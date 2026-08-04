Nóng: Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean

Theo Cục Quản lý Dược, sản phẩm bị thu hồi do được sản xuất tại cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định, mỹ phẩm lưu thông khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Theo thông tin báo Dân trí , Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean chai 330ml do Công ty Cổ phần Layer Clean Việt Nam chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và sản xuất.

Tại văn bản báo cáo giải trình ngày 30/6, Công ty cổ phần Layer Clean Việt Nam cho biết thực hiện sản xuất sản phẩm Nước rửa tay dạng bọt Layer Clean, chai 330ml. Lô sản phẩm nêu trên có chứa chất bảo quản Methylsothiazolinon và Methylchloroisothiazolinon do tồn dư trong nguyên liệu sử dụng để sản xuất sản phẩm.

Trước đó, kết quả kiểm nghiệm mẫu sản phẩm có chứa chất bảo quản nhóm Isothiazolinon (Methylsothiazolinon 3,57mcg/g và Methylchloroisothiazolinon 8,37mcg/g) không có trong thành phần công thức trên nhãn sản phẩm. Mẫu sản phẩm được lấy tại siêu thị trên địa bàn phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean. Ảnh: Báo VietNamNet.

Tuy nhiên, công ty không cung cấp được Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Sở Y tế tiếp nhận và các tài liệu chứng minh theo yêu cầu tại công văn ngày 17/3 của Cục Quản lý Dược về việc cung cấp hồ sơ mỹ phẩm.

Theo VietNamNet, theo kết quả tra cứu của Sở Y tế Hà Nội, Công ty cổ phần Layer Clean Việt Nam cũng chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế Hà Nội giám sát Công ty cổ phần Layer Clean Việt Nam trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy toàn bộ các lô sản phẩm Nước rửa tay dạng bọt Layer Clean - Chai 330ml; Phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra công ty này vì có hành vi sản xuất, buôn bán mỹ phẩm chưa được phép lưu hành, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, Sở Y tế TP Hà Nội sẽ kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; xử lý các vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 4/9.