Địch Lệ Nhiệt Ba lúng túng với trang phục khi dự sự kiện đông người

Trong suốt chương trình, Địch Lệ Nhiệt Ba liên tục giao lưu, vẫy tay chào người hâm mộ và tạo dáng trước ống kính. Tuy nhiên, thiết kế táo bạo cũng khiến cô nhiều lần rơi vào tình huống khó xử. Mỗi khi di chuyển hoặc cúi người, nữ diễn viên thường xuyên dùng tay, mái tóc hoặc chiếc micro để che chắn phần cổ váy nhằm tránh những khoảnh khắc hớ hênh.

Tại sự kiện, Địch Lệ Nhiệt Ba diện thiết kế voan màu xanh pastel thuộc bộ sưu tập Thu - Đông 2026 của Aadnevik. Chiếc váy có phom cúp ngực kết hợp phần cổ chữ V xẻ sâu, giúp Địch Lệ Nhiệt Ba khoe vóc dáng thanh mảnh cùng đường cong quyến rũ. Kiểu tóc buông nhẹ và lớp trang điểm trong trẻo càng tôn lên vẻ đẹp sắc sảo của nữ diễn viên.

Những hình ảnh ghi lại tại sự kiện nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Trên Weibo, các từ khóa liên quan đến trang phục của Địch Lệ Nhiệt Ba nhanh chóng lọt nhóm tìm kiếm phổ biến, thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng chiếc váy có thiết kế quá táo bạo, đặc biệt trong bối cảnh sự kiện có đông khán giả và truyền thông. Theo họ, việc liên tục phải che chắn khiến nữ diễn viên mất tự nhiên, đồng thời ảnh hưởng đến hình ảnh chuyên nghiệp khi xuất hiện trước công chúng. Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến bênh vực người đẹp, nhận xét cô vẫn giữ được thần thái và xử lý tình huống khéo léo dù gặp bất tiện từ trang phục.

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Cô ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Cổ kiếm kỳ đàm, Em là niềm kiêu hãnh của anh, Ngự Giao Ký, An Lạc truyện, Công tố tinh anh, Lợi kiếm hoa hồng và Kiêu khởi thanh nhưỡng.

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, thời gian gần đây nữ diễn viên còn vướng tin đồn hẹn hò với Trần Phi Vũ sau khi cư dân mạng phát hiện cả hai sử dụng nhiều phụ kiện được cho là giống nhau. Tuy nhiên, đến nay cả Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ đều chưa đưa ra phản hồi về những đồn đoán liên quan đến chuyện tình cảm.