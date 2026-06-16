Thông tin MỚI vụ kẻ phóng hỏa cửa hàng văn phòng phẩm làm 2 người chết

Đời sống 16/06/2026 13:35

Ngày 16/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Ngọc Lynh (53 tuổi, ngụ xã Thạnh Phước, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 16/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã tạm giam Trần Ngọc Lynh (SN 1973, trú tại xã Thạnh Phước) để điều tra về tội Giết người. Lynh là đối tượng phóng hỏa cửa hàng văn phòng phẩm khiến 2 người tử vong

Theo kết quả điều tra ban đầu, do mâu thuẫn với người thân, khoảng 7h40 ngày 8/6, Lynh điều khiển mô tô mang theo xăng đến Công ty TNHH thương mại dịch vụ Kim Sa Thủy (địa chỉ ấp Bình Đại 1, xã Bình Đại), do bà T.T.N.L. (em ruột của Lynh) làm giám đốc. Công ty này chuyên kinh doanh văn phòng phẩm, photocopy. 

Tại đây, Lynh tạt xăng vào khu vực bên trong công ty rồi châm lửa đốt, sau đó rời khỏi hiện trường.

Thông tin MỚI vụ kẻ phóng hỏa cửa hàng văn phòng phẩm làm 2 người chết - Ảnh 1
Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh tống đạt các quyết định - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, vụ phóng hỏa làm ông T.N.L. (SN 1944, cha ruột của Lynh) và bà L.T.T.H. (SN 1984) tử vong, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 5 tỷ đồng.

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