Nghẹt thở giải cứu hai ông bà và bé gái 4 tuổi mắc kẹt trong ngôi nhà cháy lúc rạng sáng

Đời sống 17/06/2026 11:29

Khoảng 4h35 ngày 17/6, căn nhà bốn tầng trên đường Minh Khai, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa xảy ra hỏa hoạn. Lúc này, trong nhà có hai người lớn và một trẻ em bị mắc kẹt.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 4h35 sáng 17/6, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo cháy tại ngôi nhà dân 4 tầng ở phường Hạc Thành, Thanh Hóa, trong nhà có nhiều người cần giải cứu. Tiếp nhận tin báo, đơn vị đã điều động hai xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. 

Nghẹt thở giải cứu hai ông bà và bé gái 4 tuổi mắc kẹt trong ngôi nhà cháy lúc rạng sáng - Ảnh 1
Cảnh sát tiếp cận hiện trường vụ cháy - Ảnh: VietNamNet

Tại hiện trường vụ cháy, ngôi nhà có kết cấu 4 tầng, tầng một sử dụng cửa cuốn, các tầng còn lại có ban công phía trước, có thể tiếp cận được.

Trong khi làm nhiệm vụ, cảnh sát xác định trong ngôi nhà cháy có 3 người, gồm hai ông bà và một cháu nhỏ 4 tuổi đang mắc kẹt trên tầng 4.

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng dùng thang chuyên dụng tiếp cận các nạn nhân qua ban công tầng 4, trấn an tâm lý, hướng dẫn và đưa các nạn nhân xuống dưới đất.

Đồng thời lực lượng chức năng dùng thiết bị chuyên dụng cắt phá cửa cuốn tại tầng 1 để tiếp cận hiện trường, khống chế, dập tắt đám cháy.

Nghẹt thở giải cứu hai ông bà và bé gái 4 tuổi mắc kẹt trong ngôi nhà cháy lúc rạng sáng - Ảnh 2
Bé gái và hai ông bà được lực lượng cứu hộ giải cứu thoát khỏi căn nhà cháy - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chỉ sau ít phút tiếp cận hiện trường, lực lượng cảnh sát Thanh Hóa đã giải cứu thành công hai người lớn và một cháu bé 4 tuổi từ tầng 4, đưa xuống đất trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Bé gái và hai ông bà được lực lượng cứu hộ giải cứu thoát khỏi căn nhà cháy - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Đến khoảng 5h20 sáng cùng ngày, đám cháy được khống chế, dập tắt hoàn toàn, không để xảy ra cháy lớn, cháy lan sang các nhà dân bên cạnh.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

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