Mẹ chồng ‘mượn’ lại vàng cưới để tặng con gái, tôi nói một câu khiến bà bối rối

Tâm sự Eva 05/08/2026 15:15

Nhưng có lẽ tôi đã kết luận quá sớm về mẹ chồng. 4 tháng sau khi cưới, em chồng của tôi cũng chuẩn bị theo chồng. Bỗng mẹ chồng gọi tôi vào phòng, rồi nhẹ giọng hỏi mượn lại số vàng bà đã trao vào ngày cưới để…

Tôi được mẹ chồng vui vẻ trao vàng ngày cưới, bà còn nói tôi cứ giữ lấy làm của cho vợ chồng sau này. Ban đầu, tôi thật sự cảm thấy mình may mắn khi có có mẹ chồng tâm lý như thế, tôi cũng rất nể trọng bà. Bà cho chúng tôi tự do quản lý vàng cưới, tôn trọng riêng tư của vợ chồng tôi. Bà không muốn lấy quyền người lớn trong nhà để quản lý tiền bạc, tài chính của chúng tôi.

Nhưng có lẽ tôi đã kết luận quá sớm về mẹ chồng. 4 tháng sau khi cưới, em chồng của tôi cũng chuẩn bị theo chồng. Bỗng mẹ chồng gọi tôi vào phòng, rồi nhẹ giọng hỏi mượn lại số vàng bà đã trao vào ngày cưới để… tặng cho em chồng. Bà chỉ nói tại bà “lười” đi làm lại một bộ mới.

 

Tôi sốc tới mức cứng người trước những gì mẹ chồng nói. Ban đầu tôi nghĩ hay là vì mẹ chồng không có tiền, nhưng chẳng lẽ con gái về nhà chồng bà lại không có thứ gì cho con? Nhưng không phải, rõ ràng vài tuần trước tôi còn nghe mẹ chồng nói với các dì vừa mua một mảnh đất cơ mà?

Nhưng giờ mẹ chồng đã nói như thế, tôi cũng không thể làm gắt với bà, không lợi lộc gì cho tôi cả. Tôi chỉ nhẹ nhàng nói với bà:

“Mẹ ơi, con thật sự rất quý trọng món quà cha mẹ tặng con ngày cưới. Con sẽ giữ thật kỹ để truyền lại cho con cháu sau này. Bởi vậy mẹ đừng giận vì nghĩ con ích kỷ, cùng là người nhà mẹ thiếu tiền tụi con sẵn sàng bù thêm vào. Còn nếu mẹ ngại đi đánh lại bộ mới thì để con đi giúp mẹ. Con giúp mẹ trả tiền công luôn, mẹ cứ giao cho con. Em gái đi lấy chồng thì tụi con cũng phải chuẩn bị cho em chút ít, cũng phải ra tiệm vàng mà”.

Mẹ chồng ‘mượn’ lại vàng cưới để tặng con gái, tôi nói một câu khiến bà bối rối - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi nghe tôi nói những lời này thì mẹ chồng thẹn chẳng đáp lại được gì. Bà không bắt bẻ được gì qua cách nói của tôi. Tôi vừa thể hiện thái độ quý trọng món quà cưới của cha mẹ, còn muốn giữ lại làm của cho con cháu sau này. Tôi cũng sẵn sàng giúp bà trả tiền đi đánh bộ vàng mới tặng con gái, cũng nói rõ vợ chồng tôi sẽ tặng vàng cho em gái, thế thì bà còn có thể làm gì khác, nói được gì tôi?

Có lẽ chính mẹ chồng sau khi nghe tôi nói thế cũng cảm thấy xấu hổ vì muốn lấy lại chút vàng cưới đã tặng cho con dâu. Trong khi con dâu lại thể hiện thái độ tôn trọng mẹ chồng, rộng lượng với gia đình chồng. Với cách nói đó, tôi vừa không phải trả lại vàng cưới được tặng, vừa khiến mẹ chồng nể trọng hơn.

Sau đó, mẹ chồng tôi cũng không còn nhắc tới việc trao vàng cưới cho con gái đi lấy chồng. Bà cũng tự đi đánh bộ vàng khác tặng em chồng, cũng không bảo tôi bù tiền gì cho bà. Mẹ chồng còn tỏ vẻ yêu thương, thân thiết với tôi hơn trước đây.

Quả thật tôi thở phào sau chuyện này, vì tôi vừa không muốn trả lại vàng cưới, vừa không muốn làm quan hệ mẹ chồng nàng dâu căng thẳng. Dù lúc đó tôi chỉ nhanh nhẹn ứng phó lại mẹ chồng nhưng rõ ràng đã đủ “cảm hóa” được bà bằng sự chân thành, yêu thương rộng lượng của mình. Vì tôi tin những gì thật tình trao đi cũng sẽ nhận được sự thấu hiểu cảm thông. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu cốt vẫn là nên bắt đầu từ những gì chân thành như thế thì mới hòa hợp chung sống bên nhau lâu dài được.

