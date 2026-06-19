Sau 33 năm, Lý Liên Kiệt và 'con trai màn ảnh' Tạ Miêu tái hiện hình ảnh thân thiết gây bồi hồi

Sao quốc tế 19/06/2026 16:20

Lý Liên Kiệt mới đây đã khiến mạng xã hội bùng nổ khi bất ngờ đăng tải trên Weibo hai bức ảnh chụp cùng Tạ Miêu, được ghi lại cách nhau tới 33 năm.

Lý Liên Kiệt mới đây đã khiến mạng xã hội bùng nổ khi bất ngờ đăng tải trên Weibo hai bức ảnh chụp cùng Tạ Miêu, được ghi lại cách nhau tới 33 năm. Kèm theo đó, “Vua kungfu” viết ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: “Chớp mắt một cái, con trai đã lớn rồi”.

Ngay sau bài đăng, Tạ Miêu cũng nhanh chóng chia sẻ lại và đáp lại đầy thân tình: “Chớp mắt một cái mà đã hơn 30 năm rồi đấy, bố ơi”. Cuộc đối đáp giản dị nhưng giàu cảm xúc giữa hai nghệ sĩ ngay lập tức trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Điểm đặc biệt là cả hai không chỉ đăng ảnh, mà còn tái hiện lại tư thế khoác vai quen thuộc từ bức hình năm xưa, khiến khán giả như được kéo ngược về thời hoàng kim của dòng phim võ thuật.

Sau 33 năm, Lý Liên Kiệt và 'con trai màn ảnh' Tạ Miêu tái hiện hình ảnh thân thiết gây bồi hồi - Ảnh 1

Khoảnh khắc này gợi lại ký ức từ năm 1993, khi Tạ Miêu mới 9 tuổi tham gia bộ phim kinh điển Tân Thiếu Lâm ngũ tổ, vào vai Hồng Văn Định – con trai của Hồng Hy Quan do Lý Liên Kiệt thủ vai. Với nền tảng võ thuật tốt và khả năng diễn xuất tự nhiên, cậu bé nhanh chóng gây chú ý và trở thành gương mặt nhí nổi bật của điện ảnh thời bấy giờ.

Sau đó, cả hai tiếp tục hợp tác trong nhiều dự án như Thư gửi cha (Xích tử uy long), xây dựng hình ảnh “cha con màn ảnh” đầy cảm xúc, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Nhiều năm qua, mối quan hệ giữa Lý Liên Kiệt và Tạ Miêu không chỉ dừng lại ở phim ảnh. Họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, thậm chí tái hiện lại những cảnh quay kinh điển, khiến người hâm mộ không khỏi xúc động.

Sau 33 năm, Lý Liên Kiệt và 'con trai màn ảnh' Tạ Miêu tái hiện hình ảnh thân thiết gây bồi hồi - Ảnh 2

Trước đó, Lý Liên Kiệt từng công khai ủng hộ sự nghiệp của Tạ Miêu và gửi lời nhắn nhủ rằng điều quan trọng nhất của một diễn viên võ thuật là sự kiên trì và khiêm nhường. Ông cũng khẳng định không cần “đỡ đầu”, vì khi tích lũy đủ, Tạ Miêu sẽ tự tỏa sáng.

Từ màn ảnh đến đời thực, câu chuyện của hai nghệ sĩ được xem như một biểu tượng hiếm có của điện ảnh Trung Quốc, nơi tình cảm nghề nghiệp và sự kế thừa thế hệ được nối dài suốt hơn ba thập kỷ.

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