Xe chở 19 hành khách bất ngờ bốc cháy dữ dội giữa đêm

Đời sống 10/07/2026 15:57

Trong lúc đang vận hành trên đường bộ cao tốc qua địa phận tỉnh Đắk Lắk rạng sáng nay, một xe ô tô khách bất ngờ bốc cháy. Rất may là hàng chục người trên xe đã kịp thoát nạn ngay sau khi tài xế dừng xe.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 10/7, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe khách xảy ra trên cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 2h40 cùng ngày, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 43H-171.xx, do ông L.H.P (42 tuổi, trú tại phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) điều khiển, lưu thông trên cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh theo hướng Nam - Bắc.

Khi di chuyển đến Km1265, đoạn qua xã Xuân Thọ, xe bất ngờ bốc cháy. Phát hiện sự cố, tài xế điều khiển tấp vào lề đường để 19 hành khách kịp thời rời khỏi phương tiện. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ chiếc xe. 

Xe chở 19 hành khách bất ngờ bốc cháy dữ dội giữa đêm - Ảnh 1
Chiếc xe khách bị thiêu rụi chỉ còn lại khung sắt - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk điều động 14 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chuyên dụng khẩn trương đến hiện trường, triển khai công tác dập lửa.

Sau hơn 20 phút chữa cháy, đám cháy được khống chế. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến xe khách bị cháy chỉ còn trơ khung, gây thiệt hại về tài sản.

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