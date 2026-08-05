Chồng Hồ Hạnh Nhi trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội

Sao quốc tế 05/08/2026 16:49

Chồng của nữ diễn viên Hồ Hạnh Nhi, doanh nhân Philip Lee (Lý Thừa Đức), đang trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội sau cuộc gặp bất ngờ với Huỳnh Tông Trạch – bạn trai cũ từng gắn bó với vợ anh suốt nhiều năm.

Theo truyền thông Hong Kong, Lý Thừa Đức vừa có mặt tại Kuala Lumpur (Malaysia) để tham dự hôn lễ của một người bạn. Trùng hợp, Huỳnh Tông Trạch cũng đến Malaysia tham gia chương trình Đêm giao lưu văn hóa và dùng bữa tại cùng một nhà hàng với doanh nhân họ Lý.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là khi nhận ra Huỳnh Tông Trạch, Lý Thừa Đức đã chủ động tiến đến chào hỏi và dành cho nam diễn viên một cái ôm thân thiện. Ban đầu, Huỳnh Tông Trạch chưa nhận ra chồng của Hồ Hạnh Nhi, nhưng sau khi được giới thiệu, cả hai nhanh chóng trò chuyện trong không khí thoải mái. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận tích cực. Không ít khán giả cho rằng cả hai đều cư xử văn minh, lịch thiệp và thể hiện sự trưởng thành khi thoải mái gặp gỡ dù từng có mối liên hệ đặc biệt trong quá khứ.

Chồng Hồ Hạnh Nhi trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội - Ảnh 1Chồng Hồ Hạnh Nhi trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội - Ảnh 2

Trước khi kết hôn với Lý Thừa Đức, Hồ Hạnh Nhi và Huỳnh Tông Trạch từng có chuyện tình kéo dài bảy năm. Hai diễn viên nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong bộ phim Mẹ chồng khó tính năm 2005 và từng được xem là một trong những cặp đôi đẹp của làng giải trí Hong Kong.

Tuy nhiên, mối quan hệ của họ nhiều lần vướng sóng gió bởi những tin đồn tình cảm xoay quanh Huỳnh Tông Trạch. Đến năm 2012, Hồ Hạnh Nhi quyết định khép lại cuộc tình sau nhiều năm gắn bó.

Cuối năm 2015, nữ diễn viên lên xe hoa với doanh nhân Lý Thừa Đức. Sau hơn một thập kỷ chung sống, vợ chồng cô hiện có ba con trai và vẫn duy trì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Trong khi đó, Huỳnh Tông Trạch ở tuổi 46 vẫn chưa lập gia đình. Thời gian gần đây, anh vướng tin đồn hẹn hò với nữ diễn viên trẻ Quách Bội Văn, kém anh 21 tuổi.

Chồng Hồ Hạnh Nhi trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội - Ảnh 3

Dù chia tay từ lâu, Hồ Hạnh Nhi và Huỳnh Tông Trạch vẫn giữ mối quan hệ ôn hòa. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng cô không oán trách người cũ, đồng thời cảm ơn quãng thời gian bảy năm bên nhau vì giúp cô trưởng thành hơn trong cuộc sống. Về phần mình, Huỳnh Tông Trạch cũng cho biết anh vẫn giữ liên lạc với Hồ Hạnh Nhi và thường gửi lời chúc mừng đến cô cùng gia đình vào các dịp sinh nhật hay lễ Tết.

Hồ Hạnh Nhi sinh năm 1979, là một trong những "thị hậu" nổi bật của TVB. Cô ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Mẹ chồng khó tính, Vạn phụng chi vương, Tòa án lương tâm, Bao la vùng trời 2 và Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn. Những năm gần đây, nữ diễn viên chuyển hướng phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc đại lục và tiếp tục được khán giả yêu mến nhờ khả năng diễn xuất đa dạng.

Hồ Hạnh Nhi mở tiệc xa hoa giữa lùm xùm rạn nứt hôn nhân với chồng

Hồ Hạnh Nhi mở tiệc xa hoa giữa lùm xùm rạn nứt hôn nhân với chồng

Mới đây, doanh nhân Philip Lee (chồng Hồ Hạnh Nhi) gần đây thu hút sự chú ý khi "tái xuất" tại một hộp đêm để chúc mừng việc kinh doanh của hai người bạn thân.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Hạnh Nhi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Hồ Hạnh Nhi mở tiệc xa hoa giữa lùm xùm rạn nứt hôn nhân với chồng

Hồ Hạnh Nhi mở tiệc xa hoa giữa lùm xùm rạn nứt hôn nhân với chồng

Hồ Hạnh Nhi tặng Hồ Định Hân cặp vòng vàng song hỷ khiến dân tình trầm trồ

Hồ Hạnh Nhi tặng Hồ Định Hân cặp vòng vàng song hỷ khiến dân tình trầm trồ

Chồng Hồ Hạnh Nhi lên tiếng sau khi lộ ảnh ôm ấp nhiều phụ nữ trong bar

Chồng Hồ Hạnh Nhi lên tiếng sau khi lộ ảnh ôm ấp nhiều phụ nữ trong bar

Hậu lộ ảnh ôm ấp nhiều phụ nữ, chồng của Hồ Hạnh Nhi bị tố là 'đại gia rởm', ăn bám vợ

