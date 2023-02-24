Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/2/2023: Lưu Diệc Phi có kế hoạch phát triển ở Mỹ, Mã Tư Thuần và Châu Đông Vũ khá thân thiết?

Sao quốc tế 24/02/2023 11:33

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (24/2/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Hiện tại, Dương Mịch đang cố gắng chọn những dự án phim có lợi cho sự nghiệp của mình.

2. Dương Siêu Việt đang đặt cược vào bộ phim "Trùng Tử" của mình. Nếu bộ phim này không có được thành tích tốt hoặc điểm nhấn gì thì tài nguyên của cô ấy sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Trên thực tế thì hiện tại nhà đài đang có phần ưu ái cho Triệu Lộ Tư hơn và kỹ năng diễn xuất của Triệu Lộ Tư cũng tốt hơn cô ấy.

3. Mã Tư Thuần đang trong quá trình tiếp xúc với dự án phim mới, nếu không có gì ngoài ý muốn thì cô ấy sẽ vào đoàn quay phim vào tháng 3 tới.

4. Trương Tịnh Nghi chưa bao giờ nói chuyện yêu đương với Trần Phi Vũ, những tin tức trước đây chỉ là hai người họ "xào couple" để tuyên truyền cho phim.

5. Lưu Diệc Phi có kế hoạch phát triển ở Mỹ, mấy ngày nay cô ấy cũng đã gặp rất nhiều đạo diễn Mỹ.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/2/2023: Lưu Diệc Phi có kế hoạch phát triển ở Mỹ, Mã Tư Thuần và Châu Đông Vũ khá thân thiết? - Ảnh 1

6. Tống Thiến đối với sự nghiệp của mình có định hướng và kế hoạch khá rõ ràng. Sau khi kết thúc một bộ phim, cô ấy sẽ không nghỉ ngơi quá lâu mà sẽ bắt đầu tiếp xúc với dự án mới.

7. Ngô Lỗi được nhiều người trong giới quý mến vì rất biết cách đối nhân xử thế, EQ cực cao

8. Cung Tuấn cũng đang đàm phán với một bộ phim tình cảm đô thị, hợp tác với Bạch Bách Hà.

9. Xuất thân và hậu trường của Trần Phi Vũ vẫn còn khá vững, bộ phim “Sổ tay công lược hắc liên hoa” không có cắt vai của cậu ấy sau tin tức vừa qua.

10. Mã Tư Thuần và Châu Đông Vũ khá thân thiết, một số thành viên trong đội của Mã Tư Thuần được đưa từ đội của Châu Đông Vũ.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/2/2023: Lưu Diệc Phi có kế hoạch phát triển ở Mỹ, Mã Tư Thuần và Châu Đông Vũ khá thân thiết? - Ảnh 2

11. Trần Triết Viễn bây giờ cũng thuộc hàng ngũ tiểu sinh " chờ bạo", thái độ diễn xuất của anh rất nghiêm túc, tài nguyên có thể tiếp xúc cũng khá tốt.

12. Dương Mịch thích chơi với những người như Trương Đại Đại, nói chuyện dễ nghe, có mối quan hệ rộng rãi, sau đó sẽ không cạnh tranh tài nguyên với cô. 

13. Cung Tuấn, Vương Hạc Đệ sắp tham gia chung một chương trình.

14. Sau khi Dương Mịch rời khỏi Gia Hành, cô ấy đã tự mình chọn kịch bản và đi đàm phán, nàng tiểu hoa không muốn chọn những dự án mang tính "mỳ ăn liền", chất lượng thấp nữa.

15. Tần Lam muốn chính thức công khai chuyện tình giữa mình với Ngụy Đại Huân, nhưng thái độ nhà trai rất lập lờ, không được rõ ràng cho lắm

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/2/2023: Thần tượng của Đàm Tùng Vận là Tôn Lệ, Ngu Thư Hân và Trương Bân Bân thường hẹn ăn tối cùng nhau?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/2/2023: Thần tượng của Đàm Tùng Vận là Tôn Lệ, Ngu Thư Hân và Trương Bân Bân thường hẹn ăn tối cùng nhau?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (23/2/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi Mã Tư Thuần Châu Đông Vũ sao hoa ngữ sao châu á làng sao

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/2/2023: Thần tượng của Đàm Tùng Vận là Tôn Lệ, Ngu Thư Hân và Trương Bân Bân thường hẹn ăn tối cùng nhau?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/2/2023: Thần tượng của Đàm Tùng Vận là Tôn Lệ, Ngu Thư Hân và Trương Bân Bân thường hẹn ăn tối cùng nhau?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/2/2023: Hồ Ca và Đường Yên từng được mai mối nhưng không thành, Lưu Diệc Phi đang tiếp xúc với kịch bản phim nước ngoài?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/2/2023: Hồ Ca và Đường Yên từng được mai mối nhưng không thành, Lưu Diệc Phi đang tiếp xúc với kịch bản phim nước ngoài?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/2/2023: Vai diễn của Ngô Diệc Phàm được thay thế bởi Vương Hạc Đệ, Dương Mịch là người rất xem trọng công việc?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/2/2023: Vai diễn của Ngô Diệc Phàm được thay thế bởi Vương Hạc Đệ, Dương Mịch là người rất xem trọng công việc?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/2/2023: Vương Hạc Đệ sẽ 'thay thế' Trần Phi Vũ trong nhiều dự án phim, Đường Yên vừa mới tái xuất đã đòi thù lao cao?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/2/2023: Vương Hạc Đệ sẽ 'thay thế' Trần Phi Vũ trong nhiều dự án phim, Đường Yên vừa mới tái xuất đã đòi thù lao cao?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/2/2023: Hồ Ca rất hào phóng với vợ con, Quan Hiểu Đồng dự định sinh con sau tuổi 35?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/2/2023: Hồ Ca rất hào phóng với vợ con, Quan Hiểu Đồng dự định sinh con sau tuổi 35?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/2/2023: Phạm Băng Băng 'học theo' con đường phát triển sự nghiệp của Thang Duy, Lâm Chí Dĩnh tâm trạng rất thất thường sau tai nạn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/2/2023: Phạm Băng Băng 'học theo' con đường phát triển sự nghiệp của Thang Duy, Lâm Chí Dĩnh tâm trạng rất thất thường sau tai nạn?

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 5 giờ 25 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới