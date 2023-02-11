Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/2/2023: Chuyện hẹn hò của Vương Nhất Bác bị công ty quản lý nghiêm, Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba không liên lạc sau phim?

2. Đường Yên và La Tấn sẽ cùng tham gia chương trình tạp kỹ. La Tấn trước đây đã rất miễn cưỡng, nhưng gần đây cuối cùng đã đồng ý.

1. Trần Phi Vũ vẫn chưa ký hợp đồng tham gia dự án phim "Hắc liên hoa công lược". Độ nổi tiếng của truyện này khá tốt, anh ấy vẫn đang do dự, nguyên nhân chính là cha anh ấy vẫn muốn anh ấy đi theo con đường màn ảnh rộng và muốn anh ấy chờ đợi để đóng phim của mình.

4. Thành Nghị hiện tại nhận được rất nhiều tài nguyên đều là phim có chi phí sản xuất lớn, hơn nữa thù lao của nhà sản xuất cho anh cũng khá tốt.

3. Trương Tử Phong bởi vì dư luận có chút tự ti, cảm thấy mình rất mập cũng không đẹp, cho nên liều mạng giảm cân.

5. Chuyện tình cảm của Vương Nhất Bác hiện đang bị công ty quản lý chặt chẽ, nếu chuyện tình cảm của anh ấy bị bại lộ, giá cổ phiếu của công ty sẽ giảm xuống.

6. Đoàn phim "Thần Ẩn" là đoàn phim hạnh phúc nhất mà Triệu Lộ Tư đã gia nhập. Đoàn làm phim rất cưng chiều cô ấy và dựa theo cô ấy trong mọi việc.

7. Lôi Giai Âm và Dịch Dương Thiên Tỉ có mối quan hệ tốt. Lôi Giai Âm thường mời Dịch Dương Tiên Tỉ đi ăn tối riêng.

8. Weibo của Dịch Dương Thiên Tỉ do nhân viên quản lý và về cơ bản anh ấy không đọc bình luận của cư dân mạng.

9. Phạm Băng Băng quay phim ở xứ kim chi, hầu như không đòi thù lao, chỉ vì muốn trở lại màn ảnh, sau đó học Thang Duy ở nước ngoài vươn lên.

10. Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ là bạn bè bình thường. Sau khi kết thúc hợp tác, cả hai không liên lạc.

11. Gần đây, Tống Dật đã ở trong đoàn làm phim của Bạch Kính Đình một thời gian và cả hai rất tình cảm, những người xung quanh cô ấy đã thúc giục họ xem xét việc đính hôn.

12. Chương trình tạp kỹ "Mao Tuyết Uông" dự kiến mời: Mao Bất Dịch, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử, Triệu Lộ Tư, Trương Vãn Ý, Đàm Tùng Vận, Châu Thâm, Tần Tiêu Hiền,...

13. Angela Baby bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình để có được tài nguyên cao cấp, gần như tất cả các mối quan hệ đã rời bỏ cô ấy.

14. Có vài chú mèo bị đoàn phim vứt đi sau khi quay xong, Lưu Diệc Phi không đành lòng nên đã nhặt về nuôi.

15. Dương Tử là một người nghiện công việc, cô ấy bận rộn quanh năm đến mức không thể dừng lại.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.