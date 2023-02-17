2. Dự án "Thất Tinh Thải" chỉ tìm tống Tổ Nhi, sau đó Tống Tổ Nhi giới thiệu Trương Lăng Hách cho đoàn làm phim.

1. Bộ phim điện ảnh mới do Châu Đông Vũ tham diễn “Nhân gian hỉ sự” gần như đã được chuẩn bị sẵn sàng và sẽ được khởi chiếu trong thời gian tới.

4 .Dịch Dương Thiên Tỉ đã đứng vững trong lĩnh vực điện ảnh bởi vì nam diễn viên có rất nhiều đạo diễn và nhà sản xuất lớn đã gửi lời mời hợp tác. Do đó, nam diễn viên hiện có rất nhiều kịch bản. Bộ phim tiếp theo của anh ấy vẫn còn trong quá trình suy xét, chưa được quyết định.

3. Khách mời kỳ tiếp theo của chương trình “Xin chào thứ 7” là Châu Bút Sướng và Trần Vỹ Đình.

5. Có một số tài nguyên mà Trần Phi Vũ đã đàm phán trước đó, tuy nhiên sau lùm xùm tình ái công khai, các dự án đã tìm đến Vương Hạc Đệ để đàm phán.

6. Triệu Lộ Tư muốn hợp tác với Lâm Nhất trong "Anh cũng có hôm nay", Triệu Lộ Tư yêu cầu vai diễn phải được phiên 1.

7. Xếp hạng của Trương Nhược Quân ở trong giới không đạt được top đầu, chính vì vậy những dự án phim chủ yếu của anh ấy chỉ là những bộ phim cấp S mà không đạt được S+.

8. Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba đã "trở mặt" với công ty giải trí Gia Hành, do đó những tin đồn tiêu cực xoay quanh cả hai nữ diễn viên liên tục xảy ra.

9. Tần Lam muốn kết hôn, nhưng không thực sự muốn sinh con, trong nhà Ngụy Đại Huân lại hy vọng anh nhanh chóng kết hôn sinh con.

10. Đường Yên vừa mới tái xuất đòi thù lao cao, sau đó cô điều chỉnh báo giá, nhưng mức độ chấp thuận thị trường không cao, đàm phán hợp tác vẫn không thuận lợi.

11. Bạch Kính Đình là một người phân biệt rất rõ công việc và cuộc sống, rất nhiều bạn bè quay phim xong liền cắt đứt, ngược lại bạn bè ngoài giới tương đối nhiều.

12. Khách mời thường trú của "Running Man" mùa mới là: Lý Thần, Dương Dĩnh, Trịnh Khải, Sa Dật, Thái Từ Khôn, Bạch Lộc, Châu Thâm, dự kiến ghi hình vào giữa tháng 3.

13. Tình hình của Lưu Hạo Nhiên gần đây không được tốt lắm, không tìm được tài nguyên phù hợp, lại không muốn nhận quảng cáo hoặc các chương trình giải trí. Chính vì vậy mà anh ấy chỉ có thể tiếp tục chờ đợi.

14. Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi, Bạch Lộc dự kiến ra mắt vào giữa năm 2023.

15. Vụ Vương Khải và Tống Thiến bị tung tin đồn kết hôn là nhằm đánh lạc hướng cho ồn ào của Trần Phi Vũ.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.