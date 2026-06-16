Bộ Y tế thu hồi toàn quốc 45 mỹ phẩm, có sữa rửa mặt Hadalabo, kem chống nắng Anessa

Đời sống 16/06/2026 15:43

Danh sách thu hồi gồm nhiều sản phẩm chăm sóc da, chống nắng, kem đánh răng và thuốc nhuộm tóc do hồ sơ pháp lý không đáp ứng quy định.

Theo thông tin VietNamNet, ngày 16/6, ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), cho biết vừa ký 4 quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 45 sản phẩm mỹ phẩm do 4 công ty ở Hà Nội và TPHCM phân phối.

Trong đó, Công ty TNHH Alice Cao (Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường 20 sản phẩm. Lý do được đưa ra là doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) nhưng không đầy đủ theo quy định của pháp luật; sản phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố.

Trong danh sách 20 sản phẩm này có nhiều loại nổi tiếng, được bán phổ biến trên thị trường như sữa rửa mặt Hadalabo foaming facial cleanser, kem chống nắng Anessa perfert UV Sunscreen, kem đánh răng Aquafresh Clear Mint...

Bộ Y tế thu hồi toàn quốc 45 mỹ phẩm, có sữa rửa mặt Hadalabo, kem chống nắng Anessa - Ảnh 1

Bộ Y tế thu hồi toàn quốc 45 mỹ phẩm, có sữa rửa mặt Hadalabo, kem chống nắng Anessa - Ảnh 2
Danh sách 20 mỹ phẩm do Công ty TNHH Alice Cao đưa ra thị trường bị thu hồi. Ảnh: VietNamNet. 

Các sản phẩm trong danh sách này chủ yếu được Cục Quản lý Dược cấp Số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm vào tháng 3-4/2025.

Cũng vì lý do kinh doanh mỹ phẩm có PIF nhưng không đầy đủ theo quy định của pháp luật, Công ty TNHH xuất nhập khẩu và bán lẻ Hồng Lâm (Hà Nội) cũng buộc phải tiến hành thu hồi, tiêu hủy 9 sản phẩm do công ty này chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

8 trên 9 sản phẩm trong nhóm bị thu hồi trên toàn quốc này thuộc nhãn hàng REIHAKU HATOMUGI (Nhật Bản), các sản phẩm chủ yếu là sữa rửa mặt, nước tẩy trang, kem dưỡng ẩm...

 

Bộ Y tế thu hồi toàn quốc 45 mỹ phẩm, có sữa rửa mặt Hadalabo, kem chống nắng Anessa - Ảnh 3
8 trên 9 sản phẩm trong nhóm bị thu hồi trên toàn quốc này thuộc nhãn hàng REIHAKU HATOMUGI (Nhật Bản). Ảnh: VietNamNet. 

Doanh nghiệp thứ 3 nhận yêu cầu phải thu hồi mỹ phẩm do công ty phân phối là Công ty TNHH IWON Việt Nam (TPHCM). Tổng cộng đơn vị này phải thu hồi, tiêu hủy 10 sản phẩm mỹ phẩm, gồm sữa rửa mặt TIA'M Snail&Azulene Low pH Cleanser, tinh chất TIA'M Pore Minimizing 21 Serum, kem dưỡng da TIA'M Deep Hydration Glow Cream...

Đơn vị cuối cùng phải thu hồi 6 mỹ phẩm do doanh nghiệp phân phối là Công ty TNHH X.C.G.G (TPHCM), sản phẩm bị thu hồi là tinh chất TIA'M Vita A Bakuchiol Youth Serum, kem nền V&A Beauty Long-Wear Cushion Foundation...

Bộ Y tế thu hồi toàn quốc 45 mỹ phẩm, có sữa rửa mặt Hadalabo, kem chống nắng Anessa - Ảnh 4
Các sản phẩm của Công ty TNHH X.C.G.G bị thu hồi. Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống. 

Lý do hai công ty này phải thu hồi sản phẩm do Kinh doanh mỹ phẩm có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) nhưng không đầy đủ theo quy định của pháp luật. Riêng sản phẩm kem dưỡng Luvum green citrus vitamin c gel cream plus do Công ty TNHH IWON Việt Nam phân phối có công thức không đúng với hồ sơ công bố.

Theo thông tin báo Sức khỏe và Đời sống, Cục Quản lý Dược yêu cầu các công ty trên phải tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định; đồng thời gửi báo cáo thu hồi, tiêu hủy 06 sản phẩm nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/7/2026.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế TP Hà Nội giám sát Công ty TNHH ALICE CAO; Công ty TNHH xuất nhập khẩu và bán lẻ Hồng Lâm trong việc thực hiện thu hồi, tiêu hủy 9 sản phẩm không đáp ứng quy định nêu trên, báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/7/2026;

Đề nghị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh giám sát Công ty TNHH IWON Việt Nam, Công ty TNHH X.C.G.G trong việc thực hiện thu hồi, tiêu hủy các sản phẩm không đáp ứng quy định nêu trên, báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/7/2026.

Người tiêu dùng được khuyến cáo ngừng ngay việc sử dụng các sản phẩm này. Trong khi các công ty buộc phải gửi báo cáo thu hồi, tiêu huỷ sản phẩm về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/7.

Nóng: Thu hồi 8 mỹ phẩm vi phạm, công ty phân phối bị phạt gần 150 triệu đồng

Nóng: Thu hồi 8 mỹ phẩm vi phạm, công ty phân phối bị phạt gần 150 triệu đồng

Công ty TNHH Kotrans (địa chỉ tại quận Tân Bình cũ, TP.HCM) bị xử phạt đối với các hành vi vi phạm phát sinh từ hoạt động của chi nhánh Công ty TNHH Kotrans tại Hà Nội. Tổng số tiền phạt là 147,5 triệu đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   thu hồi mỹ phẩm chăm sóc da tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Tâm sự 28 phút trước
Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Tâm sự 43 phút trước
Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Ngoại tình 58 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Xe bồn va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong thương tâm

Xe bồn va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 28 phút trước
Đòi bỏ 10 năm nghĩa vợ chồng để theo nhân tình, người chồng ngã ngửa khi xem vật này

Đòi bỏ 10 năm nghĩa vợ chồng để theo nhân tình, người chồng ngã ngửa khi xem vật này

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong