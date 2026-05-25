Chồng qua đời, tôi được tặng nhà 4 tỷ nhưng bí mật phía sau khiến tôi oán hận và đau đớn

Tâm sự 25/05/2026 19:52

Cuộc sống vợ chồng cũng vì thế mà trở nên mệt mỏi, ngột ngạt. Vì sợ chồng tự ái nên không bao giờ tôi nói chồng đưa thêm tiền hàng tháng. Cũng may trời tương, đến khi con lớn 7 tuổi thì tôi cũng được nhận vị trí quản lý, lương tăng gấp đôi. Ngược lại, chồng tôi vẫn là nhân viên bình thường.

Tôi và chồng đều là dân xa quê lên Sài Gòn lập nghiệp. 25 tuổi lấy chồng, tôi dành hết thanh xuân đời con gái cho anh. Chúng tôi ở nhà trọ, lương vợ lương chồng cũng chỉ 23 triệu. Lấy nhau được ba năm thì một trai một gái ra đời. Vợ chồng cứ bị cuốn vào vòng cơm áo gạo tiền với con cái như thế mà làm hoài cũng chẳng dư dôi để mua nhà ở thành phố.

Khi con trai lớn của tôi lên 4 thì chồng thất nghiệp suốt hai tháng dài. Sau đó một cô bạn cũ tên Hoa giới thiệu chỗ làm cho chồng tôi, nhưng mức lương lại thấp hơn trước rất nhiều. Một mình tôi xoay sở tiền bạc nhưng vẫn cố gắng động viên chồng. Vì vẫn còn vướng con nhỏ mới 2 tuổi nên tôi cũng không thể tăng ca để thêm tiền. Nhưng từ ngày chồng nhận việc mới làm nặng nhọc lại ít lương hơn trước thì khi về nhà lại cự cãi với vợ con.

 

Cuộc sống vợ chồng cũng vì thế mà trở nên mệt mỏi, ngột ngạt. Vì sợ chồng tự ái nên không bao giờ tôi nói chồng đưa thêm tiền hàng tháng. Cũng may trời tương, đến khi con lớn 7 tuổi thì tôi cũng được nhận vị trí quản lý, lương tăng gấp đôi. Ngược lại, chồng tôi vẫn là nhân viên bình thường.

Thấy chồng làm ở chỗ này không thể thăng tiến, tôi nói khéo với chồng thử tìm chỗ khác tốt hơn. Nhưng anh nghe thế lại giận đùng đùng, cho rằng tôi cư xử vô ơn. Anh còn bảo cô bạn Hoa kia giúp anh khi khốn khó, giờ công ty cô ấy khó khăn sao lại bỏ đi được? Vì muốn nhà cửa ấm êm, tôi cũng nhẫn nhịn không tranh cãi với chồng nữa.

Mấy năm sau đó tôi cũng ráng dành được 400 triệu, bàn tính với chồng mua trả góp một căn chung cư ở thành phố. Nhưng vừa nghe qua thì chồng lại đòi dùng tiền đó để làm ăn. Tranh cãi qua lại, tôi đưa 300 triệu cho chồng, đành hoãn lại kế hoạch mua nhà.

Chẳng ngờ, biến cố đổ ập xuống gia đình, chồng tôi qua đời vì tai nạn giao thông. Tôi đau thấu ruột gan, khóc cạn nước mắt trong ngày chồng mất. Tôi cũng không biết số tiền chồng mang đi làm ăn ở đâu. Vì trước kia dù tôi có hỏi chồng cũng một mực không nói.

Chồng qua đời, tôi được tặng nhà 4 tỷ nhưng bí mật phía sau khiến tôi oán hận và đau đớn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau ngày chồng mất khoảng 1 tháng, điện thoại của chồng bỗng đổ chuông. Đó là cuộc gọi từ công ty bất động sản, họ thông báo giao căn họ chung cư gần 4 tỷ đã hoàn thành. Tôi vừa ngỡ ngàng vừa vui mừng, chẳng lẽ bao lâu nay chồng làm ăn lời lãi nên mua nhà làm quà tặng mẹ con tôi?Nhưng đến khi nghe tên chủ căn nhà, tôi sốc ngất. Căn hộ xinh đẹp sang xịn ấy lại đứng tên chồng tôi và một người phụ nữ khác, cũng chính là người bạn cũ ngày trước đã cho chồng tôi việc làm.

Đến khi gặp cô Hoa ấy thì tôi càng chết lặng khi biết cô ta có một con trai 2 tuổi với người chồng phản bội của mình. Từ sau khi cho chồng tôi vào công ty mình làm, cô ta cũng dần trở thành người thứ ba, còn sinh con cho anh ta.

Buổi gặp hôm ấy, lòng tôi đầy căm hận khi thấy dáng vẻ khinh khỉnh của ả nhân tình kia. Cô ta nói cũng là do tôi không biết giữ chồng, còn căn hộ này là tiền hai người họ làm ăn chung mà có. Trước mặt nhân tình của chồng, bàn tay tôi siết chặt đến chảy máu, nước mắt phải nuốt vào trong khi biết chồng dành tiền cho bồ, lừa vợ con 300 triệu để xây nhà riêng với bồ. Tôi chẳng làm được gì để đòi lại tiền của mình, đành cay đắng ra về.

Về đến nhà, tôi đem hết đồ đạc của chồng vứt hết. Nỗi đau lớn nhất với phụ nữ chính là khi biết mình bị lừa dối về cả tình cảm và vật chất suốt bao năm cũng không hề biết. Nếu chồng tôi không mất, thì sự phản bội này sẽ càng kéo dài tới chừng nào?

