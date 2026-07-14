Bảo Thy nói thật lý do "ngồi chung" máy bay với danh thủ Erling Haaland

Lý giải cho bức ảnh, Bảo Thy viết: "Ai cũng hỏi gặp Haaland ngoài đời thế nào. Xin xác nhận: vui tính y như trên TopTop! Tiếc là Na Uy dừng chân rồi, nên giờ hai chị em chuyển sang đi cổ vũ Bellingham và anh Messi ở bán kết. World Cup năm nay đúng là quá cuốn!".

Trong bức ảnh đang được lan truyền, Bảo Thy xuất hiện đầy thần thái với trang phục đen sang trọng phối cùng áo khoác lông màu be và kính râm thời thượng. Ngồi ngay cạnh cô không ai khác chính là chân sút thuộc biên chế Manchester City – Erling Haaland. Nam cầu thủ diện chiếc hoodie xanh nhạt đặc trưng của CLB, nở nụ cười thân thiện và giơ ngón tay cái tạo dáng trước ống kính.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã thu về lượng tương tác khủng. Bên cạnh những lời trầm trồ, xuýt xoa, không ít "thám tử mạng" đã tinh ý đặt ra nghi vấn về độ chân thực của bức ảnh. Nhiều bình luận thẳng thắn nhận xét: "Nhìn qua cứ tưởng ảnh AI", "Góc ánh sáng hơi lạ, có phải ảnh ghép không chị ơi?".

Bảo Thy vừa giảm cân thành công.

Trước hàng loạt thắc mắc và tranh luận từ người hâm mộ, Bảo Thy ban đầu còn hài hước đùa lại: "AI ghen tỵ lại bảo AI hay ảnh ghép đi! Hứ". Tuy nhiên, để tránh đẩy sự việc đi quá xa, nữ ca sĩ đã nhanh chóng lên tiếng đính chính sự thật.

Bảo Thy thừa nhận bức ảnh trên thực chất hoàn toàn là sản phẩm của công nghệ AI được tạo ra nhằm mục đích "bắt trend" và mang lại tiếng cười vui vẻ cho khán giả trong mùa giải World Cup. Trên thực tế, hoàn toàn không có chuyến bay chung nào giữa cô và tiền đạo người Na Uy.

Cô mới chia sẻ loạt ảnh sang chảnh trong kỳ nghỉ dưỡng.

Trước đó không lâu, Bảo Thy cũng nhiều lần trở thành tâm điểm bàn luận bởi cuộc sống giàu có và sang chảnh sau khi kết hôn với doanh nhân. Nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ hình ảnh du lịch nước ngoài, trải nghiệm hạng thương gia, nghỉ dưỡng tại các khách sạn cao cấp và sử dụng nhiều món đồ hiệu đắt đỏ. Chính vì vậy, việc cô xuất hiện trên cùng chuyến bay với một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới cũng khiến nhiều người cho rằng đây là điều không quá bất ngờ.