Xe khách chở nhiều thợ lặn gặp nạn ở Bình Thuận, 4 người tử vong, 10 người bị thương

Đời sống 06/04/2026 16:56

Ôtô khách 28 chỗ chở nhóm lao động gặp nạn khi xuống dốc gần hồ Bàu Trắng, cách Phan Thiết khoảng 60 km, làm 3 người tử vong, nhiều người bị thương, chiều 6/4.

Theo thông tin từ Báo Dân trí, ngày 6/4, một vụ tai nạn xe khách đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng (vùng Bình Thuận cũ) khiến 4 người chết tại chỗ, nhiều người bị thương.

Chiếc xe loại 29 chỗ chở nhiều thợ lặn trên đường ven biển hướng từ xã Hòa Thắng về xã Phan Rí Cửa.

Khi đến đoạn giao nhau với đường đôi Hòa Thắng - Hòa Phú, chiếc xe không rẽ được mà lao thẳng về phía trước, rồi rơi xuống vực sâu.

Xe khách chở nhiều thợ lặn gặp nạn ở Bình Thuận, 4 người tử vong, 10 người bị thương - Ảnh 1
Tại hiện trường, chiếc xe khách bị biến dạng hoàn toàn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tại hiện trường, xe khách bị hư hỏng, biến dạng. Người dân cùng lực lượng chức năng cứu nạn những người bị thương.

Bí thư Đảng ủy Hòa Thắng Nguyễn Đức Hải Tùng đã có mặt ở hiện trường để cùng chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả. Ông cho biết đến hiện tại đã xác định 4 người chết tại chỗ, 10 người bị thương.

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