Nóng: Thu hồi toàn quốc loại dung dịch vệ sinh không đạt chuẩn chất lượng

Đời sống 03/06/2026 15:25

Kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM và CDC tỉnh Tây Ninh cho thấy mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Theo thông tin VNExpress, Cục Quản lý Dược quyết định thu hồi toàn quốc lô dung dịch vệ sinh phụ nữ Coop Select chai 150ml do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Động thái này nằm trong chiến dịch siết chặt kiểm soát thị trường dược mỹ phẩm của Bộ Y tế từ đầu năm đến nay nhằm loại bỏ hàng kém chất lượng.

Lô hàng vi phạm mang số S2510087, sản xuất ngày 21/10/2025, hạn sử dụng đến ngày 21/10/2027. Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh trực tiếp lấy mẫu sản phẩm tại hai siêu thị Co.opmart trên địa bàn và phát hiện vi phạm tiêu chuẩn giới hạn vi sinh vật. Đây là sản phẩm được bán phổ biến trên thị trường.

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Cục Quản lý Dược quyết định thu hồi toàn quốc lô dung dịch vệ sinh phụ nữ Coop Select chai 150ml. Ảnh minh họa: Internet

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Trường Dương chịu trách nhiệm sản xuất và phân phối lô mỹ phẩm này tại TP HCM. Ngay sau khi có kết quả kiểm nghiệm, Cục Quản lý Dược yêu cầu hệ thống bán lẻ ngừng ngay việc kinh doanh, rút toàn bộ sản phẩm lỗi khỏi kệ hàng và trả về cho nhà cung cấp.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, Cục Quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm nêu trên; đồng thời trả lại sản phẩm cho đơn vị cung ứng.

Các địa phương cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu hồi tại các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

 

Sở Y tế TP HCM nhận nhiệm vụ giám sát chặt chẽ quá trình thu hồi, đồng thời kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Trường Dương.

Các chuyên gia y tế đánh giá giới hạn vi sinh vật đóng vai trò cốt lõi trong việc bảo đảm an toàn mỹ phẩm. Hàm lượng vi khuẩn vượt ngưỡng trong các mặt hàng chăm sóc vùng nhạy cảm làm tăng nguy cơ kích ứng và đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người dùng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân lập tức ngừng sử dụng lô hàng S2510087 và liên hệ điểm mua để thực hiện việc đổi trả.

Nóng: Thu hồi toàn quốc lô sản phẩm sữa tắm nước hoa Xmen và nước rửa tay Botanika

Nóng: Thu hồi toàn quốc lô sản phẩm sữa tắm nước hoa Xmen và nước rửa tay Botanika

Cục Quản lý dược, Bộ Y tế vừa có quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc hai lô sản phẩm sữa tắm nước hoa Xmen for boss Intense chai 180g và nước rửa tay bảo vệ da sạch tay làm bếp Botanika chai 500g.

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