Lý Liên Kiệt lên tiếng sau tin đồn thay tim, cởi áo chứng minh sức khỏe

Sau ca phẫu thuật bóc tách khối u ở vùng cổ vào tháng 8.2025, sức khỏe của Lý Liên Kiệt dần hồi phục. Ông xuất hiện với thần sắc tươi tắn, mái tóc đen hơn và có thể vận động bình thường. Tuy nhiên, sự thay đổi tích cực này lại kéo theo những lời đồn vô căn cứ, trong đó có thông tin cho rằng ông đã trải qua ca ghép tim.

Từng được khán giả nhớ đến với những màn võ thuật đẹp mắt trên màn ảnh, Lý Liên Kiệt giờ đây lại trở thành tâm điểm của hàng loạt tin đồn liên quan đến sức khỏe . Khi bước sang tuổi xế chiều, thay vì bàn luận về sự nghiệp, công chúng liên tục soi xét ngoại hình và tình trạng thể chất của nam diễn viên, tạo nên nhiều thông tin thất thiệt trên mạng xã hội.

Để bác bỏ tin đồn, Lý Liên Kiệt đăng tải đoạn video ghi lại cảnh bơi lặn và cởi áo, cho thấy vùng ngực không có dấu vết của một ca phẫu thuật tim. Trước những suy diễn trên mạng, nam diễn viên còn hài hước phản ứng khi cho rằng trí tưởng tượng của dư luận còn quá "khiêm tốn", biến câu chuyện thành chủ đề được bàn tán rộng rãi.

Bên cạnh những tin đồn về sức khỏe, việc Lý Liên Kiệt tham gia dòng phim ngắn màn hình dọc cũng gây nhiều tranh luận. Sau nhiều năm gắn liền với các dự án điện ảnh quy mô lớn, sự xuất hiện của ông trong các tác phẩm ngắn như Nguồn lực giang hồ và Kiếm quy khiến không ít khán giả bất ngờ.

Trong các bộ phim này, Lý Liên Kiệt đảm nhận những vai diễn mang màu sắc triết lý, xoay quanh sự sống, cái chết và giá trị của con người. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng thông điệp mà ông muốn truyền tải đã bị lu mờ trước cách làm phim thiên về giải trí nhanh, khiến khán giả chú ý nhiều hơn đến ngoại hình và dấu vết tuổi tác của ông thay vì nội dung tác phẩm.

Ở tuổi ngoài 60, Lý Liên Kiệt vẫn không ngừng thử sức với những hướng đi mới. Song, giữa thời đại mạng xã hội, mọi thay đổi về ngoại hình hay sức khỏe của ông đều dễ dàng trở thành đề tài cho những tin đồn và suy diễn. Điều đó phần nào phản ánh áp lực mà nhiều nghệ sĩ kỳ cựu phải đối mặt, khi đời tư và tình trạng sức khỏe đôi khi lại nhận được nhiều sự quan tâm hơn chính những giá trị nghệ thuật họ theo đuổi.