Mẹ chồng 'hụt' đòi gặp cháu để trao tài sản bạc tỷ, tôi nói một câu khiến bà rơi nước mắt

Mẹ chồng 'hụt' đòi gặp cháu để trao tài sản bạc tỷ, tôi nói một câu khiến bà rơi nước mắt

Tôi bắt đầu cuộc sống của người mẹ đơn thân, tôi cũng không muốn lấy chồng, xem con là hạnh phúc của đời mình. Suốt 4 năm tôi cứ nghĩ sóng gió đã qua đi, chẳng ngờ lại có ngày Quốc tìm đến gặp mẹ con tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Nhan sắc ở tuổi 20 của con gái Vương Phi sau 4 lần phẫu thuật gây bất ngờ

Nhan sắc ở tuổi 20 của con gái Vương Phi sau 4 lần phẫu thuật gây bất ngờ

Sao quốc tế 16 phút trước
Đúng hôm nay, 20h ngày 5/8/2026, 3 con giáp thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két, giàu sang nhất làng, chuẩn bị xây nhà sắm xe

Đúng hôm nay, 20h ngày 5/8/2026, 3 con giáp thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két, giàu sang nhất làng, chuẩn bị xây nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 6/8/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Kể từ ngày mai, thứ Năm 6/8/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Triệu Lộ Tư thất lạc loạt trang phục may đo sau concert cá nhân

Triệu Lộ Tư thất lạc loạt trang phục may đo sau concert cá nhân

Sao quốc tế 30 phút trước
Danh tính nữ diễn viên nổi tiếng gặp tai nạn, phải khâu 50 mũi

Danh tính nữ diễn viên nổi tiếng gặp tai nạn, phải khâu 50 mũi

Sao quốc tế 37 phút trước
Thương tâm: 13 người đã thiệt mạng sau khi một máy bay chở khách du lịch lao xuống cánh đồng

Thương tâm: 13 người đã thiệt mạng sau khi một máy bay chở khách du lịch lao xuống cánh đồng

Video 37 phút trước
NÓNG: Khởi tố ca sĩ Phương Diễm Huyền và giám đốc công ty truyền thông

NÓNG: Khởi tố ca sĩ Phương Diễm Huyền và giám đốc công ty truyền thông

Đời sống 41 phút trước
Mẹ chồng ‘mượn’ lại vàng cưới để tặng con gái, tôi nói một câu khiến bà bối rối

Mẹ chồng ‘mượn’ lại vàng cưới để tặng con gái, tôi nói một câu khiến bà bối rối

Tâm sự Eva 52 phút trước
Đi học về con gái bảo nhà cô giáo có một bạn giống con, tôi âm thầm điều tra phát hiện bí mật sốc

Đi học về con gái bảo nhà cô giáo có một bạn giống con, tôi âm thầm điều tra phát hiện bí mật sốc

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 6/8/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 6/8/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 5/8/2026: Vàng miếng SJC và vàng nhẫn biến động khó lường

Giá vàng hôm nay, ngày 5/8/2026: Vàng miếng SJC và vàng nhẫn biến động khó lường

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 5/8/2026, 3 con giáp may mắn đủ đường, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 5/8/2026, 3 con giáp may mắn đủ đường, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Tư 5/8/2026, 3 con giáp liên tục đón vận may, tiền bạc nhiều vô kể, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Tư 5/8/2026, 3 con giáp liên tục đón vận may, tiền bạc nhiều vô kể, tình duyên rộng mở

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Gặp lại người yêu cũ trong đám cưới bạn, anh ta lên sân khấu xin quay lại, tôi đáp một câu mọi người vỗ tay rần rần

Gặp lại người yêu cũ trong đám cưới bạn, anh ta lên sân khấu xin quay lại, tôi đáp một câu mọi người vỗ tay rần rần

Mẹ chồng 'hụt' đòi gặp cháu để trao tài sản bạc tỷ, tôi nói một câu khiến bà rơi nước mắt

Mẹ chồng 'hụt' đòi gặp cháu để trao tài sản bạc tỷ, tôi nói một câu khiến bà rơi nước mắt

Yêu nhau 5 năm, vì một câu nói của mẹ mà bạn trai nhẫn tâm bỏ rơi tôi

Yêu nhau 5 năm, vì một câu nói của mẹ mà bạn trai nhẫn tâm bỏ rơi tôi

Để níu kéo chồng ngoại tình quay về, tôi để anh thấy sự thật về cô nhân tình

Để níu kéo chồng ngoại tình quay về, tôi để anh thấy sự thật về cô nhân tình

Thấy con gái bị nhà chồng xem thường trong lễ cưới, người mẹ nghèo kéo tay: 'Về nhà đi con, mang tiếng 1 đời chồng cũng được'

Thấy con gái bị nhà chồng xem thường trong lễ cưới, người mẹ nghèo kéo tay: 'Về nhà đi con, mang tiếng 1 đời chồng cũng được'

Đưa bạn trai về ra mắt nhưng bị mẹ bắt chia tay, sau 1 tháng tôi phải cảm ơn bà rối rít vì điều này

Đưa bạn trai về ra mắt nhưng bị mẹ bắt chia tay, sau 1 tháng tôi phải cảm ơn bà rối rít vì điều này