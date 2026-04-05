NÓNG: Danh tính bà chủ cơ sở sản xuất, bán hơn 500 tấn giá đỗ chứa chất độc ra thị trường

Đời sống 05/04/2026 06:00

Từ tháng 1/2024 - 3/2026, cơ sở sản xuất giá đỗ của Chu Thị Hòa đã sản xuất, bán ra thị trường khoảng 510 tấn giá đỗ chứa chất độc hại 6-Benzylaminopurine.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 4/4, Công an tỉnh Lào Cai vừa thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Chu Thị Hòa (SN 1990, trú tại thôn 5, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

NÓNG: Danh tính bà chủ cơ sở sản xuất, bán hơn 500 tấn giá đỗ chứa chất độc ra thị trường - Ảnh 1
Đối tượng Chu Thị Hòa - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, ngày 29/3, nhận được tin báo tố giác tội phạm từ người dân về việc một cơ sở sản xuất giá đỗ có sử dụng chất độc hại để sản xuất sản phẩm, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành xác minh, điều tra, khám xét khẩn cấp nơi sản xuất giá đỗ của Chu Thị Hòa. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ trên 4 tấn giá đỗ thương phẩm đang chuẩn bị vận chuyển bán ra thị trường.

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an xác định, toàn bộ số giá đỗ trên có chứa chất điều hòa sinh trưởng 6-BAP (hay còn có tên gọi là 6- Benzylaminopurine). Theo thông tư số 24-2019/BYT quy định về quản lý phụ gia thực phẩm, chất điều hòa sinh trưởng 6-BAP không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm. Việc sử dụng chất này có thể gây hại cho sức khỏe như tổn thương gan, thận, phổi và nguy cơ tử vong nếu tiếp xúc lâu dài.

NÓNG: Danh tính bà chủ cơ sở sản xuất, bán hơn 500 tấn giá đỗ chứa chất độc ra thị trường - Ảnh 2NÓNG: Danh tính bà chủ cơ sở sản xuất, bán hơn 500 tấn giá đỗ chứa chất độc ra thị trường - Ảnh 3
Công an phát hiện cơ sở của Chu Thị Hòa và phát hiện 4 tấn giá đỗ chứa chất cấm - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận, đã sử dụng 6-BAP khi giá đỗ được khoảng 2 ngày tuổi nhằm kích thích tăng trưởng nhanh, giúp sản phẩm mập, đẹp, dễ tiêu thụ. Mỗi ngày, cơ sở sản xuất từ hơn 700 kg đến trên 1 tấn giá đỗ có chứa chất độc hại, cung cấp chủ yếu tại khu vực chợ đầu mối thuộc Phú Thọ, Hà Nội và một phần tại tỉnh Lào Cai.

Quá trình kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, sổ sách bán hàng, thu thập từ nhiều nguồn dữ liệu, đối tượng Hòa khai nhận, từ tháng 1/2024 đến tháng 3/2026, cơ sở này đã sản xuất khoảng 510 tấn giá đỗ có sử dụng chất độc hại, tiêu thụ ra thị trường.

 

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Thị Hòa về vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật; các quyết định trên đã được Viện KSND tỉnh Lào Cai phê chuẩn. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.

NÓNG: 22 loại thực phẩm chức năng giả, ai từng mua khẩn trương liên hệ công an ngay trước 30/4

NÓNG: 22 loại thực phẩm chức năng giả, ai từng mua khẩn trương liên hệ công an ngay trước 30/4

Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra đường dây sản xuất, buôn bán 22 loại thực phẩm chức năng giả chuyên tiêu thụ qua Shopee, Zalo và chợ thuốc Hapulico.

Xem thêm
Từ khóa:   giá đỗ có chất cấm tin moi an toàn thực phẩm

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 4 giờ 24 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 6 giờ 54 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 4 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 7 giờ 24 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 7 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 9 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 8 giờ 24 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 8 giờ 54 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong