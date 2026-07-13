Đụng mặt con dâu ngay sảnh khách sạn, mẹ chồng vội vàng nhét vào tay cô 50 triệu rồi bỏ chạy

Ngoại tình 13/07/2026 23:00

Tôi làm vợ bao nhiêu năm nhưng chỉ được chồng coi như một người giúp việc, luôn phải làm theo lời ông ấy. Trong nhà, chỉ có chồng tôi được lên tiếng, không ai được cãi ông ấy. Đến cả giờ giấc ăn cơm, đi ngủ thì chúng tôi cũng phải nghe theo chồng.

Tôi đã 47 tuổi, kết hôn đã 25 năm. Tôi với chồng có một con trai và một con gái. Con gái tôi theo chồng sống xa nhà. Ai nhìn vào gia đình tôi cũng ngưỡng mộ cho tằng tôi hạnh phúc sung túc. Chỉ có tôi là người trong cuộc nếm trái đắng.

Chồng tôi là sếp, ra ngoài hô mưa gọi gió, ai cũng nể trọng cúi đầu. Nhưng không ai biết ông ấy là người chồng tệ bạc với vợ con, gia trưởng làm khổ người thân. Dù kiếm được nhiều tiền, cho con cái đi du học, nhưng chồng tôi có tính tình rất tệ.

Tôi làm vợ bao nhiêu năm nhưng chỉ được chồng coi như một người giúp việc, luôn phải làm theo lời ông ấy. Trong nhà, chỉ có chồng tôi được lên tiếng, không ai được cãi ông ấy. Đến cả giờ giấc ăn cơm, đi ngủ thì chúng tôi cũng phải nghe theo chồng. Khi con tôi còn nhỏ, nếu làm gì trái lời bố thì cả tôi và con đều phải chịu cảnh đòn roi.

Đến khi trưởng thành, hai con của tôi chẳng đứa muốn về nhà. Con gái đi theo chồng thì chồng tôi không ngăn được. Chỉ có con trai lấy vợ thì bắt buộc phải về sống cùng chúng tôi. Con trai tôi đương nhiên không muốn nhưng vì chồng tôi có quyền có thế nên nó cũng không thể cãi lời. Biết cảnh khổ khi sống với chồng, tôi càng thương con dâu hơn.

Đụng mặt con dâu ngay sảnh khách sạn, mẹ chồng vội vàng nhét vào tay cô 50 triệu rồi bỏ chạy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chẳng ngờ, con trai tôi qua đời sau khi lấy vợ, để lại vợ con. Tôi hết lời ủi an con dâu, cả hai nương tựa vào nhau trong căn nhà lạnh lẽo. Con dâu còn nói với tôi sẽ ở vậy nuôi com, không tái giá. Tôi thì nghĩ con dâu còn trẻ tuổi, sao phải sống một mình. Tôi khuyên nó nên hẹn hò rồi lấy chồng, tôi sẽ nuôi cháu nên người.

Đến một ngày, chồng tôi đi công tác ở tỉnh khác, con dâu về nhà ngoại. Tôi vui vẻ chuẩn bị đi gặp bạn. Vừa tới cửa khách sạn, tôi bàng hoàng đụng mặt con dâu. Người đàn ông đi cạnh nó cũng cúi đầu chào tôi.

Tôi quá bất ngờ nhưng cũng vội kéo con dâu sang một bên, móc ngay 50 triệu đưa ra. Tôi còn nói bao giờ về thì sang phòng tôi để nói chuyện. Tôi đã có nhân tình bên ngoài nhiều năm. Chúng tôi chỉ gặp nhau khi chồng đi vắng. Nếu chồng tôi biết chuyện thì tôi thê thảm.

Sau khi về nhà, con dâu nói có một mối tình cho vui, chứ không muốn kết hôn. Nó nói xài tiền của bố chồng vẫn thoải mái hơn. Tôi hiểu vì tôi và con dâu cũng giống nhau, đều không có khả năng kiếm tiền. Nếu chúng tôi ra ngoài thì chắc chắn sống trong nghèo khổ.

Nhưng điều làm tôi khổ tâm là sau ngày hôm đó, con dâu bắt đầu hăm dọa tôi để đòi tiền. Nếu không may, chuyện tôi ngoại tình bị con dâu phanh phui thì người vợ bất hạnh như tôi phải làm sao đây?

Tưởng chỉ là cuộc trò chuyện xã giao, tôi và chồng bạn thân phát hiện mình bị ‘cắm sừng’

Tưởng chỉ là cuộc trò chuyện xã giao, tôi và chồng bạn thân phát hiện mình bị ‘cắm sừng’

Đến ngày thứ ba, chúng tôi có kế hoạch đi chơi tự do. Hôm đó, vợ chồng tôi ở phòng vì con trai không được khỏe. Chồng tôi nói tôi ở nhà để nghỉ ngơi, còn anh thì đi cùng Dương (là chồng của Quỳnh) ra ngoài nhậu nhẹt tâm sự. Tôi thoải mái đồng ý, cho chồng thời gian riêng với bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Thở phào nhẹ nhõm khi đuổi được cô vợ vô sinh ra khỏi nhà, 3 năm sau gặp lại tôi khóc nghẹn nhìn thứ trên tay em

Thở phào nhẹ nhõm khi đuổi được cô vợ vô sinh ra khỏi nhà, 3 năm sau gặp lại tôi khóc nghẹn nhìn thứ trên tay em

Tâm sự gia đình 36 phút trước
Đụng mặt con dâu ngay sảnh khách sạn, mẹ chồng vội vàng nhét vào tay cô 50 triệu rồi bỏ chạy

