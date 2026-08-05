Chồng Hồ Hạnh Nhi trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội

Điều khiến nhiều người bất ngờ là khi nhận ra Huỳnh Tông Trạch, Lý Thừa Đức đã chủ động tiến đến chào hỏi và dành cho nam diễn viên một cái ôm thân thiện. Ban đầu, Huỳnh Tông Trạch chưa nhận ra chồng của Hồ Hạnh Nhi , nhưng sau khi được giới thiệu, cả hai nhanh chóng trò chuyện trong không khí thoải mái. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận tích cực. Không ít khán giả cho rằng cả hai đều cư xử văn minh, lịch thiệp và thể hiện sự trưởng thành khi thoải mái gặp gỡ dù từng có mối liên hệ đặc biệt trong quá khứ.

Theo truyền thông Hong Kong, Lý Thừa Đức vừa có mặt tại Kuala Lumpur (Malaysia) để tham dự hôn lễ của một người bạn. Trùng hợp, Huỳnh Tông Trạch cũng đến Malaysia tham gia chương trình Đêm giao lưu văn hóa và dùng bữa tại cùng một nhà hàng với doanh nhân họ Lý.

Trước khi kết hôn với Lý Thừa Đức, Hồ Hạnh Nhi và Huỳnh Tông Trạch từng có chuyện tình kéo dài bảy năm. Hai diễn viên nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong bộ phim Mẹ chồng khó tính năm 2005 và từng được xem là một trong những cặp đôi đẹp của làng giải trí Hong Kong.

Tuy nhiên, mối quan hệ của họ nhiều lần vướng sóng gió bởi những tin đồn tình cảm xoay quanh Huỳnh Tông Trạch. Đến năm 2012, Hồ Hạnh Nhi quyết định khép lại cuộc tình sau nhiều năm gắn bó.

Cuối năm 2015, nữ diễn viên lên xe hoa với doanh nhân Lý Thừa Đức. Sau hơn một thập kỷ chung sống, vợ chồng cô hiện có ba con trai và vẫn duy trì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Trong khi đó, Huỳnh Tông Trạch ở tuổi 46 vẫn chưa lập gia đình. Thời gian gần đây, anh vướng tin đồn hẹn hò với nữ diễn viên trẻ Quách Bội Văn, kém anh 21 tuổi.

Dù chia tay từ lâu, Hồ Hạnh Nhi và Huỳnh Tông Trạch vẫn giữ mối quan hệ ôn hòa. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng cô không oán trách người cũ, đồng thời cảm ơn quãng thời gian bảy năm bên nhau vì giúp cô trưởng thành hơn trong cuộc sống. Về phần mình, Huỳnh Tông Trạch cũng cho biết anh vẫn giữ liên lạc với Hồ Hạnh Nhi và thường gửi lời chúc mừng đến cô cùng gia đình vào các dịp sinh nhật hay lễ Tết.

Hồ Hạnh Nhi sinh năm 1979, là một trong những "thị hậu" nổi bật của TVB. Cô ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Mẹ chồng khó tính, Vạn phụng chi vương, Tòa án lương tâm, Bao la vùng trời 2 và Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn. Những năm gần đây, nữ diễn viên chuyển hướng phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc đại lục và tiếp tục được khán giả yêu mến nhờ khả năng diễn xuất đa dạng.