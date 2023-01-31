Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/1/2023: Châu Tấn đích thân chỉ đạo các kịch bản của Trương Tịnh Nghi, Dương Dương bị viêm dạ dày nặng?

2. "Tương tư lệnh" chuyển thể từ "Tân nương bị đánh cắp" với dàn diễn viên chính là Angela Baby, Tống Uy Long, Nhậm Hào, Diêu Thỉ,...

4. Dự án CCTV cấp S+ (phim trọng điểm) "Ám dạ dư minh" khởi quay tại Hoành Điếm vào tháng 2. Diễn viên chính là Trần Triết Viễn, Vương Chí Văn, Diêu An Na...

3. Trên phim trường, Lý Hiện thường nói với Lưu Diệc Phi rằng con người phải "có da có thịt" một chút mới có thể ngủ ngon, khiến nàng tiểu hoa quên luôn ý định giảm cân.

5. Châu Tấn đối xử rất tốt với Trương Tịnh Nghi, đích thân chỉ đạo các kịch bản của cô ấy.

6. Cổ Lực Na Trát thường khóc khi tâm trạng không tốt, và cô ấy đã suy sụp trong một thời gian dài sau khi chia tay với Từ Khai Sính.

7. Kết quả Vô Danh không như kỳ vọng ảnh hưởng đến sự phát triển mảng điện ảnh của Vương Nhất Bác, nhưng ở những phương diện khác thì chẳng lung lay gì.

8. Lưu Diệc Phi vẫn có địa vị rất cao trong giới. Nhiều nghệ sĩ sau khi cùng cô ấy thêm WeChat sẽ đem khoe một chút với mọi người.

9. Ngô Tuyên Nghi đôi khi mượn trang phục theo thẩm mỹ của bản thân và không lắng nghe ý kiến của stylist.

10. Dương Dương bị viêm dạ dày nặng, có một dịp Tết anh ấy phải dựa vào thuốc Đông Y mới gắng gượng được mà làm việc.

11. Trương Lăng Hách bây giờ cơ bản là chọn những kịch bản của phim cổ trang, anh ấy không quan tâm đến vai diễn lớn hay nhỏ.

12. Dương Địch mất hai chương trình tạp kỹ sau khi thông báo chia tay với người yêu 17 năm.

13. Nếu Triệu Lệ Dĩnh có mối quan hệ tốt với đoàn làm phim, cô ấy sẽ thường xuyên liên lạc sau khi quay phim.

14. Ngu Thư Hân đã giảm cân quá nhiều và gần đây ngủ không được ngon.

15. Thái Lan mời Lý Dịch Phong đóng phim, hiện tại anh ấy đang đọc kịch bản.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.