Hậu lộ ảnh ôm ấp nhiều phụ nữ, chồng của Hồ Hạnh Nhi bị tố là 'đại gia rởm', ăn bám vợ

Sau tin đồn hôn nhân rạn nứt, chồng Hồ Hạnh Nhi 'lật kèo' chỉ với hành động này

Sau tin đồn hôn nhân rạn nứt, chồng Hồ Hạnh Nhi 'lật kèo' chỉ với hành động này

Hóa thân thành 'tiểu tam' trong phim mới, Hồ Hạnh Nhi vẫn lấn át Tôn Lệ vì điều này

Hóa thân thành 'tiểu tam' trong phim mới, Hồ Hạnh Nhi vẫn lấn át Tôn Lệ vì điều này

TIN MỚI NHẤT

Phim mới của Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn chật vật thu hút khán giả

Phim mới của Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn chật vật thu hút khán giả

Sao quốc tế 52 phút trước
Đứng trên bãi biển, người đàn ông bị cá sấu tấn công và dìm xuống biển

Đứng trên bãi biển, người đàn ông bị cá sấu tấn công và dìm xuống biển

Video 57 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 6/8/2026, Thần Tài mở cửa, 3 con giáp ra đường 'đụng trúng hố vàng', mỏi tay đếm tiền, giàu nứt đố đổ vách

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 6/8/2026, Thần Tài mở cửa, 3 con giáp ra đường 'đụng trúng hố vàng', mỏi tay đếm tiền, giàu nứt đố đổ vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay trong 2 ngày 7, 8 tháng 8 dương lịch

Chúc mừng 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay trong 2 ngày 7, 8 tháng 8 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Chồng Hồ Hạnh Nhi trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội

Chồng Hồ Hạnh Nhi trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Nghe tiếng chó sủa, người đàn ông bắt gặp cảnh tượng cá sấu khổng lồ đột nhập phòng tắm

Nghe tiếng chó sủa, người đàn ông bắt gặp cảnh tượng cá sấu khổng lồ đột nhập phòng tắm

Video 1 giờ 57 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp VẬN TRÌNH ĐI XUỐNG, tiểu nhân vây quanh, tiền tài thiếu kém, cuộc đời buồn phiền trong 3 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp VẬN TRÌNH ĐI XUỐNG, tiểu nhân vây quanh, tiền tài thiếu kém, cuộc đời buồn phiền trong 3 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Nhan sắc ở tuổi 20 của con gái Vương Phi sau 4 lần phẫu thuật gây bất ngờ

Nhan sắc ở tuổi 20 của con gái Vương Phi sau 4 lần phẫu thuật gây bất ngờ

Sao quốc tế 2 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, 20h ngày 5/8/2026, 3 con giáp thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két, giàu sang nhất làng, chuẩn bị xây nhà sắm xe

Đúng hôm nay, 20h ngày 5/8/2026, 3 con giáp thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két, giàu sang nhất làng, chuẩn bị xây nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 6/8/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Kể từ ngày mai, thứ Năm 6/8/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 5/8/2026: Vàng miếng SJC và vàng nhẫn biến động khó lường

Giá vàng hôm nay, ngày 5/8/2026: Vàng miếng SJC và vàng nhẫn biến động khó lường

NÓNG: Khởi tố ca sĩ Phương Diễm Huyền và giám đốc công ty truyền thông

NÓNG: Khởi tố ca sĩ Phương Diễm Huyền và giám đốc công ty truyền thông

Tử vi thứ Năm 6/8/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

Tử vi thứ Năm 6/8/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Vũ Ninh thay đổi vóc dáng, giảm 10 kg theo bí quyết của Tần Hạo

Lưu Vũ Ninh thay đổi vóc dáng, giảm 10 kg theo bí quyết của Tần Hạo

Phim mới của Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn chật vật thu hút khán giả

Phim mới của Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn chật vật thu hút khán giả

Nhan sắc ở tuổi 20 của con gái Vương Phi sau 4 lần phẫu thuật gây bất ngờ

Nhan sắc ở tuổi 20 của con gái Vương Phi sau 4 lần phẫu thuật gây bất ngờ

Triệu Lộ Tư thất lạc loạt trang phục may đo sau concert cá nhân

Triệu Lộ Tư thất lạc loạt trang phục may đo sau concert cá nhân

Danh tính nữ diễn viên nổi tiếng gặp tai nạn, phải khâu 50 mũi

Danh tính nữ diễn viên nổi tiếng gặp tai nạn, phải khâu 50 mũi

Sau 10 năm, hôn nhân của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa ra sao?

Sau 10 năm, hôn nhân của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa ra sao?