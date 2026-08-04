Nóng: Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean

Đời sống 04/08/2026 11:04

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thu hồi toàn bộ lô nước rửa tay dạng bọt Layer Clean chai 330 ml do phát hiện nhiều vi phạm về điều kiện sản xuất và công bố sản phẩm.

Theo thông tin báo Dân trí, Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean chai 330ml do Công ty Cổ phần Layer Clean Việt Nam chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và sản xuất.

Theo Cục Quản lý Dược, sản phẩm bị thu hồi do được sản xuất tại cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định, mỹ phẩm lưu thông khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Trước đó, kết quả kiểm nghiệm mẫu sản phẩm có chứa chất bảo quản nhóm Isothiazolinon (Methylsothiazolinon 3,57mcg/g và Methylchloroisothiazolinon 8,37mcg/g) không có trong thành phần công thức trên nhãn sản phẩm. Mẫu sản phẩm được lấy tại siêu thị trên địa bàn phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Tại văn bản báo cáo giải trình ngày 30/6, Công ty cổ phần Layer Clean Việt Nam cho biết thực hiện sản xuất sản phẩm Nước rửa tay dạng bọt Layer Clean, chai 330ml. Lô sản phẩm nêu trên có chứa chất bảo quản Methylsothiazolinon và Methylchloroisothiazolinon do tồn dư trong nguyên liệu sử dụng để sản xuất sản phẩm.

Nóng: Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean - Ảnh 1
Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Tuy nhiên, công ty không cung cấp được Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Sở Y tế tiếp nhận và các tài liệu chứng minh theo yêu cầu tại công văn ngày 17/3 của Cục Quản lý Dược về việc cung cấp hồ sơ mỹ phẩm.

Theo VietNamNet, theo kết quả tra cứu của Sở Y tế Hà Nội, Công ty cổ phần Layer Clean Việt Nam cũng chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế Hà Nội giám sát Công ty cổ phần Layer Clean Việt Nam trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy toàn bộ các lô sản phẩm Nước rửa tay dạng bọt Layer Clean - Chai 330ml; Phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra công ty này vì có hành vi sản xuất, buôn bán mỹ phẩm chưa được phép lưu hành, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, Sở Y tế TP Hà Nội sẽ kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; xử lý các vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 4/9.

Nóng: Thu hồi toàn quốc 2 lô gel tắm gội Oatrum và xông tắm sau sinh Tabame Pro

Nóng: Thu hồi toàn quốc 2 lô gel tắm gội Oatrum và xông tắm sau sinh Tabame Pro

Cục Quản lý dược, Bộ Y tế vừa yêu cầu thu hồi trên toàn quốc hai lô sản phẩm gồm gel tắm gội toàn thân Oatrum và xông tắm gội cho bà mẹ sau sinh Tabame Pro do mẫu kiểm nghiệm không đạt chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Xem thêm
Từ khóa:   nước rửa tay Layer Clean thu hồi sản phẩm kém chất lượng tin mới

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Cô gái may mắn sống sót sau khi bị chiếc xe tải đâm trúng và cuốn vào gầm xe

Cô gái may mắn sống sót sau khi bị chiếc xe tải đâm trúng và cuốn vào gầm xe

Video 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Video 1 giờ 39 phút trước
Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sao quốc tế 1 giờ 39 phút trước
Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Đi bộ trong nhà máy, nữ công nhân bị xe tải lùi cán tử vong

Đi bộ trong nhà máy, nữ công nhân bị xe tải lùi cán tử vong

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội