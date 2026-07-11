Xe ô tô lao xuống vực sâu, du khách bất lực đứng nhìn, rất may không có ai trong xe

Điều bắt đầu như một điểm dừng chân ngắn để chiêm ngưỡng phong cảnh ngoạn mục của Thung lũng Gurez thuộc Jammu và Kashmir, Ấn Độ, nhanh chóng biến thành một trải nghiệm đáng sợ khi một chiếc xe đang đỗ bất ngờ lăn xuống con đường núi dốc và lao xuống vực sâu.
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Ngọc Phương | Theo Phụ nữ sức khỏe

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