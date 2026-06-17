Người phụ nữ ở Hà Nội 'bùng tiền' mua 30 cái bánh chưng, làm chủ quán nhập viện cấp cứu

Đời sống 17/06/2026 06:30

Ngày 16/6, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Cửa Nam đã bắt giữ Hoàng Lê Ngọc My (34 tuổi, trú tại phố Lê Duẩn, phường Cửa Nam) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 16/6, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Cửa Nam đã bắt giữ Hoàng Lê Ngọc My (34 tuổi, trú tại phố Lê Duẩn, phường Cửa Nam) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích. 

Dựa vào cơ quan điều tra, ngày 13/6, My sử dụng tài khoản Facebook “Gem Mi” đặt mua 30 chiếc bánh chưng Huế và 2 gói bánh dày mặn của anh P.M.T với tổng giá trị 385.000 đồng.

Người phụ nữ ở Hà Nội 'bùng tiền' mua 30 cái bánh chưng, làm chủ quán nhập viện cấp cứu - Ảnh 1
Hoàng Lê Ngọc My tại cơ quan công an - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 13h ngày 14/6, đơn hàng được giao đến nơi ở của My nhưng người này không thanh toán tiền. Đến khoảng 16h cùng ngày, anh T. tìm đến nhà My trên phố Lê Duẩn để yêu cầu trả số tiền trên.

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, My dùng dao chém vào tay anh T., khiến nạn nhân bị đứt gân tay phải và phải vào bệnh viện cấp cứu.

Công an phường Cửa Nam đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

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Ngày 16/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Ngọc Lynh (53 tuổi, ngụ xã Thạnh Phước, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người.

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