Đụng mặt con dâu ngay sảnh khách sạn, mẹ chồng vội vàng nhét vào tay cô 50 triệu rồi bỏ chạy

Ngoại tình 51 phút trước
Hào hứng vào khách sạn với nhân tình, chồng "rụng rời tay chân" trước dòng tin nhắn gửi đúng lúc của vợ

Hào hứng vào khách sạn với nhân tình, chồng "rụng rời tay chân" trước dòng tin nhắn gửi đúng lúc của vợ

Ngoại tình 1 giờ 1 phút trước
Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ lao vào tát tới tấp, nghe lý do xong tôi "đứng hình" phát hiện bí mật của gia đình

Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ lao vào tát tới tấp, nghe lý do xong tôi "đứng hình" phát hiện bí mật của gia đình

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Ngậm ngùi nén đau nhìn người yêu đi lấy chồng giàu, 4 năm sau gặp lại tôi sốc khi phát hiện việc em đã làm

Ngậm ngùi nén đau nhìn người yêu đi lấy chồng giàu, 4 năm sau gặp lại tôi sốc khi phát hiện việc em đã làm

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Tưởng chỉ là cuộc trò chuyện xã giao, tôi và chồng bạn thân phát hiện mình bị ‘cắm sừng’

Tưởng chỉ là cuộc trò chuyện xã giao, tôi và chồng bạn thân phát hiện mình bị ‘cắm sừng’

Ngoại tình 1 giờ 31 phút trước
Vừa cưới chồng có con riêng, tôi toát mồ hôi hột nhìn bóng trắng đứng canh cửa lúc 2h sáng

Vừa cưới chồng có con riêng, tôi toát mồ hôi hột nhìn bóng trắng đứng canh cửa lúc 2h sáng

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Chị dâu đã có 3 con bỗng đòi nhận con nuôi, tôi lén đem mẫu đi xét nghiệm ADN liền bị cả nhà đuổi thẳng ra khỏi họ

Chị dâu đã có 3 con bỗng đòi nhận con nuôi, tôi lén đem mẫu đi xét nghiệm ADN liền bị cả nhà đuổi thẳng ra khỏi họ

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Đang ăn cơm bỗng nghe tiếng khóc bên nhà hàng xóm, chồng vứt bát lao đi, tôi chạy theo đứng hình trước hành động của anh

Đang ăn cơm bỗng nghe tiếng khóc bên nhà hàng xóm, chồng vứt bát lao đi, tôi chạy theo đứng hình trước hành động của anh

Tâm sự Eva 1 giờ 57 phút trước
Mới cưới xong chồng nhất quyết không chịu đeo nhẫn cưới, sự thật đằng sau còn khủng khiếp hơn ngoại tình

Mới cưới xong chồng nhất quyết không chịu đeo nhẫn cưới, sự thật đằng sau còn khủng khiếp hơn ngoại tình

Tâm sự 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 14/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Ba 14/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Giá vàng hôm nay, ngày 13/7/2026: Đồng loạt giảm mạnh, vàng SJC mất tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/7/2026: Đồng loạt giảm mạnh, vàng SJC mất tới 1 triệu đồng/lượng

Kể từ ngày mai, thứ Ba 14/7/2026, 3 con giáp 'thánh thiện sinh phúc đức', tài lộc đến như nước chảy, tăng cao thu nhập, tiền tiết kiệm rủng rỉnh

Kể từ ngày mai, thứ Ba 14/7/2026, 3 con giáp 'thánh thiện sinh phúc đức', tài lộc đến như nước chảy, tăng cao thu nhập, tiền tiết kiệm rủng rỉnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hào hứng vào khách sạn với nhân tình, chồng "rụng rời tay chân" trước dòng tin nhắn gửi đúng lúc của vợ

Hào hứng vào khách sạn với nhân tình, chồng "rụng rời tay chân" trước dòng tin nhắn gửi đúng lúc của vợ

Tưởng chỉ là cuộc trò chuyện xã giao, tôi và chồng bạn thân phát hiện mình bị ‘cắm sừng’

Tưởng chỉ là cuộc trò chuyện xã giao, tôi và chồng bạn thân phát hiện mình bị ‘cắm sừng’

Vừa bước về nhà bỗng ngỡ ngàng thấy vợ quỳ lạy khóc lóc trước mặt osin, lắng tai nghe tôi rụng rời phát hiện bí mật

Vừa bước về nhà bỗng ngỡ ngàng thấy vợ quỳ lạy khóc lóc trước mặt osin, lắng tai nghe tôi rụng rời phát hiện bí mật

Không thể về chịu tang khi vợ đột ngột qua đời, nghe con gái ngây thơ nói một câu qua điện thoại tôi liền căm hận cô ta

Không thể về chịu tang khi vợ đột ngột qua đời, nghe con gái ngây thơ nói một câu qua điện thoại tôi liền căm hận cô ta

Nghe con gái đi học về nói nhà cô giáo có bạn giống hệt mình, tôi âm thầm điều tra liền ngã quỵ trước sự thật

Nghe con gái đi học về nói nhà cô giáo có bạn giống hệt mình, tôi âm thầm điều tra liền ngã quỵ trước sự thật

Ra chợ mua rau vô tình nghe một câu hỏi bâng quơ, người vợ lật tẩy rành rành tổ ấm thứ hai của chồng

Ra chợ mua rau vô tình nghe một câu hỏi bâng quơ, người vợ lật tẩy rành rành tổ ấm thứ hai của chồng