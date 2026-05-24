Bắc Ninh: Phát hiện cơ sở kinh doanh hơn 3 tấn lòng lợn mốc và bốc mùi

Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh vừa phát hiện và xử lý một cơ sở kinh doanh thực phẩm đang lưu giữ hơn 3 tấn lòng lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhiều sản phẩm đã mốc, bốc mùi hôi.

Theo thông tin báo Dân Trí, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành cơ động phòng, chống dịch động vật tỉnh kiểm tra một hộ kinh doanh tại tổ dân phố Tân Ngọc, phường Tân An, qua đó phát hiện hơn 3 tấn lòng lợn không rõ nguồn gốc.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 14h30 ngày 21/5, lực lượng chức năng kiểm tra Hộ kinh doanh Phạm Thị Hằng 1991A, do bà Phạm Thị Hằng (35 tuổi) làm chủ.

Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang kinh doanh 3.000kg ruột lợn và 250kg ruột lợn sấy khô, tổng giá trị hàng hóa hơn 29 triệu đồng. Số thực phẩm này có hiện tượng bị mốc, bốc mùi hôi, không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.

Phát hiện hơn 3 tấn lòng lợn thối chuẩn bị tiêu thụ tại Bắc Ninh. Ảnh: Báo Dân Trí.

Theo thông tin báo VTC News, qua kiểm tra, số thực phẩm trên có dấu hiệu bị mốc, bốc mùi hôi, không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ số hàng hóa.

Cơ quan chức năng xác định hộ kinh doanh có hành vi vi phạm về kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Toàn bộ số hàng hóa vi phạm đã bị lập biên bản, buộc tiêu hủy theo quy định.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, tình trạng kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt với các sản phẩm động vật đã biến đổi màu sắc, bốc mùi nhưng vẫn được lưu giữ để tiêu thụ.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát kinh tế sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra các cơ sở giết mổ, sơ chế, kinh doanh thực phẩm đông lạnh, kho bảo quản thực phẩm và bếp ăn tập thể nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm.

Thực hư thông tin “hô biến” thịt heo thành thịt bò ở Gia Lai Trước thông tin nghi vấn một quầy thịt gần chợ Đầm ở phường Quy Nhơn, Gia Lai, dùng hóa chất tẩm ướp "hô biến" thịt heo thành thịt bò rồi bán cho người dân trên mạng xã hội, cơ quan chức năng đã vào cuộc làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bac-ninh-phat-hien-co-so-kinh-doanh-hon-3-tan-long-lon-moc-va-boc-mui-760329.html