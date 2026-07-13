Chồng báo đi công tác xa, vợ nửa đêm nhận được bức ảnh rồi khóc ngất khi nhìn rõ hai người trong hình

Tâm sự gia đình 13/07/2026 23:30

Trong tấm ảnh đó, Hưng đang quỳ gối khóc lóc đau lòng, ngồi bên cạnh anh là một thằng bé khoảng 5 tuổi cũng đang đeo khăn tang. Thằng bé có rất nhiều nét giống Hưng, đến mức khi nhìn vào liền nhận ra hai người có quan hệ cha con.

Vy thường nghe người ta nói chỉ khi vợ chồng mâu thuẫn thì mới cái cớ để người thứ ba chen vào. Cô chắc chắn rằng giữa vợ chồng mình không có bất kì khoảng trống nào. Cô và chồng hòa hợp từ cách sống đến chuyện gối chăn, chưa từng có mâu thuẫn gay gắt, luôn nhịn nhường nhau.

Vy và chồng chung sống 9 năm với nhau. Trong mắt Vy và gia đình, Hưng là người đàn ông mẫu mực, chung thủy. Dù đã có với nhau hai mặt con nhưng cả hai vẫn đối xử với nhau như thuở mặn nồng ban đầu. Vì thế, Vy tự hào khi nhiều người ngưỡng mộ cuộc sống hôn nhân của mình. 

Cho đến một lần Hưng báo phải đi công tác vài ngày. Không hiểu sao khi nhìn thấy chồng đi ra cửa, Vy lại có linh tính không lành. Tối hôm đó vào nửa đêm, Vy bất ngờ nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Trong tin nhắn chỉ có duy nhất một tấm hình đám tang khiến Vy lạnh người.

Trong tấm ảnh đó, Hưng đang quỳ gối khóc lóc đau lòng, ngồi bên cạnh anh là một thằng bé khoảng 5 tuổi cũng đang đeo khăn tang. Thằng bé có rất nhiều nét giống Hưng, đến mức khi nhìn vào liền nhận ra hai người có quan hệ cha con. Vy dù không muốn tin cũng chẳng thể chối cãi.

Chồng báo đi công tác xa, vợ nửa đêm nhận được bức ảnh rồi khóc ngất khi nhìn rõ hai người trong hình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngân gọi ngay cho số điện thoại gửi tin nhắn cho mình. Một người phụ nữ trả lời cô, tự xưng mình là bạn cấp ba của Hưng, cũng là bạn của người phụ nữ đã mất vào hôm nay. Cô ấy nói:

“Người mất hôm nay là Linh, là bạn của chị, cũng là bạn của Hưng. Giờ ở đây chồng của em công khai làm cha của thằng bé rồi. Chị thấy cũng ngỡ ngàng lắm, liền nghĩ nên cho em biết. Trước giờ chị ngưỡng mộ gia đình em lắm, giờ thì thấy đau lòng quá!”.

Sau khi nhận cuộc gọi đó, Vy không còn ngủ được nữa. Hai ngày sau thì Hưng trở về, Vy đưa đơn ly hôn cho chồng. Thấy vợ đã biết sự tình, anh cũng không thể cầu xin năn nhỉ. Vy kiên quyết muốn giành quyền nuôi hai đứa con của mình, vì Hưng giờ đã có con riêng.

Hưng cúi đầu giải thích đứa trẻ kia ra đời không đúng lúc, anh cũng không muốn phản bội vội. Nhưng anh càng không thể vô trách nhiệm với máu mủ của mình. Anh còn nói dù thế nào anh vẫn xem trọng vợ và hai con ở nhà. Thậm chí, anh còn muốn Vy rút đơn ly hôn, chấp nhận nuôi con riêng cùng anh.

Vy thấy nực cười chua chát trước những lời nói của chồng. Vy không bao giờ có thể tha thứ cho chồng ngoại tình, cũng chẳng đủ bao dung để nuôi con riêng của chồng và nhân tình. Đến nay thì Vy đã ly hôn chồng 2 năm. Dù vẫn còn hận chồng nhưng cô không cấm con gặp cha. Nhưng dù Hưng có bao lần muốn hàn gắn, cô cũng không một lần mềm lòng.

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Cũng trong thời điểm đó, ả bồ kia khoe trên trang cá nhân được cha của con mua cho căn chung cư cao cấp. Vì cô ta siêu âm sinh con trai, vậy là chồng tôi chơi lớn, hứa hẹn mua hẳn căn chung cư cao cấp cho cô ta.

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