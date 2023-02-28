Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/2/2023: Bạch Lộc không có bị 'gánh nặng thần tượng', Bành Quán Anh và Vương Sở Nhiên chỉ là quan hệ đồng nghiệp?

Sao quốc tế 28/02/2023 11:35

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (28/2/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Mọi công việc của Triệu Lệ Dĩnh được sắp xếp rất bận rộn nên cô không có thời gian để gặp con. 

2. Trạch Tiêu Văn vẫn muốn tiếp xúc với kịch bản "Khó Dỗ Dành". Bộ này có rất nhiều người đang tranh, hiện chưa định vai nào hết.

3. Video của Triệu Lộ Tư tuy gây tranh cãi nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Bây giờ cô đều là đội ngũ chuyên nghiệp hàng đầu, xử lý loại tình cảnh này sẽ rất có kinh nghiệm, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tài nguyên sau này.

4. Tống Thiến trong thời gian ngắn sẽ không quảng bá lớn, lịch trình mà cô lên kế hoạch hiện rất rõ ràng, chính là giành vai chính trong phim hiện đại, mà không tranh giành dự án phim cổ trang.

5. Bạch Lộc thật ra khá lười biếng, không thường xuyên chải chuốt cũng không có gánh nặng thần tượng. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/2/2023: Bạch Lộc không có bị 'gánh nặng thần tượng', Bành Quán Anh và Vương Sở Nhiên chỉ là quan hệ đồng nghiệp? - Ảnh 1

6. Trương Tân Thành và Lý Lan Địch không hề hẹn hò như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Cả hai chỉ là quan hệ đồng nghiệp, bạn bè bình thường.

7. Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược tháng 5 sẽ khai máy, nam chính vẫn là Trần Phi Vũ 

8. Bộ Nam Yên Trai Bút Lục của Lưu Diệc Phi sẽ lên sóng trong 2 tháng tới. Sắp tới cô ấy còn tạp chí Vogue

9. Quan Hiểu Đồng hiện sự nghiệp không quá mạnh, cũng không quá tốn công sức nghiên cứu kỹ năng diễn xuất. Hơn nữa tuy rằng kịch bản đưa tới không ít, nhưng cô chọn kịch bản đều là chọn loại thoải mái, không cần tốn quá nhiều sức lực có thể dễ dàng diễn, như vậy hiệu quả biểu diễn cũng sẽ rất tốt.

10. Bành Quán Anh Vương Sở Nhiên chỉ là quan hệ đồng nghiệp, không phải mối quan hệ yêu đương. Đồng thời, bộ phim cũng không có quá nhiều tương tác.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/2/2023: Bạch Lộc không có bị 'gánh nặng thần tượng', Bành Quán Anh và Vương Sở Nhiên chỉ là quan hệ đồng nghiệp? - Ảnh 2

11. Nam chính của "Bắc Thượng" là Âu Hào, Âu Hào đã ký hợp đồng, anh và Bạch Lộc bình phiên, hai người ở phương diện phiên vị ai cũng không cho ai, Âu Hào bên này yêu cầu ít nhất là bình phiên, nhà sản xuất hiển nhiên là đáp ứng mới có thể thúc đẩy hợp tác.

12. Trương Bân Bân hiện đã có bạn gái, cô ấy lớn hơn anh vài tuổi và cũng là người trong ngành.

13. Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư rất thân thiết, nhưng chỉ là thân theo kiểu bạn bè, chứ không phải mối quan hệ yêu đương.

14. Hợp đồng của Phạm Thừa Thừa với Nhạc Hoa hết hạn vào tháng 4, anh không gia hạn hợp đồng cũng không có ý định tìm nhà khác, trực tiếp ra ngoài làm đơn, bản quyền bài hát cũng đã được cầm trong tay mình.

15. Hứa Khải trước mắt vẫn sẽ không đổi công ty, phía công ty cũng rất coi trọng nam diễn viên. 

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (27/2/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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