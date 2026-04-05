NÓNG: Danh tính bà chủ cơ sở sản xuất, bán hơn 500 tấn giá đỗ chứa chất độc ra thị trường

Đời sống 05/04/2026 06:00

Từ tháng 1/2024 - 3/2026, cơ sở sản xuất giá đỗ của Chu Thị Hòa đã sản xuất, bán ra thị trường khoảng 510 tấn giá đỗ chứa chất độc hại 6-Benzylaminopurine.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 4/4, Công an tỉnh Lào Cai vừa thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Chu Thị Hòa (SN 1990, trú tại thôn 5, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Đối tượng Chu Thị Hòa - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, ngày 29/3, nhận được tin báo tố giác tội phạm từ người dân về việc một cơ sở sản xuất giá đỗ có sử dụng chất độc hại để sản xuất sản phẩm, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành xác minh, điều tra, khám xét khẩn cấp nơi sản xuất giá đỗ của Chu Thị Hòa. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ trên 4 tấn giá đỗ thương phẩm đang chuẩn bị vận chuyển bán ra thị trường.

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an xác định, toàn bộ số giá đỗ trên có chứa chất điều hòa sinh trưởng 6-BAP (hay còn có tên gọi là 6- Benzylaminopurine). Theo thông tư số 24-2019/BYT quy định về quản lý phụ gia thực phẩm, chất điều hòa sinh trưởng 6-BAP không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm. Việc sử dụng chất này có thể gây hại cho sức khỏe như tổn thương gan, thận, phổi và nguy cơ tử vong nếu tiếp xúc lâu dài.

Công an phát hiện cơ sở của Chu Thị Hòa và phát hiện 4 tấn giá đỗ chứa chất cấm - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận, đã sử dụng 6-BAP khi giá đỗ được khoảng 2 ngày tuổi nhằm kích thích tăng trưởng nhanh, giúp sản phẩm mập, đẹp, dễ tiêu thụ. Mỗi ngày, cơ sở sản xuất từ hơn 700 kg đến trên 1 tấn giá đỗ có chứa chất độc hại, cung cấp chủ yếu tại khu vực chợ đầu mối thuộc Phú Thọ, Hà Nội và một phần tại tỉnh Lào Cai.

Quá trình kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, sổ sách bán hàng, thu thập từ nhiều nguồn dữ liệu, đối tượng Hòa khai nhận, từ tháng 1/2024 đến tháng 3/2026, cơ sở này đã sản xuất khoảng 510 tấn giá đỗ có sử dụng chất độc hại, tiêu thụ ra thị trường.

 

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Thị Hòa về vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật; các quyết định trên đã được Viện KSND tỉnh Lào Cai phê chuẩn. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.

NÓNG: 22 loại thực phẩm chức năng giả, ai từng mua khẩn trương liên hệ công an ngay trước 30/4

NÓNG: 22 loại thực phẩm chức năng giả, ai từng mua khẩn trương liên hệ công an ngay trước 30/4

Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra đường dây sản xuất, buôn bán 22 loại thực phẩm chức năng giả chuyên tiêu thụ qua Shopee, Zalo và chợ thuốc Hapulico.

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Xe trộn xi măng lao khỏi cầu vượt, rơi xuống đất khi đang vào cua, tài xế nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Xe trộn xi măng lao khỏi cầu vượt, rơi xuống đất khi đang vào cua, tài xế nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Video 1 giờ 11 phút trước
Xe khách chở nhiều thợ lặn gặp nạn ở Bình Thuận, 4 người tử vong, 10 người bị thương

Xe khách chở nhiều thợ lặn gặp nạn ở Bình Thuận, 4 người tử vong, 10 người bị thương

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Nam diễn viên khiến khán giả 'sốc nặng' khi phát hiện đã qua đời 15 năm

Nam diễn viên khiến khán giả 'sốc nặng' khi phát hiện đã qua đời 15 năm

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Vừa đặt bút ký đơn ly hôn gã chồng bội bạc, tôi ngỡ ngàng khi thấy người này đứng đợi trước cửa với bó hoa trên tay

Vừa đặt bút ký đơn ly hôn gã chồng bội bạc, tôi ngỡ ngàng khi thấy người này đứng đợi trước cửa với bó hoa trên tay

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ gây tranh cãi vì 'không hợp đôi'

Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ gây tranh cãi vì 'không hợp đôi'

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Định đến "vạch mặt" kẻ thứ ba, tôi bỗng khựng lại khi thấy mặt con riêng của chồng và quyết định buông bỏ tất cả

Định đến "vạch mặt" kẻ thứ ba, tôi bỗng khựng lại khi thấy mặt con riêng của chồng và quyết định buông bỏ tất cả

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Đi kéo lưới, người đánh cá bắt gặp rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét bị mắc kẹt trong

Đi kéo lưới, người đánh cá bắt gặp rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét bị mắc kẹt trong

Video 1 giờ 41 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Kể từ ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Ngô Cẩn Ngôn khiến công chúng sửng sốt trước diện mạo mới của mình

Ngô Cẩn Ngôn khiến công chúng sửng sốt trước diện mạo mới của mình

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 6/4/2026, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng Hồng Phúc, Phú Quý giàu sang

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 6/4/2026, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng Hồng Phúc, Phú Quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 7/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Ba 7/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Người phẫu thuật thay đổi ngoại hình có thể được xem xét đổi tên

NÓNG: Người phẫu thuật thay đổi ngoại hình có thể được xem xét đổi tên

Xe khách chở nhiều thợ lặn gặp nạn ở Bình Thuận, 4 người tử vong, 10 người bị thương

Xe khách chở nhiều thợ lặn gặp nạn ở Bình Thuận, 4 người tử vong, 10 người bị thương

Tài xế ô tô bị hành khách tấn công, phải nhập viện cấp cứu

Tài xế ô tô bị hành khách tấn công, phải nhập viện cấp cứu

'Cô tiên từ thiện' Trúc Phương vướng lao lý sau đêm tiệc sinh nhật bạn, lộ diện chồng hờ đồng phạm

'Cô tiên từ thiện' Trúc Phương vướng lao lý sau đêm tiệc sinh nhật bạn, lộ diện chồng hờ đồng phạm

Tài xế đột quỵ, ô tô lật nhào trên đường ở TP.HCM

Tài xế đột quỵ, ô tô lật nhào trên đường ở TP.HCM

Vụ 'mẹ đăng tin cầu cứu tìm con bị bắt cóc', lộ chi tiết bất thường

Vụ 'mẹ đăng tin cầu cứu tìm con bị bắt cóc', lộ chi tiết bất thường