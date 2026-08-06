NÓNG: Danh tính nhóm đối tượng trộn Paracetamol vào thuốc Đông y, nổ chữa bách bệnh

Đời sống 06/08/2026 12:25

Ngày 6/8, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Quang Phước (74 tuổi, trú phường Dương Nội, Hà Nội) và Bùi Thị Tiết (38 tuổi, trú xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, theo khoản 1 Điều 194 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 6/8, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Hà Quang Phước (74 tuổi, trú tại phường Dương Nội, Hà Nội) và Bùi Thị Tiết (38 tuổi, trú tại xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2024, thấy thuốc đông y bán chậm do tác dụng không nhanh, Phước nảy sinh ý định pha trộn thuốc hóa dược, tân dược có thành phần giảm đau vào thuốc đông y, thuốc cổ truyền để thu hút người mua.

Phước mua nhiều loại thuốc như OPHAZIDON có thành phần Paracetamol, PARACETAMOL, DEXONE, Deltal-Amtex có thành phần Prednisolone, CLORPHENIRAMIN, FUROSEMIDE và INDOMETHACIN. Số thuốc này được nghiền thành bột, trộn với thuốc có nguồn gốc thảo dược, sau đó đóng vào túi nilon và dán nhãn “Thuốc Đông y gia truyền”.

 

NÓNG: Danh tính nhóm đối tượng trộn Paracetamol vào thuốc Đông y, nổ chữa bách bệnh - Ảnh 1
Các đối tượng cùng số thuốc hóa dược, tân dược và sản phẩm thuốc Đông y bị cơ quan công an phát hiện, thu giữ trong quá trình điều tra vụ án - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, thông qua quá trình sinh hoạt tại Hội thầy thuốc Đông y, Phước quen Tiết rồi hướng dẫn người này cách sản xuất thuốc. Tiết được giao thu mua thảo dược của người dân tộc miền núi, phơi khô và nghiền thành bột.

Sau đó, Phước mang thuốc hóa dược, tân dược đến nhà Tiết để cùng nghiền nhỏ, pha trộn theo tỷ lệ 100g thuốc đông y với 3 viên thuốc có thành phần giảm đau. Hai người đóng gói, gắn nhãn thuốc có nguồn gốc thảo dược rồi bán cho người bệnh.

Khám xét nơi ở, nơi làm việc của Phước, cảnh sát thu giữ 2.772 gói thuốc mang nhãn “Đông y gia truyền”, giới thiệu được bào chế từ cây bách bệnh và một số cây thuốc nam; nhiều lọ, hộp thuốc hóa dược, tân dược; vỏ thuốc đã sử dụng cùng các bao nguyên liệu dạng bột màu nâu.

Tại nơi ở, nơi làm việc của Tiết, lực lượng chức năng thu giữ 3.000 gói thuốc đông y gia truyền “Bách bệnh”; 3 quyển sổ ghi chép hoạt động buôn bán; tem, nhãn, túi nilon; máy ép nhiệt, máy nghiền cùng nhiều loại thuốc hóa dược, tân dược.

Cơ quan điều tra sau đó tiếp tục thu giữ thêm nhiều sản phẩm thuốc đông y có pha trộn tân dược do Phước sản xuất, buôn bán. Vụ án đang được mở rộng điều tra.

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