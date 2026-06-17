Người phụ nữ ở Hà Nội 'bùng tiền' mua 30 cái bánh chưng, làm chủ quán nhập viện cấp cứu

Đời sống 17/06/2026 06:30

Ngày 16/6, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Cửa Nam đã bắt giữ Hoàng Lê Ngọc My (34 tuổi, trú tại phố Lê Duẩn, phường Cửa Nam) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 16/6, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Cửa Nam đã bắt giữ Hoàng Lê Ngọc My (34 tuổi, trú tại phố Lê Duẩn, phường Cửa Nam) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích. 

Dựa vào cơ quan điều tra, ngày 13/6, My sử dụng tài khoản Facebook “Gem Mi” đặt mua 30 chiếc bánh chưng Huế và 2 gói bánh dày mặn của anh P.M.T với tổng giá trị 385.000 đồng.

Người phụ nữ ở Hà Nội 'bùng tiền' mua 30 cái bánh chưng, làm chủ quán nhập viện cấp cứu - Ảnh 1
Hoàng Lê Ngọc My tại cơ quan công an - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 13h ngày 14/6, đơn hàng được giao đến nơi ở của My nhưng người này không thanh toán tiền. Đến khoảng 16h cùng ngày, anh T. tìm đến nhà My trên phố Lê Duẩn để yêu cầu trả số tiền trên.

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, My dùng dao chém vào tay anh T., khiến nạn nhân bị đứt gân tay phải và phải vào bệnh viện cấp cứu.

Công an phường Cửa Nam đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Thông tin MỚI vụ kẻ phóng hỏa cửa hàng văn phòng phẩm làm 2 người chết

Thông tin MỚI vụ kẻ phóng hỏa cửa hàng văn phòng phẩm làm 2 người chết

Ngày 16/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Ngọc Lynh (53 tuổi, ngụ xã Thạnh Phước, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người.

Xem thêm
Từ khóa:   hành hung tin moi mâu thuẫn

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ ở Hà Nội 'bùng tiền' mua 30 cái bánh chưng, làm chủ quán nhập viện cấp cứu

Người phụ nữ ở Hà Nội 'bùng tiền' mua 30 cái bánh chưng, làm chủ quán nhập viện cấp cứu

Đời sống 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 17/6/2026, 3 con giáp giáp đánh bay vận xui, rước hên vào nhà, tiền tài thăng hoa, đổi đời giàu có

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 17/6/2026, 3 con giáp giáp đánh bay vận xui, rước hên vào nhà, tiền tài thăng hoa, đổi đời giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 17/6/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, tài vận lên như diều gặp gió, ung dung tiền tài tự đến

Đúng hôm nay, thứ Tư 17/6/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, tài vận lên như diều gặp gió, ung dung tiền tài tự đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Loại quả màu tím rẻ bèo ngoài chợ Việt hóa ra là "thần dược" bổ não, ngừa ung thư

Loại quả màu tím rẻ bèo ngoài chợ Việt hóa ra là "thần dược" bổ não, ngừa ung thư

Dinh dưỡng 2 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/6/2026), 3 con giáp sau cầu được ước thấy, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/6/2026), 3 con giáp sau cầu được ước thấy, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Cuối ngày hôm nay (17/6/2026), 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Cuối ngày hôm nay (17/6/2026), 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Lấy chồng để trừ 600 triệu tiền nợ, đêm tân hôn cô dâu ngớ người trước chiêu "hạ màn" đầy bất ngờ của chú rể

Lấy chồng để trừ 600 triệu tiền nợ, đêm tân hôn cô dâu ngớ người trước chiêu "hạ màn" đầy bất ngờ của chú rể

Tâm sự gia đình 7 giờ 44 phút trước
Lấy vợ hơn 2 tuổi, bước vào phòng tân hôn thì hoảng hồn chết sững trước "hành động lạ" của cô ấy

Lấy vợ hơn 2 tuổi, bước vào phòng tân hôn thì hoảng hồn chết sững trước "hành động lạ" của cô ấy

Tâm sự 8 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 14 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 17/6/2026, lộc tứ phương đổ về, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, tài vận lên như diều gặp gió, ung dung tiền tài tự đến

Sau ngày mai, thứ Tư 17/6/2026, lộc tứ phương đổ về, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, tài vận lên như diều gặp gió, ung dung tiền tài tự đến

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bộ Y tế thu hồi toàn quốc 45 mỹ phẩm, có sữa rửa mặt Hadalabo, kem chống nắng Anessa

Bộ Y tế thu hồi toàn quốc 45 mỹ phẩm, có sữa rửa mặt Hadalabo, kem chống nắng Anessa

Tử vi thứ Tư 17/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc tấn tới, tiền bạc vào nhà liên tục, Mão - Thìn cẩn thận tiền mất tật mang, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Tư 17/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc tấn tới, tiền bạc vào nhà liên tục, Mão - Thìn cẩn thận tiền mất tật mang, công việc trắc trở không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 16/6/2026: Bật tăng mạnh mẽ, chênh lệch 13 triệu đồng/lượng so với thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 16/6/2026: Bật tăng mạnh mẽ, chênh lệch 13 triệu đồng/lượng so với thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bộ Y tế thu hồi toàn quốc 45 mỹ phẩm, có sữa rửa mặt Hadalabo, kem chống nắng Anessa

Bộ Y tế thu hồi toàn quốc 45 mỹ phẩm, có sữa rửa mặt Hadalabo, kem chống nắng Anessa

Thông tin MỚI vụ kẻ phóng hỏa cửa hàng văn phòng phẩm làm 2 người chết

Thông tin MỚI vụ kẻ phóng hỏa cửa hàng văn phòng phẩm làm 2 người chết

TikToker "Khuê Ơi Dậy Đi" bị phạt gần 9 triệu đồng vì đăng video phân biệt vùng miền

TikToker "Khuê Ơi Dậy Đi" bị phạt gần 9 triệu đồng vì đăng video phân biệt vùng miền

Tuyên Quang: Phát hiện xe chở 400 thùng bia và hơn 400 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc

Tuyên Quang: Phát hiện xe chở 400 thùng bia và hơn 400 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc

Quảng Ngãi: Lốc xoáy làm 70 nhà dân tốc mái, gây thiệt hại nặng cho người dân

Quảng Ngãi: Lốc xoáy làm 70 nhà dân tốc mái, gây thiệt hại nặng cho người dân

Giá vàng hôm nay, ngày 16/6/2026: Bật tăng mạnh mẽ, chênh lệch 13 triệu đồng/lượng so với thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 16/6/2026: Bật tăng mạnh mẽ, chênh lệch 13 triệu đồng/lượng so với thế giới