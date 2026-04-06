Hiện trường cho thấy thi thể bé trai đặt trong túi vải màu xanh, treo trên cột đèn báo hiệu ven sông.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 5/4, Công an phường Cát Lái (TPHCM) phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ thi thể bé trai được phát hiện ven sông Sài Gòn.

Trưa cùng ngày, cơ quan chức năng nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể trẻ em tại sông Sài Gòn, đoạn dưới chân cầu Phú Mỹ, phường Cát Lái.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xác minh vụ việc.

Thi thể bé trai được phát hiện dưới chân cầu Phú Mỹ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận thi thể một bé trai được đặt trong túi vải màu xanh, treo trên cột đèn báo hiệu ven sông. Thời điểm được phát hiện, cháu bé vẫn còn nguyên dây rốn.

Công an phường Cát Lái phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thu thập manh mối tại hiện trường, đồng thời đưa thi thể bé trai đi khám nghiệm nhằm xác định nguyên nhân tử vong.

Cắt cửa cuốn, cứu người mắc kẹt trong căn nhà 6 tầng cháy dữ dội Ngày 5/4, Công an phường Chợ Quán, TPHCM cho biết vừa giải cứu 2 người bị mắc kẹt trong căn nhà cháy.

