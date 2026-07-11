Trăn khổng lồ dài 3 mét bò vào phòng khách khiến cả nhà hoảng sợ bỏ chạy

Một gia đình ở Bangkok, Thái Lan đã có phen hoảng hốt khi phát hiện một con trăn khổng lồ bất ngờ xuất hiện ngay trong phòng khách của ngôi nhà. Sự việc xảy ra trên đường Thanon Srinagarindra, quận Bang Kapi, khiến những người có mặt không khỏi lo lắng, đặc biệt khi trong nhà có hai trẻ nhỏ.

Video 2 giờ 34 phút trước 2 giờ 34 phút trước Hương Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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