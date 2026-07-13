Chứng kiến cảnh những con rắn bò trong dòng nước lũ, nhiều người dân không khỏi sợ hãi

Một cơn ác mộng kinh hoàng đã bùng phát tại một ngôi làng ở Trung Quốc sau khi gần 900 con rắn thoát ra khỏi trang trại nuôi rắn bị ngập lụt. Đoạn clip ghi lại cho thấy dòng nước bùn cuộn trào qua ngôi làng trong khi những con rắn trườn trong dòng nước lũ.
Video 1 giờ 59 phút trước

Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

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