03 trên 2 đài Chiết Giang, Giang Tô và nền tảng Tencent.

8. Hợp đồng của Thành Nghị với công ty còn 3 năm nữa, dù vẫn thuộc công ty chủ quản nhưng ekip của nam diễn viên đa số toàn là người của riêng anh ấy. Thế nên công việc của Thành Nghị vẫn khá tách bạch với công ty, điều này khiến mối quan hệ giữa hai bên hơi "sứt mẻ".

9. Vương Hạc Đệ và bạn gái không hề chia tay như tin đồn trên mạng xã hội, tết năm nay cả hai còn gặp gia đình nhau.

10. Thù lao của Chung Hán Lương hiện bị ép giá khá thấp, vị trí tương đối khó khăn.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/3/2023: Thù lao của Chung Hán Lương hiện bị ép giá khá thấp, Cung Tuấn sẽ là nam chính thay thế Dương Dương trong dự án mới? - Ảnh 2

11. Điền Hi Vi hiện tại cô không có bạn trai, chuyên tâm làm một sự nghiệp tốt.

12. Danh tiếng của Đậu Kiêu trước đây khá là nổi tiếng thông qua những bộ hpim điện ảnh. Dù nhiều đạo diễn tìm đến anh nhưng bây giờ anh không muốn đóng phim thần tượng, sợ khán giả ảnh hưởng đến anh và Hà Siêu Liên, cho nên tạm thời không có kế hoạch tham gia dự án phim mới.

13. Triệu Lệ Dĩnh hiện đang được đề cử giải Bạch Ngọc Lan lần thứ ba, nhưng việc giành giải thưởng vẫn cần một chút may mắn, đặc biệt là sự cạnh tranh khốc liệt của nữ diễn viên.

14. Bộ phim mới "Đường về" do Tỉnh Bách Nhiên hòa, Đàm Tùng Vận đóng chính, dự kiến ngày 15/3.

15. Ngô Lỗi tiếp theo có một bộ phim hợp tác với Ngô Kinh, tài nguyên của anh vẫn ổn định, danh tiếng trong ngành cũng khá tốt, không thiếu kịch bản chủ động tìm tới ngỏ lời.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (28/2/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Dương Chung Hán Lương Cung Tuấn sao hoa ngữ sao châu á làng sao

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