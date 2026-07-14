Thèm đến mấy thì 4 nhóm người này cũng phải tuyệt đối tránh xa lòng lợn kẻo rước họa vào thân

Dinh dưỡng 14/07/2026 05:00

Lòng lợn là món ăn quen thuộc trên mâm cơm và bàn nhậu của nhiều gia đình. Dù chứa nhiều protein, chất béo, vitamin và khoáng chất, thực phẩm này cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ nếu nguồn gốc không đảm bảo hoặc chế biến không đúng cách.

Lòng lợn là món ăn quen thuộc nhưng không kém phần độc đáo trong ẩm thực Việt. Từ bữa cơm thường ngày đến các quán nhậu bình dân, lòng lợn xuất hiện với đủ cách chế biến như luộc, hấp, rán, xào, nấu cháo hay nhúng lẩu - mỗi kiểu đều mang một hương vị riêng, khó lẫn.

Thèm đến mấy thì 4 nhóm người này cũng phải tuyệt đối tránh xa lòng lợn kẻo rước họa vào thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giàu protein và chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu, lòng lợn chứa vitamin B12 và sắt hỗ trợ năng lượng và sức khỏe tổng thể.

Tác dụng của lòng lợn

Lòng lợn là món ăn chứa nhiều vitamin và khoáng chất mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu tiêu thụ với lượng vừa phải. Lòng lợn là nguồn protein tốt và các chất dinh dưỡng nhất định, nhưng nó cũng tương đối nhiều chất béo và cholesterol. Một khẩu phần 250 g lòng lợn chứa khoảng 412 calo, 38 gram protein, 30 gram chất béo và 0 gram carbohydrate.

Đây là nguồn protein nạc tuyệt vời giúp bạn no lâu, hỗ trợ cơ thể sửa chữa các mô bị tổn thương và xây dựng cơ bắp. Một khẩu phần lòng cho một người ăn chứa 10 gram protein, chiếm khoảng 20% ​​nhu cầu trung bình hàng ngày.

Lòng lợn giàu vitamin B12, ngăn ngừa thiếu máu. Đây cũng là nguồn selen dồi dào - dưỡng chất quan trọng hỗ trợ hệ miễn dịch và phòng vệ của cơ thể. Việc hấp thụ đủ selen trong chế độ ăn uống có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số bệnh tim, vô sinh và viêm khớp.

Thèm đến mấy thì 4 nhóm người này cũng phải tuyệt đối tránh xa lòng lợn kẻo rước họa vào thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy lòng lợn là món ăn khoái khẩu của nhiều người, nhưng không phải ai cũng nên thưởng thức món này.

4 nhóm người không nên ăn lòng lợn 

Người mắc bệnh gout: Lòng lợn chứa nhiều purin. Khi đi vào cơ thể, chất này làm tăng nồng độ axit uric trong máu, dễ khởi phát các cơn đau gout cấp. Việc ăn thường xuyên còn có thể khiến tinh thể urat lắng đọng tại khớp, làm bệnh tiến triển nặng hơn, đồng thời tăng nguy cơ suy thận và sỏi tiết niệu.

Người mắc bệnh tim mạch hoặc mỡ máu cao: Hàm lượng cholesterol trong lòng lợn khá lớn. Ăn nhiều có thể khiến mỡ máu tăng, làm gia tăng nguy cơ xơ vữa động mạch và các biến cố tim mạch. Người bị tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc rối loạn mỡ máu nên hạn chế món ăn này.

Người có hệ tiêu hóa yếu: Lượng chất béo cao khiến lòng lợn trở thành thực phẩm khó tiêu. Với người bị viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa hoặc thường xuyên đầy bụng, tiêu chảy, món ăn này có thể khiến các triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn.

Thèm đến mấy thì 4 nhóm người này cũng phải tuyệt đối tránh xa lòng lợn kẻo rước họa vào thân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người thừa cân, béo phì: Lòng lợn cung cấp nhiều năng lượng và cholesterol. Nếu ăn thường xuyên, việc kiểm soát cân nặng sẽ khó khăn hơn, đồng thời làm tăng nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa.

Lưu ý để ăn lòng lợn an toàn

Nếu không thuộc nhóm có nguy cơ cao, bạn vẫn có thể ăn lòng lợn nhưng cần đảm bảo các yếu tố như: Chỉ chọn lòng từ nguồn uy tín, sơ chế sạch sẽ; nấu chín kỹ, không ăn lòng tái hoặc chưa được làm sạch cẩn thận; không ăn quá nhiều, nên kiểm soát khẩu phần để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Dù là món ăn quen thuộc, nhưng lòng lợn không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy cân nhắc tình trạng sức khỏe trước khi thưởng thức để tránh những tác động không mong muốn.

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