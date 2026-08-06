Chuyện phía sau loạt ảnh mới của Tạ Hiền được bác sĩ riêng chia sẻ

Sao quốc tế 06/08/2026 15:19

Ngay sau khi gia đình hoàn tất thủ tục hỏa táng cho Tạ Hiền tại Hồng Kông (Trung Quốc), vị bác sĩ gia đình - người đồng hành cùng ông trong những năm tháng cuối đời đã chia sẻ lên mạng xã hội hàng loạt hình ảnh tư liệu chưa từng công bố.

Loạt hình ảnh được bác sĩ riêng của Tạ Hiền chia sẻ gần đây đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận, đồng thời hé lộ phần nào quãng thời gian cuối đời của nam diễn viên gạo cội. Theo những thông tin được đăng tải, Tạ Hiền gặp nhiều vấn đề về sức khỏe như suy giảm trí nhớ, chấn thương vùng hông, phải sử dụng xe lăn và được đội ngũ y tế chăm sóc 24/24. Mọi công tác điều trị và chăm sóc đều do con trai ông, Tạ Đình Phong, sắp xếp.

Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào tình trạng sức khỏe của cố nghệ sĩ, cư dân mạng nhanh chóng phát hiện một chi tiết gây tranh cãi trong loạt ảnh. Một số bức hình được cho là đã bị cắt góc có chủ đích, loại bỏ sự xuất hiện của Tạ Đình Phong. Điều này khiến nhiều người đặt nghi vấn rằng việc chỉnh sửa hình ảnh nhằm tạo khoảng trống thông tin, kích thích sự tò mò và thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Chuyện phía sau loạt ảnh mới của Tạ Hiền được bác sĩ riêng chia sẻ - Ảnh 1

Từ những bức ảnh này, hàng loạt tin đồn liên quan đến gia đình họ Tạ cũng bắt đầu lan truyền. Không ít bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện những suy đoán về di chúc của Tạ Hiền cũng như mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, dù không có bất kỳ xác nhận chính thức nào.

Ngoài việc chia sẻ hình ảnh đời thường, vị bác sĩ còn kể lại nhiều câu chuyện hậu trường về Tạ Hiền, trong đó có những chi tiết liên quan đến mối quan hệ giữa ông với Lý Tiểu Long hay việc từng nhận lời tham gia phim của Châu Tinh Trì mà không lấy cát-xê. Tuy nhiên, những nội dung này đều chưa được kiểm chứng từ các nguồn độc lập.

Chuyện phía sau loạt ảnh mới của Tạ Hiền được bác sĩ riêng chia sẻ - Ảnh 2

Theo truyền thông Trung Quốc, những chia sẻ của vị bác sĩ chỉ phản ánh góc nhìn cá nhân của một người từng đồng hành và chăm sóc Tạ Hiền trong những năm cuối đời. Ông không phải là người phát ngôn hay đại diện được gia đình ủy quyền công bố thông tin. Vì vậy, việc các bài đăng bị diễn giải theo nhiều hướng khác nhau, kéo theo hàng loạt tin đồn thất thiệt, được cho là đã đi ngược với mong muốn của Tạ Hiền và gia đình về một cuộc sống kín tiếng cũng như một tang lễ giản dị, tránh sự ồn ào của dư luận.

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