 

Sau khi chồng qua đời, tôi được trao căn nhà 4 tỷ và sự thật phía sau khiến tôi suy sụp

Sau khi chồng qua đời, tôi được trao căn nhà 4 tỷ và sự thật phía sau khiến tôi suy sụp

Căn hộ xinh đẹp sang xịn ấy lại đứng tên chồng tôi và một người phụ nữ khác, cũng chính là người bạn cũ ngày trước đã cho chồng tôi việc làm.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Ngỡ tưởng cướp ngôi chính thất thành công, nhân tình ngã ngửa trước tờ giấy "bài ngửa" của người vợ ngay tại cổng tòa

Ngỡ tưởng cướp ngôi chính thất thành công, nhân tình ngã ngửa trước tờ giấy "bài ngửa" của người vợ ngay tại cổng tòa

Tâm sự gia đình 15 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 26/5/2026, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 26/5/2026, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Chia tay bạn trai nghèo ngay sau buổi họp lớp, cô gái không ngờ 6 năm sau phải bật khóc hối hận

Chia tay bạn trai nghèo ngay sau buổi họp lớp, cô gái không ngờ 6 năm sau phải bật khóc hối hận

Tâm sự 17 phút trước
Ai cũng tưởng chú rể phụ bạc cô dâu, đến khi biết lý do thì nghẹn lòng

Ai cũng tưởng chú rể phụ bạc cô dâu, đến khi biết lý do thì nghẹn lòng

Tâm sự 19 phút trước
Chồng khóa cửa, bắt ngủ phòng khách và câu nói đau lòng của mẹ chồng

Chồng khóa cửa, bắt ngủ phòng khách và câu nói đau lòng của mẹ chồng

Tâm sự 23 phút trước
Trong ngày giỗ vợ, tôi phát hiện một bí mật kinh hoàng ngay trên chiếc giường quen thuộc

Trong ngày giỗ vợ, tôi phát hiện một bí mật kinh hoàng ngay trên chiếc giường quen thuộc

Tâm sự 24 phút trước
Ly hôn rồi tôi mới hiểu: Hào nhoáng bên ngoài không làm nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc

Ly hôn rồi tôi mới hiểu: Hào nhoáng bên ngoài không làm nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc

Tâm sự 24 phút trước
Thấy vợ bất ngờ quỳ lạy osin khóc lóc, chồng lắng tai nghe liền rụng rời phát hiện bí mật đằng sau

Thấy vợ bất ngờ quỳ lạy osin khóc lóc, chồng lắng tai nghe liền rụng rời phát hiện bí mật đằng sau

Tâm sự gia đình 30 phút trước
Ngay giữa hội trường cưới, câu đáp của tôi với người yêu cũ khiến mọi người vỗ tay rần rần

Ngay giữa hội trường cưới, câu đáp của tôi với người yêu cũ khiến mọi người vỗ tay rần rần

Tâm sự 34 phút trước
Bị người yêu cũ níu kéo tái hợp, tôi chỉ nói một câu khiến cả hội trường vỗ tay

Bị người yêu cũ níu kéo tái hợp, tôi chỉ nói một câu khiến cả hội trường vỗ tay

Tâm sự 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 26/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Tử vi thứ Ba 26/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Loại cá rẻ bèo bán đầy chợ Việt là "kho chứa collagen" tự nhiên, giúp chị em trẻ mãi không già

Loại cá rẻ bèo bán đầy chợ Việt là "kho chứa collagen" tự nhiên, giúp chị em trẻ mãi không già

Hạt vừng đen cực bổ nhưng thuộc 4 nhóm người này chớ dại dột ăn vào kẻo rước họa

Hạt vừng đen cực bổ nhưng thuộc 4 nhóm người này chớ dại dột ăn vào kẻo rước họa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngay giữa hội trường cưới, câu đáp của tôi với người yêu cũ khiến mọi người vỗ tay rần rần

Ngay giữa hội trường cưới, câu đáp của tôi với người yêu cũ khiến mọi người vỗ tay rần rần

Bị người yêu cũ níu kéo tái hợp, tôi chỉ nói một câu khiến cả hội trường vỗ tay

Bị người yêu cũ níu kéo tái hợp, tôi chỉ nói một câu khiến cả hội trường vỗ tay

Vợ phát hiện chồng nhắn tin với nhân tình và cú xử lý khiến anh ta nhớ đời

Vợ phát hiện chồng nhắn tin với nhân tình và cú xử lý khiến anh ta nhớ đời

Nửa đêm tỉnh giấc vì mùi thuốc lá từ người đàn ông bên cạnh, tôi sốc khi bí mật của mẹ chồng bị phơi bày

Nửa đêm tỉnh giấc vì mùi thuốc lá từ người đàn ông bên cạnh, tôi sốc khi bí mật của mẹ chồng bị phơi bày

Về nhà người yêu ra mắt, vừa thấy bộ đồ chị giúp việc mặc trên người tôi chết sững người muốn bỏ chạy

Về nhà người yêu ra mắt, vừa thấy bộ đồ chị giúp việc mặc trên người tôi chết sững người muốn bỏ chạy

Chị dâu bị khinh thường oan ức, đến khi sự thật lộ ra cả nhà mới ân hận

Chị dâu bị khinh thường oan ức, đến khi sự thật lộ ra cả nhà mới ân hận