Giá vàng hôm nay, ngày 5/8/2026: Vàng miếng SJC và vàng nhẫn biến động khó lường

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 137-140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua.

Theo thông tin báo VietNamNet , mở cửa phiên giao dịch hôm nay (5/8), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 138-141 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Đến cuối phiên 4/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 137,5-140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở chiều mua vào nhưng giảm 500.000 đồng ở chiều bán ra so với phiên trước.

Giá vàng trong nước quay đầu tăng. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Chiều 4/8, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 136,5-140 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi ở chiều mua vào nhưng giảm 500.000 đồng ở chiều bán ra.

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 137,5-141,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 1,3 triệu đồng ở chiều bán so với phiên trước.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Giá vàng thế giới giảm 7 USD mỗi ounce, xuống 4.085 USD. Thị trường vàng tiếp tục duy trì đà tăng và có thể thu hút lực mua mới khi thị trường lao động Mỹ tiếp tục cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt, với số lượng việc làm sẵn có giảm nhiều hơn dự kiến trong tháng 6. Theo khảo sát việc làm và tỷ lệ luân chuyển lao động hàng tháng (JOLTS) của Bộ Lao động, số lượng việc làm trống trong tháng 6 (thước đo nhu cầu lao động) đã giảm xuống còn 7,36 triệu, thấp hơn so với con số 7,54 triệu đã được điều chỉnh giảm của tháng 5. Con số này cũng thấp hơn dự kiến, vì các nhà kinh tế đã dự báo số lượng việc làm trống sẽ giảm xuống còn 7,44 triệu.

Chính sách thắt chặt tiền tệ mới của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã gây áp lực lên giá vàng, khi kỳ vọng ngày càng tăng về việc tăng lãi suất do lạm phát dai dẳng đã làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ một tài sản không sinh lời. Tuy nhiên, các nhà phân tích đã lưu ý rằng thị trường lao động Mỹ là một trụ cột quan trọng của nền kinh tế. Nếu thị trường này bắt đầu suy yếu, nó có thể buộc Fed phải ít nhất là trì hoãn việc tăng lãi suất thêm nữa.