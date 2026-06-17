Giữa nghi vấn tình cảm với Địch Lệ Nhiệt Ba, Trần Phi Vũ bất ngờ có động thái mới

Trong khi Địch Lệ Nhiệt Ba giữ im lặng trước những đồn đoán đời tư, Trần Phi Vũ mới đây lại thu hút sự quan tâm khi xuất hiện trong một buổi livestream quảng bá thương hiệu có sự góp mặt của Angelababy. Tại sự kiện trực tuyến này, nam diễn viên đã gửi tặng đàn chị một món quà ảo có giá trị lớn trên nền tảng phát sóng. Hành động của anh nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ và bàn luận sôi nổi.

Những ngày gần đây, mạng xã hội Trung Quốc liên tục xôn xao trước thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ vướng nghi vấn hẹn hò. Dù chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào từ hai nghệ sĩ, mọi động thái của cặp sao vẫn trở thành tâm điểm chú ý của công chúng.

Nhiều khán giả cho rằng đây đơn thuần là màn “đáp lễ” giữa hai nghệ sĩ. Trước đó, vào cuối tháng 4, Angelababy từng tham gia phòng livestream của Trần Phi Vũ để ủng hộ đàn em bằng cách gửi quà tặng trực tuyến. Sau hơn một tháng, nam diễn viên được cho là đã đáp lại sự ủng hộ này bằng hành động tương tự trong buổi phát sóng của nữ diễn viên.

Đáng chú ý, giữa lúc tin đồn tình cảm với Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa hạ nhiệt, Trần Phi Vũ không có bất kỳ phản hồi nào liên quan đến đời tư. Thay vào đó, anh vẫn duy trì lịch trình công việc bình thường, tham gia các hoạt động quảng bá thương hiệu, tương tác với đồng nghiệp và người hâm mộ.

Trước đó, truyền thông và các diễn đàn giải trí Trung Quốc đồng loạt lan truyền nghi vấn hẹn hò của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ. Tin đồn bắt nguồn từ việc cả hai nhiều lần bị phát hiện sử dụng những phụ kiện thời trang có thiết kế tương đồng. Một số blogger giải trí còn cho rằng hai nghệ sĩ đã bí mật tìm hiểu nhau trong thời gian dài và thường xuyên gặp gỡ tại Thượng Hải.

Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng đặc biệt chú ý đến những hoạt động trên mạng xã hội của diễn viên Trần Hồng – mẹ ruột Trần Phi Vũ. Việc bà theo dõi các tài khoản cập nhật thông tin về Địch Lệ Nhiệt Ba và tương tác với những nội dung liên quan đến nữ diễn viên càng khiến các đồn đoán lan rộng.

Tuy nhiên, đến nay toàn bộ thông tin vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán. Đại diện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào về nghi vấn tình cảm đang gây chú ý.