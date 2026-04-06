Ngô Cẩn Ngôn khiến công chúng sửng sốt trước diện mạo mới của mình

Sao quốc tế 06/04/2026 16:18

Ngô Cẩn Ngôn khiến nhiều khán giả ghen tị với sắc vóc trẻ trung, gương mặt không hề có nếp nhăn dù đã bước sang tuổi U40.

Mới đây, Ngô Cẩn Ngôn đã chia sẻ loạt ảnh cô đang học lướt sóng. Nữ diễn viên sinh năm 1990 khiến nhiều khán giả ghen tị với sắc vóc trẻ trung, gương mặt không hề có nếp nhăn dù đã bước sang tuổi U40. Thậm chí, Ngô Cẩn Ngôn trông vẫn đầy sức sống giống như thiếu nữ dù đã là bà mẹ một con.

 

Hiện tại, Ngô Cẩn Ngôn đang tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm có. Sau khi kết hôn vào tháng 9/2024, nữ diễn viên đã tạm dừng hoạt động nghệ thuật để sinh con. Trở lại vào năm 2025, Ngô Cẩn Ngôn liên tiếp tham gia 4 dự án là Phượng Bất Tê, Những Cô Gái Trở Về, Trọng Sinh Chi Môn: Nguyên Khởi, Giang Sơn Vi Sính.

Ngô Cẩn Ngôn khiến công chúng sửng sốt trước diện mạo mới của mình - Ảnh 1Ngô Cẩn Ngôn khiến công chúng sửng sốt trước diện mạo mới của mình - Ảnh 2

Có thể nói, nữ diễn viên dồn hết sức vào sự nghiệp vì không muốn khán giả cho rằng cô sẽ bỏ bê diễn xuất vì lập gia đình. Trước đó, mối tình của cô và nam diễn viên Hồng Nghiêu không được khán giả ủng hộ. Nhiều người lo lắng Ngô Cẩn Ngôn sẽ gặp người đàn ông không tốt, ảnh hưởng tới sự nghiệp. Nhưng nữ diễn viên đã chứng minh điều ngược lại.

 

Ngô Cẩn Ngôn luôn bị đánh giá là một trong những ngôi sao có thân hình gầy gò nhất giới giải trí Hoa ngữ, nhiều lần khán giả sốc khi chứng kiến thân hình "da bọc xương" của nữ diễn viên sinh năm 1990. May mắn thay, vóc dáng "mình hạc xương mai" không ảnh hưởng nhiều tới gương mặt của cô. Ngô Cẩn Ngôn vẫn giữ đc vẻ trẻ trung như trong những bộ phim đầu tay hơn 10 năm trước.

Ngô Cẩn Ngôn khiến công chúng sửng sốt trước diện mạo mới của mình - Ảnh 3Ngô Cẩn Ngôn khiến công chúng sửng sốt trước diện mạo mới của mình - Ảnh 4

Nhờ thành công của hai bộ phim Diên Hi Công Lược và Mặc Vũ Vân Gia n, Ngô Cẩn Ngôn tự phát triển hướng đi độc đáo trong sự nghiệp là đóng những vai nữ chính mang trong mình mối hận thù và quyết tâm vượt qua khó khăn để tìm lại chân lý. Cô rất thành công ở thể loại này, thậm chí khiến khán giả tin rằng chỉ có Ngô Cẩn Ngôn vai "nữ chính trả thù" mới hấp dẫn. Đây là một hiệu ứng tốt giúp Ngô Cẩn Ngôn thu hút người xem.

Ngô Cẩn Ngôn cũng rất tích cực trong sự nghiệp. Sau khi kết hôn, cô trở lại phim trường ngay khi vừa sinh con được 3 tháng. Năm 2025, nữ diễn viên liên tục tham gia các dự án khác nhau với lịch trình dày đặc: tháng 4 quay Ngự Đình Dao , tháng 7 là Giang Sơn Vi Sính , cuối tháng 11 ngay lập tức bước vào đoàn Trọng Sinh Chi Môn: Nguyên Khởi và vừa hoàn thành Phượng Bất Tê .

Nữ diễn viên cũng có thói quen kiểm soát cân nặng nghiêm ngặt, cô luôn giữ bản thân ở mức 45 kg, nếu tăng thì sẽ chịu phạt để giữ vóc dáng thon gọn nhằm lên hình đẹp. Nhờ sự kỷ luật này mà Ngô Cẩn Ngôn 10 năm vẫn không thay đổi ngoại hình.

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