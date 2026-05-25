Không thể về chịu tang khi vợ đột ngột qua đời, sau khi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi hận cô ta tột cùng

Tâm sự gia đình 25/05/2026 20:00

Tôi vẫn nhớ như in chuyện hôm ấy. 2 giờ sáng, mẹ đẻ gọi điện cho tôi. Nhìn đồng hồ và màn hình điện thoại, tôi đã có linh tính chẳng lành. Quả thật khi nghe cuộc điện thoại đó, tôi chết trân mất một lúc lâu.

Tôi lấy vợ được 6 năm, hiện tại chúng tôi có một bé gái vừa tròn 5 tuổi. Vì hoàn cảnh gia đình, tôi phải rời quê hương để đến tỉnh khác làm việc. Mặc dù vậy, tháng nào tôi cũng cố gắng về thăm nhà một lần. Chỉ có đợt này do giãn cách xã hội nên tôi mới không thể về.

Tôi vẫn nhớ như in chuyện hôm ấy. 2 giờ sáng, mẹ đẻ gọi điện cho tôi. Nhìn đồng hồ và màn hình điện thoại, tôi đã có linh tính chẳng lành. Quả thật khi nghe cuộc điện thoại đó, tôi chết trân mất một lúc lâu. Mẹ nói vợ tôi tắm đêm, thế rồi bị cảm rồi co giật và qua đời. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khi mọi người đưa vợ tôi vào bệnh viện thì cô ấy đã không còn thở được nữa.

Không thể về chịu tang vợ, tôi đau đớn vô cùng, chỉ mong mình có thể đi thay cô ấy, để vợ được ở lại chăm con. Hôm qua, sau khi làm 3 ngày cho vợ xong, tôi có gọi điện và nói chuyện động viên con. Nhìn lên di ảnh vợ, nước mắt tôi cứ trực trào rơi. Thế rồi khi nói chuyện với mẹ, tôi bật khóc nói mình chưa làm gì được cho vợ. Đúng lúc ấy, con gái tôi liền nói: “Bố đừng lo, có chú K chăm mẹ rồi”.

Không thể về chịu tang khi vợ đột ngột qua đời, sau khi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi hận cô ta tột cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

K là tên người hàng xóm nhà tôi. Lúc ấy tôi có hơi chột dạ nên hỏi con. Trẻ con nào biết nói dối, con bé bắt đầu kể về những đêm chú K sang ngủ, còn nói buổi sáng, chú ấy đi về bằng đường cửa sau nữa.

Thật không ngờ trong khi tôi lăn lộn làm ăn thì ở nhà, vợ ngoại tình với người đàn ông khác. Đã vậy, cô ta còn để con gái tôi phát hiện. Sau này lớn lên, nếu con tôi biết chuyện này, liệu con bé sẽ nghĩ sao về người mẹ đã khuất của nó đây? Tôi thực sự căm hận vợ. Chỉ mong sao con tôi quên đi bóng ma tâm lý và người đàn ông kia để chúng tôi có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

Chồng mất, nhân tình mang con đến bắt nuôi, 10 năm sau một người đàn ông bước vào khiến tôi bủn rủn nhận ra cú lừa

Chồng mất, nhân tình mang con đến bắt nuôi, 10 năm sau một người đàn ông bước vào khiến tôi bủn rủn nhận ra cú lừa

Thấm thoát 10 năm trôi qua, con trai của tôi càng lớn càng giống chồng tôi ngày trước. Thằng bé học hành thông minh, hiếu thảo với mẹ. Dù gia đình không khá giả, nhưng có mẹ có con tôi đã thấy mãn nguyện.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 9 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 39 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Video 1 giờ 39 phút trước
Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Tâm sự gia đình 2 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Trực thăng rơi khi ghi hình trực tiếp, phóng viên và phi công tử vong thương tâm

Trực thăng rơi khi ghi hình trực tiếp, phóng viên và phi công tử vong thương tâm

Video 2 giờ 39 phút trước
Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Tâm sự Eva 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này