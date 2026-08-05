NÓNG: Khởi tố ca sĩ Phương Diễm Huyền và giám đốc công ty truyền thông

Đời sống 05/08/2026 15:26

Ngày 5/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định đối với Nguyễn Thị Hiền (ca sĩ Phương Diễm Huyền) và Nguyễn Thành Hiệp (Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Unicorn) để điều tra về tội "xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" .

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 5/8, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM đã khởi tố bị can đối với ca sĩ Nguyễn Thị Hiền (nghệ danh Phương Diễm Huyền) và Nguyễn Thành Hiệp (Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Unicorn Việt Nam) về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

NÓNG: Khởi tố ca sĩ Phương Diễm Huyền và giám đốc công ty truyền thông - Ảnh 1
Cảnh sát tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Hiền

 

Theo cảnh sát, Nguyễn Thị Hiền là ca sĩ tự do, sở hữu kênh YouTube "Phương Diễm Huyền", hợp tác với Công ty BH Media quản lý kênh YouTube “ Phương Diễm Huyền” có quy mô lớn với hàng trăm nghìn lượt theo dõi, đăng tải hàng nghìn video nhạc trữ tình.

Trong thời gian dài, Hiền đã sử dụng, đăng tải nhiều tác phẩm âm nhạc của các tác giả, trong đó có nhiều video đạt hàng triệu lượt xem trên kênh YouTube, mà không xin phép, không trả tiền bản quyền theo quy định.

Hành vi xâm phạm bản quyền nghiêm trọng này đã gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng cho các tác giả, đồng thời giúp đối tượng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ nền tảng mạng xã hội.

NÓNG: Khởi tố ca sĩ Phương Diễm Huyền và giám đốc công ty truyền thông - Ảnh 2
Bị can Nguyễn Thành Hiệp

Theo thông tin từ VietNamNet, Nguyễn Thành Hiệp là Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Unicorn Việt Nam, đơn vị quản lý và vận hành kênh YouTube "liveshowunicorn2988" (hợp tác với Công ty BH Media).

Kênh YouTube này có quy mô lớn, đăng tải gần 1.000 video và thu hút hàng trăm triệu lượt xem.

Từ năm 2021 đến nay, Hiệp đã sử dụng, đăng tải trái phép hàng trăm tác phẩm âm nhạc của nhiều tác giả là thành viên của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam lên kênh YouTube cá nhân mà không xin phép, không trả tiền bản quyền theo quy định (trong đó có hơn 200 video vi phạm).

Hành vi xâm phạm bản quyền nghiêm trọng này đã gây thiệt hại hơn 100 triệu đồng tiền bản quyền cho các tác giả, đồng thời giúp đối tượng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ nền tảng mạng xã hội.

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