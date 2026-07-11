Tử vi 2 ngày cuối tuần thứ 7, Chủ Nhật, 3 con giáp trúng số đổi đời, ôm tài sản khủng trong tay, cuộc sống giàu sang Phú Quý không ai sánh kịp

Tử vi 2 ngày cuối tuần thứ 7, Chủ Nhật, được Thiên Ấn trợ mệnh, người tuổi Dậu sẽ đạt được những bước tiến mới trong công việc của mình. Những khó khăn nảy sinh bất ngờ trong công việc tưởng như cản lối con giáp này lại trở thành cơ hội để bạn tỏa sáng ngày hôm nay, giành lấy những gì xứng đáng với mình.

Tài năng tiềm ẩn chưa từng được dùng đến của người tuổi Dậu khiến cho cấp trên có cái nhìn khác về bản mệnh, tin tưởng và quyết định trao thêm nhiều cơ hội cho bản mệnh phát huy được hết tài năng của mình, mang lại hiệu quả cao trong công việc.

Con giáp tuổi Tuất

Tử vi 2 ngày cuối tuần thứ 7, Chủ Nhật, tuổi Tuất may mắn là có cát thần độ mệnh giúp cho công việc có những bước phát triển đáng kể. Với vốn kiến thức rộng rãi, bản mệnh luôn tìm ra những phương án xử lý vấn đề một cách nhanh chóng, gọn gàng và chu toàn nhất. Không chỉ hoàn thành tốt công việc, con giáp này còn nhận được những lời khen ngợi của đồng nghiệp và cấp trên.

Ảnh minh họa: Internet

Trong phương diện tình cảm, Kim sinh Thủy hỗ trợ người độc thân có cơ hội gặp gỡ và làm quen với những người bạn mới. Con giáp này sẽ sớm tìm được người tâm đầu ý hợp đó, đừng ngần ngại thể hiện cá tính độc đáo của bản thân.

Con giáp tuổi Tỵ

Tử vi 2 ngày cuối tuần thứ 7, Chủ Nhật, vận trình tài lộc của tuổi Tỵ tươi sáng. Con giáp này nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng nóng vì đã góp phần giúp tập thể chinh phục đỉnh cao trong thời gian qua. Người làm ăn kinh doanh có khoản lợi nhuận thu về đều đặn vì đã nhận được sự tin tưởng của khách hàng.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày mới này, tuổi Tỵ nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hỷ thần xuất hiện ở hướng Đông Nam và Tài thần xuất hiện ở hướng Tây.

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