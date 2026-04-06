Tài xế đột quỵ, ô tô lật nhào trên đường ở TP.HCM

Đời sống 06/04/2026 12:51

Ôtô chở ba người trong gia đình chạy trên quốc lộ 55 tông vào xe đậu bên lề, lao thêm 20 m rồi lật nghiêng bên đường, người dân phá cửa đưa các nạn nhân ra ngoài, trưa 5/4.

Theo thông tin từ báo Dân trí, liên quan đến vụ ô tô lật xuống ruộng ở TPHCM, 4 người được cứu mà Dân trí đã đưa tin, ngày 6/4, Đội CSGT số 2 (PC08, Công an TPHCM) đang làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn.

Ôtô lật nghiêng bên vệ đường sau tai nạn - Ảnh: VnExpress

Qua lấy lời khai ban đầu, công an xác định tài xế ô tô bị đột quỵ trong lúc lái xe. Vào hơn 10h ngày 5/4, nam tài xế 41 tuổi (ngụ phường Rạch Dừa, TPHCM) lái ô tô 5 chỗ biển số 72A-834.xx chở vợ cùng 2 con trai chạy trên quốc lộ 55, theo hướng Hồ Tràm đi Bà Rịa.

Khi đến đoạn qua cầu Suối Sâu, xã Đất Đỏ (trước đây thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), tài xế có dấu hiệu lên cơn tai biến, không kiểm soát được tay lái nên phương tiện chạy loạng choạng rồi tông vào ô tô hiệu Toyota Camry đang dừng bên đường.

Theo thông tin từ VnExpress, vụ va chạm làm ô tô 5 chỗ bị lật và nhào lộn nhiều vòng, văng xuống ruộng cỏ ven quốc lộ 55.

Rất đông người dân đã chạy đến giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt trong xe, sau đó gọi xe cứu thương đến đưa họ đi cấp cứu. Rất may các nạn nhân chỉ bị thương nhẹ, nhưng tinh thần hoảng loạn.

 

Vụ tai nạn làm 2 phương tiện hư hỏng, bung túi khí; một đoạn lan can quốc lộ 55 bị tông gãy.

Đội CSGT số 2 và Công an xã Đất Đỏ đã đến hiện trường điều tra nguyên nhân, di chuyển 2 ô tô liên quan.

Ô tô băng qua đường sắt bị tàu hàng tông, 3 người nhập viện cấp cứu

Trưa 5/4, tại Km1592 tuyến đường sắt Bắc - Nam qua thôn 9, xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cũ), một vụ tai nạn đường sắt đã xảy ra khiến 3 người bị thương.

