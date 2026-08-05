Phim mới của Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn chật vật thu hút khán giả

Bộ phim cổ trang Ngự đình dao do Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn đóng chính đang có màn khởi đầu không như kỳ vọng. Sau ba ngày phát sóng, tác phẩm chỉ ghi nhận lượng xem trung bình hơn 4 triệu mỗi tập, trong khi các chỉ số truyền thông và độ thảo luận cũng ở mức thấp. Thành tích này khiến bộ phim nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên các diễn đàn giải trí Trung Quốc.

Theo truyền thông Trung Quốc, nguyên nhân khiến Ngự đình dao chưa tạo được sức hút đến từ cả kịch bản lẫn cách xây dựng nhân vật. Phim kể về Mạnh Đình Huy (Ngô Cẩn Ngôn), cô gái mồ côi từ nhỏ, từng bị bọn buôn người bắt giữ và suýt mất mạng trước khi được vị hoàng đế trẻ Anh Quả (Trần Triết Viễn) cứu giúp. Sau đó, cô quyết tâm bước vào quan trường, cùng nhà vua chống lại các thế lực tham quan và giành quyền làm chủ số phận. Dù lấy hình tượng nữ chính thông minh, kiên cường làm trung tâm, nhiều tình tiết trong phim bị đánh giá là thiếu tính logic. Không ít khán giả cho rằng các bước ngoặt đều được xây dựng nhằm tôn lên sự xuất sắc của Mạnh Đình Huy, khiến nhân vật gần như không gặp trở ngại thực sự. Chẳng hạn, chi tiết nữ chính bán tài liệu dự đoán đề thi khoa cử nhiều lần nhưng không bị điều tra được nhận xét là khó thuyết phục trong bối cảnh triều đình phong kiến có quy định nghiêm ngặt.

Bên cạnh kịch bản, Ngô Cẩn Ngôn cũng trở thành tâm điểm tranh luận. Theo trang 163, nữ diễn viên tiếp tục lựa chọn mẫu nhân vật quen thuộc: người phụ nữ thông minh, mạnh mẽ, từng chịu nhiều bất công rồi từng bước vươn lên bằng bản lĩnh. Đây vốn là hình tượng đã giúp cô thành công trong Diên Hi công lược hay Mặc vũ vân gian.

Tuy nhiên, việc liên tục xuất hiện trong những vai diễn có màu sắc tương đồng khiến nhiều khán giả cảm thấy thiếu mới mẻ. Một số ý kiến nhận xét cách biểu đạt cảm xúc, ánh mắt và phong thái của Ngô Cẩn Ngôn chưa có nhiều thay đổi qua các tác phẩm, tạo cảm giác "đóng nhiều vai nhưng cùng một kiểu nhân vật". Sau màn khởi đầu kém khả quan của Ngự đình dao, khả năng lựa chọn kịch bản và sức hút phòng vé của Ngô Cẩn Ngôn tiếp tục bị đặt dấu hỏi. Nhiều khán giả cho rằng để duy trì vị thế, nữ diễn viên cần thử sức với những dạng vai đa dạng hơn thay vì tiếp tục khai thác hình tượng đã làm nên tên tuổi. Thực tế, không chỉ Ngô Cẩn Ngôn, nhiều diễn viên Hoa ngữ như Cúc Tịnh Y, Bạch Lộc hay Mạnh Tử Nghĩa cũng từng vấp phải ý kiến cho rằng thường xuyên lặp lại một kiểu vai diễn trong các dự án cổ trang. Theo giới quan sát, việc làm mới hình ảnh và mở rộng phạm vi diễn xuất sẽ là yếu tố quan trọng để các diễn viên duy trì sức hút lâu dài với khán giả.

Ngô Cẩn Ngôn tái xuất với với phim đại nữ chủ báo thù, dàn nhân vật nhìn ai cũng mưu mô Sau thời gian vắng bóng, Ngô Cẩn Ngôn chính thức trở lại màn ảnh với dự án cổ trang Phượng Bất Tê, đóng cùng Ngụy Triết Minh. Đây là bộ phim đầu tiên của cô sau khi lên chức làm mẹ, mang ý nghĩa đặc biệt trong sự nghiệp khi đánh dấu một giai đoạn mới cả trong đời sống lẫn công việc.

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