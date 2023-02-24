Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/2/2023: Lưu Diệc Phi có kế hoạch phát triển ở Mỹ, Mã Tư Thuần và Châu Đông Vũ khá thân thiết?

2. Dương Siêu Việt đang đặt cược vào bộ phim "Trùng Tử" của mình. Nếu bộ phim này không có được thành tích tốt hoặc điểm nhấn gì thì tài nguyên của cô ấy sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Trên thực tế thì hiện tại nhà đài đang có phần ưu ái cho Triệu Lộ Tư hơn và kỹ năng diễn xuất của Triệu Lộ Tư cũng tốt hơn cô ấy.

1. Hiện tại, Dương Mịch đang cố gắng chọn những dự án phim có lợi cho sự nghiệp của mình.

4. Trương Tịnh Nghi chưa bao giờ nói chuyện yêu đương với Trần Phi Vũ, những tin tức trước đây chỉ là hai người họ "xào couple" để tuyên truyền cho phim.

3. Mã Tư Thuần đang trong quá trình tiếp xúc với dự án phim mới, nếu không có gì ngoài ý muốn thì cô ấy sẽ vào đoàn quay phim vào tháng 3 tới.

5. Lưu Diệc Phi có kế hoạch phát triển ở Mỹ, mấy ngày nay cô ấy cũng đã gặp rất nhiều đạo diễn Mỹ.

6. Tống Thiến đối với sự nghiệp của mình có định hướng và kế hoạch khá rõ ràng. Sau khi kết thúc một bộ phim, cô ấy sẽ không nghỉ ngơi quá lâu mà sẽ bắt đầu tiếp xúc với dự án mới.

7. Ngô Lỗi được nhiều người trong giới quý mến vì rất biết cách đối nhân xử thế, EQ cực cao

8. Cung Tuấn cũng đang đàm phán với một bộ phim tình cảm đô thị, hợp tác với Bạch Bách Hà.

9. Xuất thân và hậu trường của Trần Phi Vũ vẫn còn khá vững, bộ phim “Sổ tay công lược hắc liên hoa” không có cắt vai của cậu ấy sau tin tức vừa qua.

10. Mã Tư Thuần và Châu Đông Vũ khá thân thiết, một số thành viên trong đội của Mã Tư Thuần được đưa từ đội của Châu Đông Vũ.

11. Trần Triết Viễn bây giờ cũng thuộc hàng ngũ tiểu sinh " chờ bạo", thái độ diễn xuất của anh rất nghiêm túc, tài nguyên có thể tiếp xúc cũng khá tốt.

12. Dương Mịch thích chơi với những người như Trương Đại Đại, nói chuyện dễ nghe, có mối quan hệ rộng rãi, sau đó sẽ không cạnh tranh tài nguyên với cô.

13. Cung Tuấn, Vương Hạc Đệ sắp tham gia chung một chương trình.

14. Sau khi Dương Mịch rời khỏi Gia Hành, cô ấy đã tự mình chọn kịch bản và đi đàm phán, nàng tiểu hoa không muốn chọn những dự án mang tính "mỳ ăn liền", chất lượng thấp nữa.

15. Tần Lam muốn chính thức công khai chuyện tình giữa mình với Ngụy Đại Huân, nhưng thái độ nhà trai rất lập lờ, không được rõ ràng cho lắm

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.