Chồng Hồ Hạnh Nhi trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội

Sao quốc tế 05/08/2026 16:49

Chồng của nữ diễn viên Hồ Hạnh Nhi, doanh nhân Philip Lee (Lý Thừa Đức), đang trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội sau cuộc gặp bất ngờ với Huỳnh Tông Trạch – bạn trai cũ từng gắn bó với vợ anh suốt nhiều năm.

Theo truyền thông Hong Kong, Lý Thừa Đức vừa có mặt tại Kuala Lumpur (Malaysia) để tham dự hôn lễ của một người bạn. Trùng hợp, Huỳnh Tông Trạch cũng đến Malaysia tham gia chương trình Đêm giao lưu văn hóa và dùng bữa tại cùng một nhà hàng với doanh nhân họ Lý.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là khi nhận ra Huỳnh Tông Trạch, Lý Thừa Đức đã chủ động tiến đến chào hỏi và dành cho nam diễn viên một cái ôm thân thiện. Ban đầu, Huỳnh Tông Trạch chưa nhận ra chồng của Hồ Hạnh Nhi, nhưng sau khi được giới thiệu, cả hai nhanh chóng trò chuyện trong không khí thoải mái. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận tích cực. Không ít khán giả cho rằng cả hai đều cư xử văn minh, lịch thiệp và thể hiện sự trưởng thành khi thoải mái gặp gỡ dù từng có mối liên hệ đặc biệt trong quá khứ.

Chồng Hồ Hạnh Nhi trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội - Ảnh 1Chồng Hồ Hạnh Nhi trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội - Ảnh 2

Trước khi kết hôn với Lý Thừa Đức, Hồ Hạnh Nhi và Huỳnh Tông Trạch từng có chuyện tình kéo dài bảy năm. Hai diễn viên nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong bộ phim Mẹ chồng khó tính năm 2005 và từng được xem là một trong những cặp đôi đẹp của làng giải trí Hong Kong.

Tuy nhiên, mối quan hệ của họ nhiều lần vướng sóng gió bởi những tin đồn tình cảm xoay quanh Huỳnh Tông Trạch. Đến năm 2012, Hồ Hạnh Nhi quyết định khép lại cuộc tình sau nhiều năm gắn bó.

Cuối năm 2015, nữ diễn viên lên xe hoa với doanh nhân Lý Thừa Đức. Sau hơn một thập kỷ chung sống, vợ chồng cô hiện có ba con trai và vẫn duy trì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Trong khi đó, Huỳnh Tông Trạch ở tuổi 46 vẫn chưa lập gia đình. Thời gian gần đây, anh vướng tin đồn hẹn hò với nữ diễn viên trẻ Quách Bội Văn, kém anh 21 tuổi.

Chồng Hồ Hạnh Nhi trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội - Ảnh 3

Dù chia tay từ lâu, Hồ Hạnh Nhi và Huỳnh Tông Trạch vẫn giữ mối quan hệ ôn hòa. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng cô không oán trách người cũ, đồng thời cảm ơn quãng thời gian bảy năm bên nhau vì giúp cô trưởng thành hơn trong cuộc sống. Về phần mình, Huỳnh Tông Trạch cũng cho biết anh vẫn giữ liên lạc với Hồ Hạnh Nhi và thường gửi lời chúc mừng đến cô cùng gia đình vào các dịp sinh nhật hay lễ Tết.

Hồ Hạnh Nhi sinh năm 1979, là một trong những "thị hậu" nổi bật của TVB. Cô ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Mẹ chồng khó tính, Vạn phụng chi vương, Tòa án lương tâm, Bao la vùng trời 2 và Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn. Những năm gần đây, nữ diễn viên chuyển hướng phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc đại lục và tiếp tục được khán giả yêu mến nhờ khả năng diễn xuất đa dạng.

Hồ Hạnh Nhi mở tiệc xa hoa giữa lùm xùm rạn nứt hôn nhân với chồng

Hồ Hạnh Nhi mở tiệc xa hoa giữa lùm xùm rạn nứt hôn nhân với chồng

Mới đây, doanh nhân Philip Lee (chồng Hồ Hạnh Nhi) gần đây thu hút sự chú ý khi "tái xuất" tại một hộp đêm để chúc mừng việc kinh doanh của hai người bạn thân.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Hạnh Nhi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Hồ Hạnh Nhi mở tiệc xa hoa giữa lùm xùm rạn nứt hôn nhân với chồng

Hồ Hạnh Nhi mở tiệc xa hoa giữa lùm xùm rạn nứt hôn nhân với chồng

Hồ Hạnh Nhi tặng Hồ Định Hân cặp vòng vàng song hỷ khiến dân tình trầm trồ

Hồ Hạnh Nhi tặng Hồ Định Hân cặp vòng vàng song hỷ khiến dân tình trầm trồ

Chồng Hồ Hạnh Nhi lên tiếng sau khi lộ ảnh ôm ấp nhiều phụ nữ trong bar

Chồng Hồ Hạnh Nhi lên tiếng sau khi lộ ảnh ôm ấp nhiều phụ nữ trong bar

Hậu lộ ảnh ôm ấp nhiều phụ nữ, chồng của Hồ Hạnh Nhi bị tố là 'đại gia rởm', ăn bám vợ

Hậu lộ ảnh ôm ấp nhiều phụ nữ, chồng của Hồ Hạnh Nhi bị tố là 'đại gia rởm', ăn bám vợ

Sau tin đồn hôn nhân rạn nứt, chồng Hồ Hạnh Nhi 'lật kèo' chỉ với hành động này

Sau tin đồn hôn nhân rạn nứt, chồng Hồ Hạnh Nhi 'lật kèo' chỉ với hành động này

Hóa thân thành 'tiểu tam' trong phim mới, Hồ Hạnh Nhi vẫn lấn át Tôn Lệ vì điều này

Hóa thân thành 'tiểu tam' trong phim mới, Hồ Hạnh Nhi vẫn lấn át Tôn Lệ vì điều này

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Video 1 giờ 1 phút trước
Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sao quốc tế 1 giờ 1 phút trước
Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 31 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm