Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/1/2023: Điền Hi Vi mất vai nữ chính vì Ngu Thư Hân, quan hệ giữa Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long đã ổn định?

2. Lộc Hàm trong tay vẫn còn rất nhiều lời mời tham gia chương trình, nhưng anh ta chỉ nhìn trúng nền tảng và đối tác, cho nên từ chối không ít.

1. Dương Tử không vội chuyển hình, dù sao phim thần tượng vẫn có khả năng duy trì danh tiếng của nư diễn viên.

4. Tống Thiến có trong tay rất nhiều lời mới đóng phim tình cảm lãng mạn thời hiện đại, những chủ đề khác lại rất ít.

3. Triệu Lộ Tư thời điểm này vẫn còn độc thân.

5. Điền Hi Vi đã thất bại trong cuộc cạnh tranh vai nữ chính của Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược. Do đó, rất có thể Ngu Thư Hân được chọn, nhưng cho đến khi ký kết hợp đồng cuối cùng thì mọi thứ vẫn có thể thay đổi, thậm chí là đổi nữ chính ngay trước ngày khởi động máy.

6. Vương Nhất Bác và Triệu Lộ Tư đang nói về một bộ phim, xác định sẽ khởi động vào đầu tháng 2 năm 2023.

7. Trần Kiều Ân trước đây cô luôn cố gắng mang thai, nhưng không thành công, chỉ có thể nói với bên ngoài mọi thứ đều thuận theo tự nhiên.

8. Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân chính là quan hệ đồng nghiệp.

9. Vương Nhất Bác trong cuộc sống thường ngày không trầm mặc ít nói như trên màn ảnh. Anh ấy rất quyết đoán trong công việc, còn có thể tranh luận với lão bản vì quyền lợi của bản thân.

10. Mối quan hệ giữa Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long đã ổn định.

11. Thái độ làm việc của Điền Hi Vi rất tích cực. Cô ấy cuối cùng cũng có danh tính trong vòng, sẽ nhanh chóng nắm lấy cơ hội, rất muốn bận rộn đóng phim.

12. Trường Lăng tạm thời không thể khai máy do đầu tư không đủ.

13. Mối quan hệ của Đường Yên và Dương Mịch đã dần ổn định hơn và gần đây còn hẹn nhau.

14. Cúc Tịnh Y hiện tại đối với công việc của mình đều tự tính toán, cũng tự sắp xếp công việc.

15. Dự án phim cổ trang "Nhà Có Phu Quân Ở Sát Vách" (tạm dịch)chuẩn bị khai máy, diễn viên chính có thể là Trương Lăng Hách, Đàn Kiện Thứ.