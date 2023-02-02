Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/2/2023: Lưu Diệc Phi đang giảm cân khẩn cấp, Trần Hiểu không muốn nhận phim ngôn tình thần tượng?

2. Dương Tử đối xử tốt với Mã Tư Thuần, gần đây còn giúp cô chủ động tiếp xúc với tài nguyên của đại nữ chính.

1. Át chủ bài đối vương bài" hiện tại là Quan Hiểu Đồng nguyện ý gia hạn hợp đồng với công ty giải trí , ba người còn lại vẫn chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng.

4. Bộ phim mới của Lưu Diệc Phi đã tạo ra một nửa số khách du lịch ở Vân Nam.

3. Vương Nhất Bác và Trình Tiêu từng được dẫn dắt bởi cùng một người quản lý, khi đó họ bị ràng buộc, sao tác khá nhiều. Cả hai hiện không còn liên lạc với đối phương. Tính cách của Trình Tiêu chỉ thích ở nhà, không thích giao tiếp với nhiều người.

5. Lưu Diệc Phi sẽ tham dự Tuần lễ thời trang Paris nên nữ diễn viên hiện đang giảm cân khẩn cấp.

6. Dương Dương đã đặc biệt mời một vận động viên từng đoạt giải thưởng làm huấn luyện viên của mình để học trượt tuyết.

7. Có cư dân mạng tình cờ gặp Vương Đại Lục và Thái Trác Nghi ở Vịnh Loan, hai người họ đến Malaysia gặp cha mẹ nhà gái trước, sau đó lại đến Vịnh Gặp cha mẹ nhà trai. Gần đây hai người bọn họ ở đại lục mua không ít tiếp thị, nói trắng ra chính là muốn xào một chút nhiệt độ, lấy thêm chút tài nguyên.

8. Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi sẽ hợp tác trong dự án phim truyền hình lãng mạn.

9 Dương Dương trong khoảng thời gian này đang trong trạng thái nghỉ phép, vừa cùng gia đình đi du lịch.

10. Trần Hiểu không muốn nhận những bộ phim ngôn tình thần tượng nữa, vì thể loại này không giúp ích được gì cho sự nghiệp của anh ấy. Một số dự án cổ trang thông qua Trần Nghiên Hy hi vọng nói giúp để Trần Hiểu nhận đóng, nhưng nam tài tử không phải là người nghe lời vợ, anh ấy có quyết định của riêng mình.

11. Địch Lệ Nhiệt Ba rất kiên định trong công việc, và vạch ra kế hoạch định hướng của riêng mình. Bây giờ cô ấy đã có địa vị nhất định, cho dù Gia Hành có yêu cầu mỹ nhân Tân Cương đóng phim truyền hình do công ty tự sản xuất, nếu không muốn cô ấy cũng có thể từ chối nhận. Nhưng trong cuộc sống, Nhiệt Ba vẫn là một cô gái nhỏ, đáng yêu.

12. Triệu Lệ Dĩnh thích nhân viên cẩn thận, khi tuyển người sẽ đặc biệt chú ý đến điểm này.

13. Viên Băng Nghiên đã sớm có ý định chuyển sang livestream, chỉ là bởi vì thân phận của cô đặc thù, rất nhiều công ty lớn vì tránh phiền toái, cũng không muốn hợp tác với cô, cho nên cô chỉ có thể suy nghĩ một bộ phận công ty nhỏ, nhưng cô lại không bỏ được dáng người của mình, có cơ hội cũng bỏ qua vô ích.

14. Người nhà của Mã Tư Thuần luôn không ưa chồng cô ấy, họ cảm thấy tính cách của người đàn ông này không đáng tin cậy, nhưng họ không thuyết phục được cô ấy.

15. Chuyện của Hồ Ca cho thấy nghệ sỹ hoàn toàn có thể che giấu được đời tư của mình nếu muốn.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.