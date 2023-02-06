2. Trương Tử Phong hiện tại đà phát triển trong sự nghiệp có chút sa sút, nhưng cả đoàn vẫn chưa định lo lắng quá về điều này, vẫn sẽ chuyên tâm vào công việc, dù sao cũng sẽ không đi theo lối mòn.

1. "Khói lửa nhân gian" của Dương Dương và Vương Sở Nhiên hiện dự kiến phát sóng vào quý hai của năm 2023, nhưng thời gian cụ thể vẫn chưa được xác định.

4. Sau khi Hồ Ca chính thức thông báo có con gái, Đường Yên cũng gửi lời chúc phúc nhưng cũng có người cũng chê trách nữ diễn viên. Trên thực tế, cô đã biết chuyện anh có con, trước đó bọn họ đã từng hợp tác, có quan hệ thân thiết.

3. Triệu Lệ Dĩnh vẫn là người rất có tham vọng, hiện tâm tư cô ấy chỉ chú trọng vào sự nghiệp.

5. Triệu Lộ Tư đang độc thân, hình ảnh mà nhiều người "soi" được thực ra đó là nữ quản lý của cô ấy.

6. Bộ phim truyền hình tiếp theo của Lưu Diệc Phi vẫn chưa được quyết định và nhiều dự án được lên kế hoạch ban đầu đã bị hoãn lại.

7. Dương Dương là hình mẫu phẫu thuật thẩm mỹ của nhiều nghệ sĩ 18 tuổi trong giới giải trí.

8. Bộ phim truyền hình mới của CCTV "Sword and Rose" dự kiến có sự tham gia của Địch Lệ Nhiệt Ba và Phan Việt Minh, bắt đầu vào cuối tháng này

9. "Sở Kiều Truyện 2" đang được chuẩn bị lại để khởi động dự án, nữ chính là Lương Khiết, và nam chính là một diễn viên chưa từng ra mắt trước đây.

10. Vương Nhất Bác giờ đây không dám yêu đương, bởi vì nam diễn viên chỉ cần có tin đồn tình cảm của anh ấy thì giá cổ phiếu của công ty sẽ giảm.

11. Đàm Tùng Vận thường giữ khoảng cách với các diễn viên.

12. Triệu Lệ Dĩnh hiện là nghệ sĩ hàng đầu trong lĩnh vực truyền hình và có thể nhận được một số tài nguyên khá tốt.

13. Dự án phim cổ trang "Truyền thuyết" nhắm vào dàn diễn viên chính là Thành Long, Lý Thần, Cổ Lực Na Trát, Trương Nghệ Hưng, Lý Trị Đình.

14. Chu Nhất Long hiện không có kế hoạch tiết lộ hoàn cảnh gia đình của mình, vì vậy đội vẫn rất nghiêm ngặt về vấn đề này.

15. "Ngọn lửa trên bình nguyên" của Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên đã được lên kế hoạch phát hành.

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